《不為錢煩惱的富裕生活》消弭你內心對金錢的不安

年後，孩子們開開心心算著紅包領到多少錢，我其實不知道怎麼理財規劃，也不知道怎麼教導存錢的重要性，更不用說要從小培養孩子正確的金錢觀了！

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因為不懂所以尋求資源，在網路書局搜尋「理財」，嘩！跑出一大堆複利、投資、股票、致富……相關書籍，但我覺得這些好像不是我要的，因為我這個超超超新手，絕對看不懂。

我看到這本書名《不為錢煩惱的富裕生活》，其實有點納悶，因為封面封底完全沒談到任何投資的關鍵字，所以它是想告訴我們甚麼？我感到疑惑。

再看看副標題：「向億萬富豪學習，改變人生理財課」，作者是億萬富豪？這麼富有為什麼還要寫書？這也再度引發我的好奇心。

最後會決定這本做為了解理財的入門書，是因為書封的一句話「消弭你內心對金錢的不安，獲得勇氣踏出改變，夢想一一實現！」，我很想知道，依照作者身為日本「副業學院」執行長的背景，他會給讀者帶來甚麼樣的想法衝擊？本書為什麼能獲得眾多好評？我決定一探究竟。

沒想到翻開書，讓我有了第一次邊看邊哭的經驗，故事主角「務」，他的家庭故事、經濟狀況、工作情形，很貼切一般雙薪家庭的情境，讓讀者很有共感。

尤其講到因為金錢，造成他與妻小的關係逐漸疏離，「務」的有苦難言，妻子的忍讓，孩子的不被了解，讓這個家的氣氛越來越冷漠，看到這邊，我忍不住落淚！

這也讓我想起身邊一位朋友「小洋」的故事。小洋家庭條件不好，從小立志要賺足夠的錢，讓家人過上好的生活，小時候有好多偉大的夢想，但長大後卻過著平凡的普通生活，正常上下班，每天日子過得差不多，經濟上不缺花用，能賺的錢掐指一算就是那些，再多也沒有了！

於是小洋想開啟斜槓人生，發展自己的興趣經營副業，卻發現有些興趣難以培養成專業，就算成為專業也需要花費大筆費用，到最後可能還是領著普通薪資。

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腦袋閃過好多創業及斜槓的可能性，但每一項都有需要克服的難關，隨著年紀增長，每一步都得謹慎的走，如果一不小心跌倒，可能就很難爬起來了！

在社會上，像小洋這樣的人其實不少，很多人都有為錢煩惱的經驗，想改變卻又不知如何下手，想做卻又遲遲不敢去做，心中有百百種想法，但總是跨不出那一步。

這是因為人對於沒有嘗試過，或是有違自我價值觀的方法，通常都會感到排斥和抗拒，自然而然我們會對自己洗腦：「這太難了、這不可能做到、這件事不做也沒關係」，於是選擇漸漸遺忘，或找一些合理的藉口，將它從人生中的排序中不斷往後退！

閱讀這本書時，流了兩次眼淚，除了前述因為故事內容感動落淚之外，看到結尾最後一句話「請各位一定要去感受這股金錢流動背後所帶來的笑容與感謝。」我可以感受到作者獨特的信念。

同時因為大腦注入了新觀念，糾結已久的煩惱，瞬間理成了一條清晰的線，就像替未來開啟一條全新的道路，很多不可能的事情，現在覺得自己可以做到，因為這樣的激昂情緒又再次落淚，蓋上書本，我突然有種感覺，「只要我想做，一定做得到！」

在此強烈建議，如果今天你是單純想學習投資獲利的方法，這本書可能沒辦法帶給你實質上的幫助，但如果你想要重新檢視自己的金錢觀，替人生做些改變，了解擁有富裕人生的心法，我會超級大推薦！

談談我讀完這本書之後的改變吧！我是全職媽媽，每天不是接送小孩就是做家事，偶爾做自己喜歡的事，像是運動、閱讀、聚會聊天…等等，這是一個固定的生活模式和日常節奏，說實在的，日子久了覺得有點疲乏，再加上孩子都去上課了，感覺有那麼一點空虛。

這本書像是被施展魔法一樣，它會讓你想一直看下去，花了三個晚上的時間，就把這本書看完了！還記得那天看到最後一頁，已經是凌晨一點半，但我絲毫不累，反而意志激昂。

隔天早上，我一改以往的急性子，散步去買菜，經過公園稍作停留，抬頭遙望天空看看不同的風景，早晚各利用一點閒暇時間閱讀或運動，勇敢列出每月收入與開銷，檢視家庭財務狀況，買東西前會再思考幾秒鐘，避免衝動購物，就連我戒不掉的壞習慣，每天必買一杯手搖飲，現在都變成2-3天才買一次了！

我才發現，原來習慣戒不掉不是因為自制力差，而是想法觀念沒有被改變而已。

我對理財不感興趣，也完全不懂股票投資，對於賺錢的概念大概就是工作、打工獲取報酬，也從來沒算過我們每個月的開銷，反正就是這樣過日子。書中談到，我們現在對金錢的看法，跟原生家庭有很大的關係，大部分的人談到錢會覺得很膚淺很現實，但作者卻告訴我們：「事實上，錢代表的是感謝。」

長大之前，金錢觀都是受控於父母，長大之後是要改變，還是繼續受到束縛，全憑自己的決定。

《不為錢煩惱的富裕生活》沒有告訴你要怎麼投資獲利變現，也沒有吹捧複利的美好，反而帶領我們拋掉過去的舊觀念，認識金錢真正的意義，一旦專注在自己的人生，鼓起勇氣踏出第一步之後，人生也會隨之改變。

一字一句細細品嚐這本書後，我才明白作者標題所謂「富裕」的生活，不一定是指金錢上的富有，心靈富裕更是一種優質的狀態。

每天試著把「謝謝」說出口，增加自己的財富容器，享受金錢流動背後所帶來的笑容與感謝，正是這本書值得我們閱讀的原因，非常推薦給大家！

我是三寶媽Claire花雅琪，希望你們喜歡這樣的書摘分享

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