前AV女優鈴木涼美、女權主義學者上野千鶴子 往複書簡《始於極限》

鈴木涼美和上野千鶴子應編輯之邀，來了一場從不同主題切入之下的女性主義的討論，鈴木涼美在來信中道出了自己的困惑，而上野千鶴子則以更多不同的視角解惑，是一位長輩與晚輩之間溫暖的書信往來。雖然上野的觀點很好，但有時我覺得她未能切身體會到鈴木的真正心境，畢竟鈴木的經歷也太過特別了，這是一般女性不會選擇的一條路，也正是鈴木的背景與選擇吸引我看這本書。

鈴木涼美是一名差不多奔四的女人。她是一位前AV女優，做了五年左右的AV女優後，離開了AV界，轉而去各種風月場所做陪酒女郎。但是鈴本與一般女優不同的是，她是一位有著高學歷的精英女士，父親是大學講師，母親是兒童文學家。

她生於富裕而有教養的家庭，受著高等的教育，她是絕對有選擇權的。可是，為什麼她會選擇一條如此特別的道路呢？這也是我最好奇的原因。而這個「主動的選擇」有沒有讓她後悔呢？也是我想了解的。

鈴木在大學順利完成了社會學的碩士學位，並進入了一間報社做記者，在她的碩士論文《「AV女演員」的社會學》出版後，因為被媒體揭露她曾為AV女演員，她從報社辭職，成為了自由撰稿人。

從整本書中，鈴木逐一的自我剖析了她會這樣選擇的原因。最大的原因來自她的母親。

在鈴木眼裏母親是一個矛盾的個體。她的母親出生於一個陪酒的家庭，外祖母是一名陪酒女郎，但亦因為如此母親才能受到高等的教育。她既鄙視自己的出身，卻承傳了那種價值觀，覺得女性能吸引男性是比什麼都有價值。

「她明明渴望成為價格昂貴的商品，卻鄙視那些實際出賣自己的女人，這讓我很不舒服，所以我徹底賣掉了自己。這固然有些魯莽，但也是為了排遣這種不舒服的感覺。」

第二個原因是反抗母親。鈴木的母親是研究兒童發展的，鈴木自然的成為了母親觀察研究的對象。在母親眼裏，她的一舉一動母親都非常的了解。就是因為這種完全的了解透徹，讓鈴木想反抗母親，成為一個她不了解的人，所以選擇了母親最厭惡的行業。

第三個原因是想考驗父母的對自己愛。鈴木的母親因為讀兒童發展，所以非常了解兒童的心理，她愛女兒，也給了鈴木很大的自由。這種高度的自由甚至讓她有點不安，她從小受到父母的愛，衣食無缺。她逐有了試探父母對她的愛有多深，能不能在失去之後再次尋回來，這無疑是一個非常大膽的決定。

第四個原因是來自父母的禁止。偷偷的做著父母禁止的事，是一項「妙不可言」的事。所以，在母親過身後，夜世界對她來說也失去了吸引力。

從鈴木的自白中，我感到作為一名步入青春期的孩子，是帶著多大的叛逆與衝動而作出的選擇，年輕人往往衝動行事，並沒有設想到這些衝動對她的未來會帶來多大的影響，而鈴木有後悔嗎？

鈴木坦然成為AV女優所帶來的後果，比她預期之中的還巨大。她說，你可以脫離「AV女演員」的身份，但是「前AV女演員」的身份卻會一輩子跟著你。

「有一陣子人們常問我：『你後悔拍AV嗎？』這就跟誘供似的，我知道正確答案是什麽，對方肯定希望我回答：『後悔也是有的，但沒有那段經歷，就不會有今天的我。』世人試圖把我們分成兩類：要麽是受害者，被迫拍片，受盡苦難；要麽是積極向前的強大女性，經歷過旁人看來十分消極負面的過去，但仍頑強地跨了過去，或以之為精神食糧。但我感覺許多女性是在這兩者之間來回遊走，選哪邊全看當天的心情。至少我是這樣。」

這種矛盾心態的游走，每每見於鈴木的文字之中，卻在上野更高更廣更深遠的視角之中，得以緩解一些，不能說完全改變鈴木的觀點，卻讓她在自我掙扎的世界中，得以窺見窗外不同的景緻。

鈴木有一個很深的矛盾是她不願承認自己是受害者。因為這是她自己的選擇，她有一種對於自己的選擇要負責任的態度，她不願意成為軟弱的受害者，被人投以憐憫的目光。同時，她認同女性的「情色資本」，認為性交易，只是一情色資本的買賣。

對於鈴木的態度，上野指出她是「恐弱」，害怕自己因為承認自己是受害者，而成為弱者。這種心態普遍會產生於受到高等教育的精英女士，因為無法忍受自己成為弱者。上野特別在這裏釐清了「賦予」與「自稱」受害者之間差別。

「自稱受害者並不是軟弱的表現，反而是強大的證明⋯⋯那是一種不畏懼當受害者的態度。」

上野也指出了「情色資本」並不能算女性手握的資本，資本是一項可以累積和掌控的東西。而女性的情色資本，本身的控權並不在自身手中，其價值是由他人給予或剝奪，實際來說，女性所謂的情色資本只能說是一項商品，而在性交易中，女性只能說是一項被販售的商品。

鈴木的另外一項貫穿全書的困惑，就是上野女士作為女性主義者，深知男性劣根性，為何還能不對男性感到絕望？

鈴木在開章就申明，她覺得男性是愚蠢的及認為他們無藥可救，對他們完全絕望。

她會有這樣的觀念，是因為在年少時她是一位原味少女。原味少女意即將自己穿過的貼身衣物販售給男士。那時她窺見男性頭套著內褲，頸項繞著絲襪在自慰的模樣，對於年輕的她來說，太過於深刻，以致後來她對男性的印象都停留在這愚蠢的畫面。

上野說她是因為遇到可以信賴的人，並與他們有美好純淨的關係。

「人的好壞與取決於關係。惡意會牽出惡意，善意則會得到善意的回報。」

她相信人的好壞善惡並不限於性別，男人也有可敬的存在，不會去花街柳巷的存在著。

我認為在這一點上，上野和鈴木兩人是很難達到共識的。因為兩人的經歷太不一樣，上野女士一直從事教學與寫作工作。而鈴木就在男性會顯露最醜惡一面的環境下工作。這兩種完全不同的經歷，很難因為上野女士幾句話就能扭轉鈴木一直以來的觀念。但是上野女士的經歷，無疑也是給她一個重新思考的契機。

不過，鈴木要的從來不是重拾對男性的信心，她只是害怕在這世界上變得孤獨，這是她最後也是最深的困惑。

而上野女士的人生經歷也給了她很好的慰解，即使結了婚，生了孩子。人還是要面對親人離世，孩子自立後的孤獨。

當鈴木了解，我們始終或無可避免的都要面對孤獨，似乎釋懷了一點。而上野最後的話也讓很讓人感到振奮。

「世人沒有心思記住他人過往的每一個細節。」

「『你現在是誰』比『你過去是誰』重要得多。」

「前AV女演員」終有一天會因為鈴木努力新創的成績，而被人逐步淡忘，只要將注意力集中在當下就好。

這兩句話是對鈴木說的，但也適用於任何被困在過去的人。

書中還有很多關於女性主義的討論，例如女性在男權之下的幽微心態，慰安婦的討論，都是非常值得深思和探討的，對我也有很多的啟發，是一本非常值得一看的書藉。