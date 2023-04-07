《父母情緒幼稚，該如何守護我自己？》從書中暖心建議得到解答

沒多久前，母親在與我聊天的過程提到養兒育女可能會產生令人感到困擾之事，當時母親說：「如果生到一個孩子不會讀書、不聽你的話、沒有辦法讓你掌控的話，就真的會很頭痛。」

我聽了這一段話之後立即提出反駁，並表示這些都不應該是為人父母所應該期望孩子做到的，因為這滿滿是身為父母的控制欲。母親聽了我的這一番話後瞬間無語，但也沒有面露不悅，因為早已對這樣的對話模式習以為常。

Image from freepik 分享 facebook

假設以上的對話發生在父母為絕對權威的家庭裡，肯定會被冠上「沒大沒小」或更加難聽的字眼，如同書名所點出的情緒幼稚的父母其實是很害怕被挑戰觀點，他們只允許孩子服從自己，深怕孩子一旦有自己的獨立思考便會威脅到他們對子女的掌控慾，卻全然沒有站在孩子的立場試圖去理解或感受，一味地認為孩子倘若能犧牲自己才能證明對自己的忠誠與愛。

然而，在這樣不得不壓抑內在真正想法才得以存活的孩子，確實是會在人格發展上產生許多不良的影響，例如自尊心低落、過度在乎他人的言語、過度努力、社交焦慮、缺乏安全感、難以拒絕他人……，但我們難道要回過頭去指責父母帶給我們諸多負面影響嗎？或許這樣的父母自始至終都不認為他們的教養觀念偏差，與其去跟他們爭論不休，不如學會如何覺察並守護自己，而這本書就像是一帖良方，用溫柔堅定的語氣告訴讀者該如何面對每一段人際關係，並且在這真實的世界裡學會善待自己與減輕壓力。

在閱讀這本書的時候，我們可以隨時以兩種不同的角色來交叉檢視，比如書中提到父母是否會不敲門就進入你的房間？或總是對你的一切指手畫腳？而當我們被如此對待的時候又有何感受？當我們晉身為父母的角色時，是否也如實對待孩子？

作者說：「表達你的界線在一段關係的早期階段特別重要，因為你會看到當你不配合他人的要求時會發生什麼事。」

事實上，許多父母都從沒想過，教養孩子其實是一個需要溝通且相互合作的過程，雖然非常消耗精神，但對孩子未來的人格養成是具有正面影響的，因為孩子會感受到被信任、尊重、安全感，最重要的是他可以表達內心真正的想法而不需要隱藏。

許多父母總認為，小孩天生就該配合大人，其實這樣的思維模式是沒有把孩子當成一個獨立個體，即便他們的大腦及身心都尚未發育完全，但別忽視冷漠及威嚇對孩子所造成的恐懼將會烙印在他們的身體與心裡。

作者說：「不必僅僅因為某個人喜歡居支配地位，你就要表現出軟弱的樣子。」

我個人認為抵抗支配者的最好方式是以輕鬆淡然的態度應對，不要展現出困擾或懼怕的樣子，也不需要刻意去挑戰或激怒他們，在維繫友善關係的前提下明確表達自己的立場，讓他們知道你是不可能為他們所控，也無須擔心他們的反應會讓彼此的關係產生變化。

作者說：「情緒成熟的教養是幫助孩子成長為堅強、能幹和真實的人，而且有能力讓人際關係變得有意義。」

當我們總是埋怨孩子很難做到父母的要求時，都是陷入了嚴重的錯誤期待，書中提到必須要等待很長的一段時間，才能在孩子身上看到一些良好判斷力和責任感的跡象，但在此之前，我們需要給予孩子無條件的愛及保持耐心，並容忍他們令人吃驚的錯誤和自私行為。

Image from freepik 分享 facebook

看到這一段敘述也令我有些羞愧，為人父母的總認為跟孩子溝通過很多次就理應從此不能有任何差錯，但卻沒認真想過身為成人的我們，難道不也是不斷從錯誤中成長學習嗎？

在書中我看到最積極的一段話是：「如果我們覺得自己經常在跟孩子討價還價或談判，也許是因為這正是進化推動我們前進的方向。將來孩子可能需要這些技能，而不是絕對的服從。」

或許在我們被孩子的伶牙俐齒氣得七竅生煙之時，至少可以不用擔心孩子以後會輕易地相信他人，反而應該要慶幸孩子擁有敏捷的思維與說服人的溝通能力。

無論我們過往被以什麼樣的方式教養，從現在開始我們可以試著學會「培養騾子思維」，知道自己的負荷極限並適時停下腳步休息，把外在加諸於我們身上的評價縮到最小，學會關注自己的內在需求，最重要的是別再去糾結父母為何會用錯誤的方式對待自己，或許他們的童年也缺乏安全感的記憶，屢屢在我們犯錯的時刻喚起了焦慮的感受罷了！

如果你想知道該如何做才能從過度貼心而傷痕累累的無限迴圈中脫身，相信可以從這本書中一篇篇觸及生活、情緒、關係中的暖心建議中得到解答。