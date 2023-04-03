透過追劇 學習與現代網路流行語接軌

某日，接受朋友邀請，到他們學校，擔任選拔即將代表學校，參加全縣國語文競賽作文評審。其中一篇五年級小朋友的文章裡，提到一個詞「既視感」，還用引號標註起來，老實說，當下有點尷尬，因為我不懂這個詞的意思，一度懷疑，這是哪三個字的錯別字？趕緊問一下他們老師，豈料老師也說沒看過這三個字。

好巧不巧，最近在追的網路戲劇《密語者》，第23集出現了「既視感」這個詞。本片是以一家影視公司拍攝電視劇《密語者》為故事背景，當戲劇殺青時，片方以劇中三位男主角男扮女裝，出席殺青記者會答謝影迷，並由影迷票選誰的扮相最佳。女主角看到男主角男扮女裝的造型，便調侃他：「我有種泰國人妖的既視感。」

既視感，是一種或似曾相識、或幻覺記憶的情愫，也就是說，一個人在清醒的狀態下，自認眼前景象確定是第一次接觸，但瞬間腦海中卻閃過一種，這景象似乎曾經經歷過的感覺，而既視感是被廣泛報導證實的一種常見的現象。

所以此次作文題目為：《校園最美麗的角落》，文中學生運用到既視感是合理的陳述。不過這也警醒我們，即時精進是身為教師的重要功課！

往後追劇時，總不自覺的會針對新鮮詞語加以查閱，不再走馬看花！也才發現追劇除了消遣時間，還能得到另一種與時俱進的生活趣味。

在《程序員那麼可愛》劇中

男主說女主長得像「考拉」，用來形容女主像無尾熊習性：動作慢慢吞吞，一副昏昏沈沈、有氣無力的樣子。

男生與女生確認男女朋友關係後，興奮地說：從今天開始，我再也不是一個沒有對象的「野指針」了。野指針就是指針指向的位置是不可知的，形容與原本對象還未確立正式交往關係，所以自己像個野指針般的隨機搖擺。

自己所關注很久的遊戲女主播「奔現」了。奔現指的是在網絡中認識的兩個人，由虛擬走向現實發展。

「空巢青年」指的是與父母及親人分居、單身且獨自租房的年輕人。大城市的繁華和生存壓力，會讓他們顯得更加孤獨、無助。

「破圈」則是指某個人或他的作品，突破某一個小圈子，從而被更多人接納並認可。而破圈若被運用於突破個人工作圈、生活圈、社交圈的限制，則有鼓勵空巢青年多接觸新朋友，使自己不再孤獨寂寞。

「海后」與「海王」，原本我以為它和我們常說的「你是住海邊的嗎？」同義，其實不然。它指的竟然是渣女和渣男，一次跟很多人搞曖昧、在曖昧關係中擁有很多備胎的人。撒網捕魚的人也就被稱為「海王」、「海后」了。

在《若你安好便是晴天》劇中

「小萌新」和閩南語的「菜鳥仔」有異曲同工之妙，都是用來形容各種一知半解的新手。

或許，所謂的網路流行語，對於其他人而言，是早已見怪不怪的溝通方式，但對於我這種大門不邁、二門少出的老嫗而言，追劇真的是一種與時代接軌的有效又有趣的管道！