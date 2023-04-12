《醣胖：最被忽略的老化風險》每天都遠離慢性病遠一點

若要說我與糖尿病最近的距離，那肯定是懷孕後期在檢測妊娠糖尿病的時候被驗出血糖稍高，即便當時醫生用很輕鬆的態度跟我說只高一點點沒關係，飲食上也完全不需要做控制，但當下仍然心揪了一下，因為我的父親就是糖尿病患者，我也實在很擔心在產後無法恢復正常的血糖，所幸生產後的健康檢查報告顯示一切回復正常。

很多人都會說得了糖尿病會導致失明、心臟病、洗腎和截肢，但本書作者新陳代謝科權威游能俊醫師說「控制不良」才是主因。回想父親還在世的時候，母親總是把家裡所有甜的東西都藏起來不讓父親看到，也很自豪父親的血糖因此控制得不錯，但看了這本《醣胖》會知道光是禁吃甜食是不夠的，還要少吃醣類，也就是白米飯、白麵條等等。

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根據書中所定義的低醣是四分之一碗飯、一片吐司、半碗麵、三顆水餃，光是看這個份量就讓人感到飢餓，不過若是再搭配上足夠的蛋白質及蔬菜的攝取，是不至於讓人感受到飢餓的，不過游醫師表示關於飲食習慣最好要從小開始養成，因為等長大了再改變會相對困難。

過去傳統的說法是：「小時候胖不是胖。」但經過科學證實這句話是天大的錯誤，小時候胖其實有很高的機率長大也會是胖的，尤其現在糖尿病的年齡層不斷往下探，所以這不僅是成年人所應該關注的議題，而是從孩子成長過程中就該時時注意的。書中寫道全世界每五秒就有一人死於糖尿病，是全球死亡原因第九名，也是台灣十大死因中的第五名，除了會引發視網膜病變之外，腎臟、足部、神經等病變也會連帶影響。

書中有一段我覺得非常值得大家關注，內容講述紐卡斯爾大學醫學和新陳代謝教授泰勒說每個人都有自己的脂肪閥值（fat threshold)，和一般知道的肥胖和身體質量指數正常與否無關，一個人會得糖尿病就只是對你自己的身體而言太重了，所以書中也提到千萬別以為自己身材瘦瘦的，BMI及腰圍也都符合正常值就一定是健康，一定要去做實際的健康檢查才能確切知道自己身體的各項指數是否在正常值。

周遭就有許多人明明看起來身材標準，但卻有高血脂、高血糖、脂肪肝等現象，這都是很顯而易見的警訊，一定不能輕忽。

游醫師在書中也大力提倡「133低醣餐盤」，意即1份醣＋3份蛋白質＋3份蔬菜，書中有詳盡解說這些份量該如何判斷，也同時告訴讀者並不需要禁吃水果，一天兩次各半碗水果是適當的份量。

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這樣的飲食法並非只針對糖尿病患者，而是普羅大眾都適合執行，若是想要減脂的人也很需要進行低醣飲食，書中提到關於血糖控制最有效率的辦法是先減脂再增肌，而增加肌肉量就必須要透過運動來達成了，書中也點出運動是一件「有比沒有好，更多更好」的事情，並且盡量把握在飯後三十分鐘到兩小時降血糖黃金時段為佳。

說真的，年紀漸長之後，吃到飽餐廳對我已經不再有吸引力，也開始認知到讓自己身體維持健康才能陪伴孩子久一點，而產後流失的肌肉量也確實造成了身體上諸多痠痛，看了書中游醫師身體力行帶領全診所同仁一同運動的決心，實在感到非常汗顏，也決定從今以後要讓運動成為生活重要的一部分，無論你現在健康與否，這是一本讓我們好可以更好的書籍。