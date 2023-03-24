《百年孤寂》讀的是人生、年輕熱情、中年矛盾、老年孤獨

故事圍繞著一個在沼澤旁的村落----馬孔多百年的興盛與沒落，由第一位奧雷里亞諾帶著一群人探險至此，便決定在這裏建立村落。

剛看的時候，不太習慣這種說書人的敍事方式。但是讀著讀著，卻被流暢無阻的敍事方式吸引了，人物視角轉換無㾗，是非常暢快的閱讀體驗，令我完全沉浸在馬孔多興衰與奧雷里亞諾一家的經歷之中。

馬奎斯的敍述風格帶給我一種既沉重又魔幻的氛圍，就像一名老者在一個寂靜的夜晚，就著一盞忽明忽暗的燭光，悠悠的回憶著一個已被人遺忘了的村落。低沉的嗓音，悲慘的氣息，熾熱的慾望，漫長的孤獨，都在老者餘音梟梟的話語間一一呈現，那個曾經繁盛一時的地方，最後終歸沉寂，敵不過自然的摧毁。

故事在述說著奧雷里亞諾幾代人的人生。從出生到死亡，從建立到敗壞，從熱鬧到孤獨。很多人說四代人的名字為何都要起一樣的，在我看來，這是一代又一代人在重覆著類似的經歷。每一代的人都像在重覆著上一代的經歷，但是到最後都會以失敗衰亡告終。

無論怎樣努力，既定的命運從一開就註定了，是一種非常悲觀的想法，但也是作者想帶出的訊息，這與他居住的拉丁美洲的歷史相關。

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這一家人一開始就被詛咒了。第一代的何塞與烏爾蘇拉是近親成婚，何塞還因此而殺了人，常看見那被殺的鬼魂，良心不安，離開了原本居住的村鎮，所以才有馬孔多的創建。烏爾蘇拉曾見過近親成婚會生出豬尾巴的嬰兒，她一直被這個陰影籠罩著，到他們最後的一代，也真的生出了一個豬尾巴的嬰兒。

魔幻寫實主義是這本書最令人迷醉的地方，來歷不明的子彈，穿透了一名兒子的頭顱，血有意識的流經數里流到山下的廚房尋找母親。飛升上天空的美人兒。不能洗掉的灰燼十字。與鬼魂相伴聊天等等。

故事沒有主角，家族中的每一位成員也是主角。烏爾蘇拉的堅毅撐起了整個家族，阿瑪蘭旦深刻的仇恨與懊悔讓她一輩子都無法接受愛情。沉默的上校打了三十二場戰爭，戰爭將他扭曲成一個無情的人，再無法與家人相處。偏執的費爾南達，一生只顧著名聲，親手毁了自己的女兒，也從無悔過，一生活都要活在自我的體面裏與狂熱的宗教裏。

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家族中的男性，一生都在冒險與探索，在情慾裏沉溺，同時在建立卻又在破壞，到了年老在品嘗孤獨與回憶。

百年孤寂是在讀什麼？是人生。年輕的熱情，中年的矛盾，老年的孤獨。