再出發的曹啟泰 卻只買了《一張單程機票》

曾經活躍於台灣電視圈的曹啟泰，90年代是他的黃金時期，手上有三個黃金檔綜藝節目，住四千萬豪宅，兩部名牌跑車，30歲就已經五子登科；但意氣風發的他開始挑戰極限，辦雜誌、開珠寶公司，伴隨著風光自信，危機也接踵而來。創業者的挑戰總有禍起蕭牆的無奈，負債人生的故事就此開始……。

創下演藝圈姊弟戀和閃婚的紀錄，都是曹啟泰23歲時的事情。七年後的三十而立，因為「事業」是男人的基礎，所以他想知道自己的極限在哪，開始演藝事業的「業外收入」。有人說：起起伏伏的人生就像是心電圖，如果是一帆風順的歲月，那跟「掛了」有什麼兩樣！這句話放在他身上所經歷的種種，真的非常貼切，面對失敗他永遠積極面對，如同他在電視機螢幕上的笑臉。

別怕做決定，人生最怕的，是沒決定。

很難想像當他娛樂大家之餘，下台後四處忙於調錢軋頭寸；為了不讓外界知悉財務漏洞，一邊維持光鮮亮麗的表面，另一邊為了「婚姻大業」的生意不斷補洞；如此煎熬的日子，再辛苦也不輕易放棄。

借錢周轉需要貴人相助，也要靠平日累積的好口碑，順利度過一千多張支票穩當軋過後，走出債務困境的他，替自己安排一趟美國的療癒之行。回到新加坡後儘管是當紅的主持人，但考慮市場生態的侷限性，最終，啟程再出發，只為了找尋人生更大的舞台。

天下沒有錯誤的決定，所有的決定都有價值！

曹啟泰說：「人生很多階段都充滿了暗示，但是並沒有所謂正面的暗示或負面的暗示，心念不同，感受不同，唯一能做的就是不停地向前走。」秉持這一份果決的信念，再回上海尋找另一道門的機會。

2010年上海世博會我第一次去了上海，和同學約見面吃飯，親眼見證同學對服務生與小黃司機的嗆聲語氣，與書中提及上海走跳「以暴治暴」的生存之道不謀而合。而曹啟泰始終相信人性本善，用他的斯文與熱情改變上海的風景。

那段時間的摸索，他就這樣秉持「曹式哲學」因應在地文化的衝擊。融入不同的環境，不僅移居買房，並把握隨著主持節目的機會，在大江南北中流動學習，體會當地人的生活，為上台前的「口氣」更道地而努力做功課。不敢相信這一切的起點，居然源自「從賣掉高爾夫球具換來生活費」而開始的。

永遠都要結善緣，展人脈。人生，就是「與人生活」

有些人天生就吃這行飯，這是老天給予的機會，但什麼是機會呢？好牌，是理所當然的好運，這個現象如同風口的豬也會飛；壞牌，未嘗不是機會，運用智慧、掌握情勢，它就是轉機，可以讓你打開另一扇窗，只是你怎麼看待罷了。

對於朋友的邀約，都是一個機會，他從不拒絕，否則就不會有下一個機會。就算困難重重，「如果一切都好為何輪的到我？」有了這樣的正面想法，廣建人脈存摺，都是為自己將來鋪路的選擇，畢竟兩手空空來打拼，還有什麼可以輸的呢？

他就是這樣的一個人，遇到機會就把握，把機會變成另一個機會，然後繼續創造下一個機會。這時候需要心態健全的態度，面對挑戰局勢轉換學習思維，才能「有才，讓人佩服；有自信，讓人放心。」

身處順境要低調謙虛，身處逆境要自我安慰

在大陸工作總有些「你不知道的事」，碰到了才知道。手上有六個節目受到好評的他，一夕之間就人間蒸發，但節目依舊放送，無關內容品質，單純「不合規矩」，人在屋簷下不得不低頭，只要風頭過就沒事了。肯定所有已經發生的事情，這就是「樂觀」。

現代的社會流行一個詞「斜槓」，主持工作的「斜槓」就是商演、演講、公益活動。在這些場合的舉止言談都要符合當下群眾的生活，所以之前大江南北走動時，從司機和服務生的交談中了解日常話題，主持節目時做的功課，廣結善緣的人際關係，正好是運用的時機，細膩對味的觀察，左右逢源的局面繼續贏來機會。

老天爺對你的好，不是一直給好運，而是一直肯給你機會

被迫休假的他，總是有許多機會降臨，但這些機會對其他人來說，不是挑戰而是燙手山芋，往往一念之間就走向不同的路。曹啟泰的人生哲學，只有尋找解決問題的想法，沒有放棄回頭的選項。

這一次參與世博會「上汽集團–通用汽車館」的展演內容製作標案（中美兩國合資），經過三次提案，一個月的角力，最終打敗華誼兄弟、中國電影公司以及知名海外一流公司（他們都有世界盛名大導演助陣），除了小蝦米對大鯨魚的驚險，最重要的是能同時搞定兩方的堅持，兼顧雙方的文化，並且聽懂需求給予快速回應。

拿到案子後才是痛苦的開始，案主的需求總是千變萬化，經過無中生有的創造、千迴百轉的調整（打掉重練）、跨界會議後的反客為主、小叮噹百寶箱的期許，處處化險為夷的功勞，讓原先僅是影片和舞台呈現的內容，最後業主都認定「找CT！沒有做不到且不答應的事！」

於是這輩子第一次做幕後，第一次拍電影，第一次設計汽車外觀的曹啟泰，成為汽車館總導演，負責管理全館所有的內容，包括監督整合館方所有的供應商。事後他這麼說：「早五年發生我沒有膽識去承接；晚五年遭遇我沒有體力去完成，我運氣真好！」

較曹啟泰的經歷對比現況的我，有許多深刻反省的地方。「想法決定態度，切角改變思維，目標決定動力」，所有勵志的故事，最需要的是後來的行動力，不然那只是別人的故事，與你何干！

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