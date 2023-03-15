人生《可以強悍 也可以示弱》這道選擇題 你怎麼說？

去年追完電視劇後撰寫心得：《媽，別鬧了！》一場三缺一的麻將，充滿碎嘴與思念，才發現原來有黃大米這麼一號人物，查看網路資料文章，與臉書上其他網紅的發文對話，遂對這位說話直率不扭捏的黃大米產生了好奇。隨後收到好友相贈的生日禮物書【可以強悍 也可以示弱】，更讓我有進一步的認識，並藉著此書與我的職男茶葉蛋的專欄文章呼應對照。

這是一本自揭瘡疤的書

20多歲的她，剛踏入職場為了改善家境，兢兢業業地追求名利雙收，遇到不順忘了反求諸己，只會怨天、怨地、怨命運；30多歲的她，當上主管手握權力與資源後，拿著鎚子把每一不順眼的事當作釘子對付，針鋒相對也傷了自己；到了40多歲，她面對流言蜚語攻擊的風波，累積的人生的閱歷讓她心安理得、冷眼待之，時間會讓一切風平浪靜。

當她被迫離職的期間，對於曾經從事求職網站工作的她，為了符合失業津貼請領資格，必須參與就業服務站安排的職場講座，以前都是她在對失業者演講，現在反而顯得諷刺。生活就是這麼有趣，一帆風順的人生就像躺平的心電圖，唯有起起伏伏才是真正活著。

看著這一段文字不禁聯想自己的經驗，如人飲水冷暖自知（請見 那一年我被資遣的故事）。原來大米跟我的共同點居然是多次失業的體悟。儘管事情的結局不是我們所願，但碰到了不管是算計還是環境，我們都有深刻的感受和領悟（請見 我的職場領悟 》左左右右、前前後後、上上下下、內內外外）。大米說得好：人生唯一不變的事情就是「變」，今日的「不變」跟昨日的「不變」是不同的。

原生家庭環境的影響，造就性格養成和人格發展，往往也是許多不幸的人亟欲擺脫的夢靨，台灣人傳統上重男輕女的偏心，使得大米的幼小心靈蒙上陰影。書中描述這段歷程到放下怨念的和解，她也因此說出「不被愛是禮物，可以逼出一個人超強的潛力」，令人不禁想給她一個大大的擁抱。還好大米在第一本書出版前夕，父親對她說「你真厲害」，心頭累積重重的積怨自此解鎖。

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這是一本職場厚黑學

每年都有許多新鮮人離開校園投入職場，個個意氣風發準備伸展手腳，充懷熱情懷著待飛翱翔的心，不用多久就會在在茶水間大吐苦水，在快炒店乾杯大聲通罵主管，在KTV聲嘶力竭飆高音發洩胸口的鬱悶。打拼生活往往不盡人如意，菜鳥的路還遙遠呢。

「臣服內心慾望，就會產生超能力。」大米直接了當的坦白，不斷努力就是為了名與利。因緣於小時候家庭的現實環境，她很清楚知道自己工作的目的。每個人在追逐夢想時，只要不忘記鼓勵自己堅持下去的動力，現實世界是這樣運作：「社會對你的尊重與肯定是錢給的」。

她的話很真實，不談心靈雞湯，不講冠冕堂皇，不說人性光明，如同書名一語道破「有身段也有手段，人生的規矩我說了算。」當世界都在懷疑時，唯有自己肯定自己，每件事情全力以赴往目標前進，走向高處俯視美景。類似的職場困境想必大家都有經驗（請見：尚未頂到職場天花板前，狹窄的升遷樓梯，你會怎麼爬？）。

以前觀賞綜藝節目，高凌風說過自己當紅時上節目錄影，只要他站的地方就是舞台中央，工作人員的燈光只能配合他，絕對不能說請他移往舞台中央。這種狂妄霸氣的態勢，莫不是有極大的影響力就是掌握遊戲規則的人，如大米曾對電視台主管這樣說：「強人的時間，就是中央標準時間。」

這是一本人際關係指南

書中以23篇文章述說作者的人生故事，和職場上遇到的案例，不論是「換了位置就要換了腦袋」的真諦，還是人前尊敬你噓寒問暖，看的其實是你背後的公司招牌，拿掉名片的公司與頭銜之後，那才是真本事的實力。

江湖走跳都聽過「上班好同事，下班不認識」的一句話，部門間的勾心鬥角不是台下就是台上。人和好做事是美談，但事實是能者多勞就只能忍著過勞，如何在關鍵時機對老闆說「不」的勇氣，這絕對是一門學問。察言觀色的人生歷練，將難聽的話左耳進右耳出，壓下心頭的火並吞下這口氣，乃身為強者必備的技能。

派系也是辦公室文化的陋習，即便你不選邊，也會有人幫你貼標籤。戲棚下站久的未必是你的，虛位以待的肥缺永遠都有空降主管，老闆的臉色總是有人好好的顧著，「資歷能換來機會，實力才能拿穩位子」，看看公司的老鳥如何應對進退。在某些時候，平時低調進出幾乎沒有存在感的清潔阿姨，很可能會有外人不傳的江湖秘笈，她能補足你所不知道的事。

我經歷職場生涯超過20年，「無路可退時，活下來才是最重要的事」真的是至理名言，特別是仍有房貸、孩子仍小的中年人，我們這一類人的工作機會不是用找的，只能靠業者朋友介紹。當遇上這樣的困頓情勢不妨參考洪雪珍的書《失業教我們的事》，裡面有不少實用且深刻的建議，我從中得到不少啟發與行動。

#最近在讀書

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