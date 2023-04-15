《媽媽不只是媽媽》寫給現代母親的思想革命之書

前陣子，收到以前編輯傳來的訊息，告訴我現在看到《媽媽不只是媽媽》這本書的內文還是很感動，誇我譯得很好。收到訊息的當下，內心滿是感動。

其實該說謝謝的人是我，能遇到這本書真的很幸運。這也是我之所以還堅持走翻譯這條路的原因，可以讓好書被更多人看見，也能讓我稍微從白天索然無味的工作中解放。

有人說，閱讀是與作者靈魂交談對話的過程，而翻譯也是如此。不只是對話，更是靈魂與靈魂的撞擊，才能將作者嘔心瀝血的作品，轉化為一本又一本的譯作。

而《媽媽不只是媽媽》這本書，真的是少數讓我邊譯邊哭的書，書中的隻字片語，道盡了為人母的孤單與糾結。

看著書裡頭的文字，常常讓我忍不住紅了眼眶，終於有人可以用文字完整書寫出這些年當媽之後不為人知的心情，有一種被理解的感動，得到心靈慰藉的觸動。

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成為母親之後，和孩子在一起時，

「我」並不是真的「我」；

但孩子不在身邊時，「我」也不是完整的「我」。

身為母親的我們，總會像這樣在內心反覆糾結著，

在過程中跌跌撞撞，才終究學會過自己的人生。

這是書中我很喜歡的一段話。

當一個女人在走進家庭後，無形之中會給自己很多壓力。一方面希望能把家庭和孩子照顧好，覺得應該要以家庭為重，覺得應該要多花點時間陪陪孩子；但另一方面，仍渴望在工作上表現優秀，展現自己的能力，不斷學習以保持競爭力。

當面對內心的衝突時，如何抉擇成了母親兩難的課題，很怕自己會做錯決定。但這些錯誤的決定，卻也是成長的開端。更正確地來說，沒有決定是錯誤的，女人真正的成長，是在成為了母親之後。我們所做的每個選擇，都是當下最好的決定。因此，不必浪費時間後悔或埋怨當時做的種種決定。

作者金雅緣也和我一樣都是媽，而且一樣是雙寶媽，一樣也都是職業婦女。她也曾經為了是要當全職媽媽在家照顧孩子，還是追求自己的夢想選擇當職業媽媽而陷入糾結。

她說，她雖然很喜歡和孩子在一起，卻不喜歡自己當媽媽時的樣子；雖然懷念上班時的日子，卻也不想回到還沒成為母親之前，整天只知道工作的生活；想重返職場當職業婦女，卻不想日復一日地為工作忙碌奔波；想成為一個全職的好媽媽，卻也在夜深人靜時覺得空虛。

成為母親之後，自己好像被分裂了，該怎麼把自己拼湊完整？不是一直懷念過往的生活，而是成就一個比過去精采的自己。這本書是寫給現代母親的思想革命之書。

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當想法改變後，心態也會跟著改變，看待事情的角度也不再是非黑及白，如此絕對。

誰說媽媽只能是媽媽？媽媽可以不只是媽媽。

你可以愛孩子，也能保有自我；

可以把孩子照顧得更好，自己的人生也能同時精采，

愛自己時不會愧疚，陪孩子時加倍幸福。

當擁抱孩子的雙手，也能緊緊捉住自己的人生時，

當「媽媽」便不再是一個壓力，而是一份禮物。

成為母親之後，每一天的匆忙，每一步的艱難，

不是讓自己消失，而是為了讓自己比以前更耀眼。

雖然這本書已經出版了好一段時間，但還是想推薦給所有和我一樣都是媽的妳，我們雖然都是媽媽，但我們也不只是媽媽，

就像書封面副標所寫的那段話：「成為媽媽仍要找到熱愛的事，保持愉快的生活節奏，活出妳想要的模樣。」

請相信，我們都走在更好的路上，

請相信，媽媽可以不只是媽媽！

#媽媽不只是媽媽

#采實文化

#和你一樣都是媽

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