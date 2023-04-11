懷念那段青春時光！生活在他方的《一千零一夜》

某日為了加入職業工會投保跑流程之故，意外來到25年前租屋處的附近，沒想到經過了四分之一世紀再回到昔日的租屋處，周遭景物似乎變化不大，街口的早餐店一樣開著，但不知店主是否已換人經營。循著往日覓食的路線，我安步當車沿途張望，懷念那段剛入社會的過往，當年新鮮的肝也有段青春時光。

從金門戰地退伍不久後，先到駕訓班學開車，再從高雄北上到中壢的萬能工專上第二專長的「影視多媒體實作班」，結束三個月的課程後，經長輩引薦至《超級電視台》擔任執行製作的工作。搬了幾次家後，最終在萬大路與德昌街口的頂樓加蓋鐵皮屋落腳。這是我出社會後正式的第一個租屋處！

大四一整個學年我曾經租過頂加的房間，但那時候上方還有房東整片的鴿籠幫我遮陽。這回月租5000元的雅房，該死的夏天讓我吃盡苦頭，下班回到租屋處才打開房門，整日直曬悶熱的空氣迎面襲來，翻來覆去的夏夜沒有晚風，往往都要用濕毛巾緊貼肚皮吹著電風扇，才有那麼一絲絲消暑的感覺，有時還要放一臉盆水在側，好多換幾次沾濕的毛巾伴我入眠。

假日晨起，樓下旁的早餐店就是我翻看報紙吃早午餐的店家，當天氣不再這麼炎熱時，我會待在房間看著偷接第四台訊號來源的小電視，排遣無所事事的午後。有時興之所至轉到解碼台欣賞妖精打架，也是成年男子避免花錢的小小樂趣。有天房東太太突然敲門告知，我的行為已經影響到她家的國中小男生，希望我克制一下。我忘記當時是如何應對處理的，現在想起來也不禁完爾一笑。

離開住處沿著巷弄往前行，那時候我偶爾會去附近不遠的南機場打牙祭。路上仍有些年久歲月的老房子，經過時似乎感受它們對我投以喜悅的眼神，歡迎當年小夥子的我，到了半百的年紀還回來探望。有的商行由隔代持續經營家業，有的房屋不知何時人去樓空，徒留昔日的綠蔭繼續向天爭高。

穿過大片的國宅旁，看到零星的幾扇窗外懸掛著國旗，當時有一大群外省人居住。以前青年公園有幾家泡沫紅茶店，朋友來找時就會帶他們來此喝飲料閒聊，住在附近的我，倒是沒什麼印象曾走進青年公園散步溜噠。

30年前的南機場雖有一定知名度與來訪嘗鮮的食客，但不像現在被部落客、網紅與媒體提及報導，我總是會在領薪水的那幾天刻意慰勞自己。還記得坐在來來水餃店裡，我學著隔壁客人一口吃水餃一口配蒜頭，原來這吃法如此夠味又來勁！往後夜市小吃的香腸和大蒜就是標準配備了。

這天我到南機場的時間挺尷尬，下午三點半，各攤位仍剛開始準備中，開始營業的攤位不多，逐攤逛著發現有不少新口味，也有名聞以久的老攤商。走過路過不錯過，買了一個胡椒餅，點了一份秀昌的韭黃水餃；路過的時間雖然不對，有吃到就好。

逛逛晃晃回憶湧現心頭，街頭景像變化不大，但周邊建築物蓋起幾棟嶄新的大樓，告訴我時間是往前流動的。這趟重溫往昔的意外之旅，也想起許多當年的那些人那些事，在同一座城市生活這麼多年，告五人《在這座城市遺失了你》的歌詞並沒有在我身上實現，我始終是那個我，「從鳳山上陽明山念書，金門後選擇台北工作的我。」

而我 在這座城市遺失了你

順便遺失了自己

以為荒唐到底會有捷徑

#爆米花專賣店

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