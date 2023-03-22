知識轉述師旅程 為什麼我要學配音？

各位旅客晚安，歡迎您乘坐 聲音訓練專家-周震宇所駕駛，從配音小白前往知識轉述師的旅程。預計空中學習時間是十個禮拜。學習很快就要開始了，現在我將為您進行學習旅程介紹。

本次學習全程禁止太過正經嚴肅，在學習過程中請用力瘋狂顛覆自己，祝您有趟愉快舒適的旅程，謝謝！

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▋第一章：錄到全家都睡了

我一定是瘋了。明明忙得要死，還報名「華語有聲書配音職能培訓課程」，學費貴得要死，而且我根本沒有想要當配音員啊！開課之前，老師要求要錄25頁的紙本書錄音。等到作業錄完，打開書房的門，全家人都睡了。

門縫下，撿到兩張孩子留給我的紙條，雖然字很醜，但是心裡還是暖暖的。

▋第二章：你以為的自己不是自己

學習配音，為的不是配有聲書，而是成為一名知識型轉述師。不是你的聲音好不好聽，而是你能不能找到適合你的地方，讓你的聲音發揮該有的特質。可是，要怎麼找到適合自己的聲音原型？你以為自己的聲音原型，會不會有可能根本就是誤解？

找到自己的聲音，就是找到自己。接下來，就一起來找自己，發掘內在真實的自己吧！

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▋第三章：別怕原本的自己不夠好

如果，音階、音量可以改變，人也可以改變。但是，我真的有必要，逼自己做出改變嗎？別怕，你只需要稍微調整，放寬彈性，就有機會看到更多不同的自己。還有，記得，很多事，不是我「我應該」，而是「我決定」。

「我應該要內斂一點吧？」

「我是不是應該要演得更誇張一些呢？」

「我應該那樣做嗎？」

沒有什麼我應該，只有我決定。這本書怎麼說，由我決定。我，就是這本書的靈魂。你願意堅定，他人才願意跟隨。

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▋第四章：罵髒話就是要罵完才爽啊！

這一個禮拜，我選了一本去他媽的歷史書，喔，你不要誤會，我沒有罵你，是這本書就叫做「去他X的歷史！」

身為一個有風度、有涵養的知識女性，唸到髒話當然都會自然消音。但是，老師說，想罵髒話就要好好罵出來啊！在對的時間點，就讓情緒用對的方式，好好抒發吧！

不論是喜怒哀樂，好好地把情緒釋放，人生才能好好走下去啊！

謝謝老師，以後我會好好罵髒話的。罵髒話，真是他媽的太爽了啊！

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▋第五章：燒酒雞到底招誰惹誰

明明說好了啊，晚上7點上課，10點下課，到底為什麼，每次下課都是晚上10點半，要不然就是快11點呢？還好，老師說，上課可以吃東西，結果我上課到一半跑去吃我媽煮得燒酒雞，結果下半堂課完全臉漲紅心跳加速，還頭暈起酒疹。

這告訴我們，上課要吃東西，千萬不要選燒酒雞。

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▋第六章：要努力學習放鬆喔

上一堂課，我上聲音表達課上到很挫折，老師要我不要那麼努力，要學會放鬆，可是，我竟然不知道怎麼放鬆！我也想要，阿姨我不想努力了啊，但是我就是一直遇不到阿姨或乾爹，所以只能一直自己努力啊！天哪，我到底要怎麼學習放鬆呢？

我選了賴佩霞老師的著作「非暴力溝通」，在錄音之前，跑去做臉、拼命擺爛追劇、大吃美食。短短3分鐘作業，我準備了五天才錄好。

聽講評這一天，剛好遇到公司尾牙，所以我只好邊開電腦上課邊吃尾牙。

「你竟然做到了！沒有想到，要你學習去放鬆，結果你用你的方法，很努力的，做到放鬆了！」老師很驚訝。

嗯，我也滿驚訝的。好喔，為了繼續努力放鬆，我要快點來預約下次做臉了。

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▋最終章：愛上不同的自己

各位旅客晚安，謝謝您乘坐聲音訓練專家周震宇所駕駛，從配音小白前往知識轉述師的旅程。十個禮拜的空中學習時間即將結束，我們即將返回地面。在這一趟瘋狂旅程中，謝謝你願意敞開心胸，接納自己可以有不同面貌，愛上不一樣的自己。

期待下一次的旅程，我們很快會在空中，再次相會。

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