滑落的《鹽田兒女》淚水，帶著淡淡的海腥味

故事從海風鹹、日頭毒，台南沿海地帶的濱海小村落開啟，女性仍屬於油麻菜籽命的年代，生在貧脊鹹土地上的人家，刻苦耐勞、樂天知命是過日子的基本條件，主角前半生的命運經歷養家、招贅、生子、還債、離鄉的種種困境，承受家暴、怨懟、偷情的插曲，在大時代環境的變遷下為了生活努力拚搏。

作者自序提到「不管怎樣，來時路的風光水色終成追不回的昨日，留下的，是步步行來的感覺。」描述台灣30~50年代鹽田故鄉的追憶，外人眼中看到的墩墩白鹽和安靜風日的面貌，這些與農作為主的鄉村風光迥然相異。

但不論是務農或是曬鹽還是捕魚，一級產業看老天爺臉色吃飯，早年在自然環境中獲取大自然取之不盡用之不竭的資源，只要願意付出勞力汗水，換取家人的溫飽仍有機會。

聯合報得獎小說

緣起去年十月底（2022）的家族旅遊，我在北門的井仔腳瓦盤鹽田周圍隨意行走，看著整復後的鹽田，遠方飛鳥低空徘迴，一釐一畦瓦盤鹽田上的觀光客，挑起扁擔、手拿鹽耙的開心拍照留念。心想20世紀末陸續廢鹽的命運，歷代鹽民歡喜悲愁的心境會是怎樣的光景呢？

這本長篇小說十分精彩，書中人物角色的塑造很立體，景物與作息的文字充滿視覺畫面，心境轉換描寫細膩，才看完序章就讓我手不釋卷地一氣呵成整本讀完。偏鄉資源貧乏、基礎建設闕如的現實，海口人家在風口日曬下討生活，是我未曾體會難以理解的人生經驗。

故事情節描述濱海地帶的日常掙扎，男女情愛無能為力的落寞無助，扛起家庭重擔的心情寫照，姊妹情深的濃郁情感，村落住戶的往來作息；看著字裏行間栩栩如生的畫面，人物鮮明躍然紙上，彷彿我和他們一起站在碼頭邊，放炮迎接豐收返鄉的捕魚郎，等著船頭灑落大把的銀角仔。

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也許小說背景發生在四零年代的海邊偏村，所以對白用字稱謂以台語發音反映氛圍，字詞讀來甚有親切感。「神明，你聽得到人的心底話嗎？我也來捻一炷香，把內心的痛苦跟你訴說…」

女大不中留

幼年時期的明月，已經與姊姊明心負責家裡的大小事務，顧頭顧尾早熟的她，不僅體貼父親長年在外地當三輪車伕養家，母親身體孱弱臥床休養無法理家，身兼母職細心照料年幼的弟妹。當大姊明心滿20歲之際，父母為她尋了一房婚事，結婚離家前一晚，母親阿舍對明心叮嚀：「伊們是種田的，需要人手，妳嫁過去不要掛念後頭厝，沒閒也不必回來」；坐在院裡竹凳上離情萬千的姊妹，明心對明月不捨地說：「以後這個厝，你要多擔待。」

感情的事父母說了算，這是當年的傳統，而後輪到次女明月時，儘管她已有青梅竹馬的意中人大方，無奈母親阿舍希望用招贅的方式納婿，好增加人手改善困窘的家境。而沒想到父母順眼的女婿慶生其實頗為不堪，好賭自卑的性格，反而讓明月吃足苦頭。「女子無才便是德」這句古話早已經淘汰，若不是毅力堅強，咬緊牙根的她，如何能持家照顧打理內外呢！

姊妹倆人的婚事都非當事人能自由作主，男女情愛衍生的掙扎和痛苦，明明相互意愛卻不能有情人終身眷屬，大方眼睜睜看著心上人被丈夫糟蹋，顧及明月的名譽只能遠觀著急，避免他人風涼話。情感鋪陳描述的心境寫照，如同電影遠、中、近的鏡頭切換，融入情節起伏讓人動容。愛情不是佔有而是祝福，只要知道對方人在哪、過的好，那就足夠了。

時代進步社會變遷

早年每天要來回走數小時挑水回家，到小鎮販售漁獲的交通也是路程遙遠，更不用說孩子夜半急病只能夜路鐵馬奔馳，種種生活不便，漸漸隨著自來水管線埋設，道路拓寬公車駛入村內，設立村內小學教育普及，漸漸改善村內的日常生活。然而等待這一切變化的來臨，隨之而起的卻是青年人口往都市流動，村內勞動力沒落，生活來到另一個篇章。

小說中後段描述離鄉背井討生活的日子，適切的帶入時代演進與台灣社會面臨的轉型，勞動力逐漸往都市裡的人力市場需求潮流靠攏，陸續碰到的居住環境、義務教育、都市更新、產業進化等問題，這些流動的縮影正好回顧台灣經濟由農林漁牧，隨經濟發展進步到工業化，造船業發達、客廳即工廠的產業時期。

小說情節發展至此進入下一代，但重心仍圍繞明月與慶生這對冤家周而復始的日常，無法改變的賭博惡習，心情不好出手打人的壞脾氣，為了孩子忍氣吞聲逆來順受，睜眼後的八爪章魚作息。雖然時代進步了，但女權意識與自我實現仍然有好長的一段路要走。

來日方長

一部得獎的長篇小說，書籍出版五年後改拍成公視電視劇。讀到結尾段落，輕輕闔上最後一頁，透過女性視角看到時代裡的故事，受限當代的大環境，女性往往是犧牲的一方，年輕為了家庭，結婚後為了孩子，沒有自我只為他人團團轉。台灣傳統的女性大都如此。

閱讀這本書之際，腦海中同時浮現另一本被譽為鄉土文學經典，蕭麗紅的作品「千江有水千江月」，同樣榮獲《聯合報》長篇小說獎，一樣有著苦澀的愛情故事，這兩本書都值得細細品味。

主角明月成長的年代與我母親相當，載母親車遊時分享其中的內容，還好她沒有經歷這些不堪。一樣米養百樣人，在時代洪流裡，每個家庭都有故事。作者蔡素芬後續的創作小說《橄欖樹》和《星星都在說話》，正是「鹽田兒女三部曲」接下來的故事！

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