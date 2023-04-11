《躲不開職場粗神經，那就好好相處吧！》接納自己，活出從容自在的人生

第一次知道「高敏感族群」是拜生產所賜，當時每天總有無限個疑問，不懂為什麼會有一種生物對任何事情的反應都非常激烈，而且對任何事情總有許多意見，明明還只是個嬰兒，為何會有如此龐大的情緒困擾？也因為如此有好長一段時間讓我們家幾乎隨時充斥著哭鬧聲，整個家庭氣氛籠罩在一觸即發的愁雲慘霧中。

等到孩子稍大一點之後會發現他們對周遭細節擁有非常強大的感受力與觀察力，但也時常造成誤會與困擾，比如當孩子對我們提出需求的時候，我們只是遲疑了0.1秒沒有立即反應，孩子就直覺認為我們在拒絕他，但我們根本連眉頭都沒有皺一下，就莫名被負面解讀而必須要承受再一次的憤怒與哭鬧。

長期下來因為孩子「敏感」的個性讓身為父母的我們吃足了苦頭，總認為這個孩子是生來折磨我們，直到大量閱讀關於高敏感的書籍，才對這樣的先天個性有了更多的理解。

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作者除了本身為高敏人之外，也是首位近身與高敏感權威伊蓮・艾融博士學習並取得認證的日本人，在這本書中以高敏人與鈍感人的互動來教導高敏人該如何應對與調適，並試圖化解高敏人與鈍感人的歧見以求能和平共處。

我在閱讀的過程中也確認了作者身為高敏人的特質，因為我發現作者不自覺地把高敏人歸類為「弱勢」且容易被「誤解」、「霸凌」的一方，或許是兩種特質的人處於天秤的兩端，自然會很難接受與自己天差地遠的個性。

比如書中就提到高敏人總認為別人在傷害自己，其實是因為內心太過敏感而過度反應，加上高敏人很容易把許多事情攬在自己身上，其實也很容易被認為過度干涉他人而不自知，而一直陷在自己的善意被曲解的挫敗中，而這本書也教導了高敏人該如何去辨識鈍感人言行中真正的含義，並且找到安撫自己的方法。

理性來說，在講求效率的職場上，實在沒有人有多餘的心力去關心他人的諸多敏感心思，因為大家是來工作而不是培養感情的，高敏人對許多事情的看法都有太多顧慮而容易在職場上錯失了提出想法的最佳時機，反而讓事情演變得愈來愈糟而被加以責怪，作者在書中也提供了解決的建議方法，並且鼓勵高敏人應該要認知到勇於提出疑問比工作進度停滯還來得重要許多。

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在書中也揭示了鈍感人的腦內小劇場，我認為作者表達得非常精準，比如鈍感人時常覺得高敏人講話沒有重點而且毛非常多，也認為高敏人太過堅持細節而耽誤工作進度。

簡單來說對鈍感人而言跟高敏人一起工作是很難溝通又麻煩的，而高敏人也因為與鈍感人的思想差距甚大，又時常希望他人理解自己的感受，所以在人際相處上是相對吃虧的，作者也積極告訴高敏人必須要認知並且尊重他人的意見與想法，並且不要祈求別人一定得了解自己，尊重個體差異才能讓生活過得比較輕鬆。

以身為鈍感人的角度來閱讀高敏人寫的這本書，其實我還是覺得作者隱約不斷傳遞出鈍感人在無意間傷害了高敏人的思維，其實這也陷入了作者自己所述的高敏人總認為別人傷害自己的感受中，其實被誤解對於鈍感人而言沒有絲毫影響，反而要提醒高敏人要練習以正面解讀他人的話語，否則就很容易一直陷入受害者情節中。