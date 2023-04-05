《非常律師禹英禑》援引的真實故事！《一場快樂勝過千萬悲傷 》生命最戲劇化瞬間，也是智慧現前之際

有些書，在你一收到書的當下，就會瞬間被療癒。當我收到《一場快樂勝過千萬悲傷》這本書時，光是看著書封，就能感受到書本傳遞出來的溫暖。

我習慣在看書前，先看過書的簡介。簡介第一句話寫著：「一個人會找律師、上法庭，往往是人生正經歷著艱難的時刻……。」這句話立刻打中我的心。

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因為我也遇過這樣的時刻，那是段不堪回首的記憶，現在想來內心都還會隱隱作痛。被信任的朋友欺騙，最傷的不是錢付諸流水，而是信任到最後卻被背叛。朋友自然是做不成了，那些曾以為的真心，卻充滿了虛假的謊言。

但沉浸在悲傷越久，就越難爬起來。悲傷所帶給我們的，絕對不只是傷痛，而是更多的人生智慧與體悟。放下悲傷不等於帶來快樂，但一場快樂卻能勝過千萬悲傷，有時候讓念頭轉個彎，就能看見不同的人生風景。

《一場快樂勝過千萬悲傷》這本書就是在幫助我們如何讓念頭轉彎，如何在人生轉彎處，透過正向利他的動力，讓人生走向不一樣的康莊大道。

作者用的方法，不是說教，他不說長篇大道理，而是「說故事」，說一篇又一篇在真實人生中上演的故事。他是一名律師，在過去25年期間，曺祐誠律師在法庭內外見過各式各樣的人。

有擺脫挫折的泥淖、成功東山在起的人，

有因為自負而從人生巔峰掉落谷底的人；

有惡意利用他人信任的人；也有為了報恩不惜代價的人；

有透過訴訟療癒內心傷痛的人，也有犧牲自身利益選擇和解的人：

有對簿公堂只為了出一口氣贏了訴訟卻丟了性命的人

也有為了守護家人而不顧自身安危的人……。

書中講述了一個又一個念頭轉得了彎的勵志故事，當然也有轉不了彎最終招致悲劇的悲傷故事。我們的念頭，決定了一切。

一句話會改變命運，而一個念頭也會讓命運有一百八十度的大轉變。正所謂一念天堂，一念地獄，作為一名律師，作為一名旁觀者，曺律師的選擇不是抱怨來到身邊棘手的案件，而是感同身受當事者內心的創傷，以不一樣的方式，化解一場又一場的誤會。

他其實大可以「袖手旁觀」，讓故事停留在心中，但他卻轉念選擇「出手寫字」，把這些感慨化成暖心的文字，期盼能透過文字，帶給更多人啟發。法庭上的人生是如此真實也如此現實，那些看似與自己毫不相干的故事，其實也都是你我的人生縮影。

去年Netflix韓劇《非常律師禹英禑》劇中也有不少故事，改編自韓國律師曺祐誠《一場快樂勝過千萬悲傷》書中的真實故事。像是董格拉米一家的「三兄弟之爭」、賭徒合資買樂透的「鹽先生、胡椒小姐及醬油律師」……等，閱讀此書的同時，腦海中也回想起當時看劇的感動。

趁周末上山露營，把握難得的悠閒，靜靜地翻閱書中一篇又一篇比電視劇更戲劇化的人生故事，一本故事情節緊湊，包羅各種有趣、心碎、沮喪、暖心情感的人生精選輯，每一篇都蘊含著人生智慧。從閱讀看見別人的故事，感受不同生命歷程。

閱讀這本書時，正逢櫻花盛開之際，在櫻花樹下閱讀此書，內心充滿感動與感慨。闔上書的同時，看到櫻花隨風起舞，飄然落下，幸福感油然而生。

誠如作者在書中所說的：「人生道路上必定會有大大小小的關卡。在這條路上，我們偶爾會失去力量、偶爾也會感到挫折，儘管如此，我們之所以能夠堅持下去，是因為就算只是在路邊發現一朵野花，也能得到感動。因為人類就是有著千萬悲傷，也能靠一場快樂繼續生活的存在。」

人生儘管有著千萬悲傷，只要感受到一次的快樂和喜悅，我們就能再次邁開步伐向前！

在生命最戲劇化的瞬間，也是智慧現前之際。

願我們都能以一場快樂，勝過千萬悲傷。

#一場快樂勝過千萬悲傷

#如何出版

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