2023癸卯年 憶起把酒言歡的過往烏龍

2023舊曆年的賀年關鍵字是「兔」，年假期間手機接到充滿各種祝福賀節的年話，忽然之間兔寶寶大軍紛紛湧現，各形各色的兔兔百態群出，可愛的小動物成為話題主角。可是，我聯想到的居然是那些曾經「捉兔子」的畫面。

2023癸卯年輪到十二生肖的兔子當家，根據命理學家指出：「癸」屬水，「卯」屬木，2月4日立春之後，「癸卯」年出生的新生兒，會形成相當好的「干生支」局的年運。不僅很有福氣，日後如果有不順之勢，也容易關關難過關關過。這段預言想必信者恆信，若參考〈我閱讀旅程接觸的第一本書《農民曆》〉也能從中窺見一些運勢變化吧。

疫情逐漸穩定讓大家的生活逐漸回歸正常，今年的農曆假期難得連續放十天假，我在北部拜拜祭祖、與妻女回中部娘家，放假的雀躍心情猶如脫兔，前往各處走春、安排出遊賞景。而每頓進貢的大餐佳餚，不僅悄悄地祭了五臟廟，增長了始終消滅不了的肚囊，也默默的來到假期尾聲。

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這幾天與親友把酒言歡的相聚，重溫許久未有的親近，親戚間就是要相互走動聯繫感情，也因為這樣長輩取出私藏的好酒，香醇渾厚的口感，入喉的尾韻芬芳，若說這是傳聞中的瓊漿玉液，我想大概八九不離十吧。

記得，曾經在PUB夜班後，因為和調酒師邊聊邊試酒，不禁意的喝多了，下班騎車回住處時感覺口渴，當時不知道酒後喝牛奶的慘狀！於是白癡如我，去便利商店買一瓶鮮奶，還打算就當做早餐，結果一邊騎車一邊噴奶！

退伍不久參與一次朋友的聚會，久別重逢酒酣耳熱之際，大家喝起酒像是白開水，就如同夏日天氣般炙熱且熱情，人人豪爽乾杯沒有養金魚，虛脫無力的坐在同學機車後座，返家的途中停在草叢旁吐了好幾回！

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還有一次部門同事送舊，大夥相約 KTV 包廂內喝酒、唱歌、談笑，興之所致開懷暢飲，不時說些垃圾話。直到曲終人散各自返家，離開不久後，晃著身體走到附近的公園，當時我不勝酒力，先一陣噁吐便直接倒頭躺睡在一旁的石椅上，直到路人出手搖醒醉倒街頭的我，是否安好需要協助……。

最誇張的是某一年尾牙，那時現場的氛圍嗨翻了，直接端起紅酒杯四處找酒伴，整個晚宴不知道巡了多少桌，先看到副總喝倒被扶了一旁，隔壁桌的同事更直接趴吐在桌上，我傻傻看著這一幕笑著，追逐績效的業務人生，就像是一場戲。

想起那些曾經「捉兔子」的畫面，彷彿歷歷在目，還挺感謝那時候不經事的自己，生活畫面累積了搞笑的故事，雖然烏龍但還好沒有造成大礙，現在回憶起來真是饒富有趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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