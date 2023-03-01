告別寒假前 最後一個周末假期

這個周末各地的氣溫回升，沒有到才過二十四節氣「立春」的二月天，就遇上高達31度C的豔陽天。前幾日天氣預報的低溫，似乎僅僅是涼爽罷了，亂了套的天氣，我望著衣櫃裡冰存許久的毛衣、外套，只能嘆口氣說道：「后宮縱有三千，朕，也有無可奈何的時候啊！」

2023 的寒假來的早，農曆年放假的天數也長，上班族的補班日也多，這個兔年也讓我過得充實，不僅挑戰了對牛彈琴的小學生寒假褓母週，也趁開學前檢查完《寒假作業》作文題目：下課十分鐘。明天就是第二學期的開學日，上班族和學生也都要重回正常進度的日常。

不辜負天公作美好天氣的恩典，出門到三峽老街晃晃走走，很自然的前往過年期間刮不停的彩券行，用刮中的刮刮樂彩金繼續換回看對眼的彩券，這次的戰績究竟會「兔」然致富，還是想當然「兔」，就讓我們拭目以待，今年的家族旅遊會飛離島還是歐洲呢？

放眼望去老街的人潮擁擠，擺攤的商家不停交易找零，我們的嘴巴自然是一攤接一家品味國民小吃，放假嘛，減肥永遠是明天再說的事。為了我半年未癒的腳傷，已確認骨頭沒問題，也不是前世的因果問題，所以我買了文創風的泡腳桶與中藥包，或許，古人的智慧可以解決擾人多時的問題吧。

這幾天衛服部通告全國百姓同胞，防疫政策再次鬆綁，過往要求室內戴口罩的規定就要調整開放。這份常態對許多民眾而言是難得的幸福，未經歷者難以體會，但要心存感恩這一段抗疫的非常時刻，盡心操勞輪班維護安全的國軍與警察，還有始終堅守醫療崗位第一線的偉大醫護，以及提供大眾運輸的駕駛與相關從業人員，誠心誠意的感謝大家。

新年頭新希望，換掉早已坐壞不捨丟棄的餐桌椅，家中顯得萬象更新。順便幫女兒增添一只床頭櫃，只見她邊佈置邊發揮巧思，東挪西移的擺上她的寶貝，再兩年變成少女後，真怕她開口要求更大的房間啊！

搬到在三峽已經十多個年頭，早就超過我在高雄鳳山的時間了（請見：港都散策｜高雄即景，美好不期而遇）。但是我仍然不時回味那個陪伴青春期成長的協和新村，它讓我看見大樹倒下，也讓我見識母愛的偉大，還有手足間的爭吵下的共同生活記憶。當然，高中三年遮風避雨的點點滴滴更是不勝枚舉。

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