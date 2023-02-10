荷包破財紀念日 聖誕節、新年、生日禮物、舊曆年

以前的長輩往往仍有「養兒防老」的觀念，現在的父母早已有不同的想法，如何避免「養孩啃老」成為新一代父母的教戰手冊。當孩子小的時候，拔拔麻麻都是名副其實的孝子、孝女，走趟餐廳用餐觀察親子桌的對話，完全可以確認這個現象。當然，我也是孝女一族啦。

我與八年抗戰生下的寶貝女兒，相處的關係比較像同輩，損友的那種，所以她跟我開玩笑沒有在客氣的，「孩子氣」仍重老男孩的我，彼此間的打鬧孩真頻繁，這樣的相處模式老是被麻麻糾正，不是說我太寵了讓她老是沒大沒小，就是別怪她不尊重我這位爸爸。

其實，以前看過一支泰國廣告《女兒長大 女大十八變》，女兒小時候公主的模樣深植於心頭，但世界上沒有不變的事，與其後悔遺憾不如把握現在盡情玩鬧啊！

還有一支台灣的汽車廣告《小敏沒去過篇》，對女兒的好何必隱藏，當她年齡還小願意圍繞著你的時候，不寵女兒更待何時，是不是？

我與寶貝女兒曾經有一段對話，雖然我被將軍但仍然笑得開懷！

拔拔：「妳知道麻麻去哪裡嗎？」

女兒：「去買飯。」

拔拔：「買什麼飯？

女兒：「等麻麻回來你就知道了啊！」

拔拔：「妳這個女兒啊。」

女兒：「我不是妳女兒。」

拔拔：（愣住）那妳是誰的女兒？

女兒：「麻麻的。」

拔拔：「那，妳是我什麼⋯」

女兒：「寶貝啊！」

還有一次上學前的父女對話：

拔拔：「動作快點要遲到了」

女兒：「媽媽的麵包呢？」

拔拔：「帶去學校了啊。」

女兒：「學校？那我們倆個去上班喔！」

雖然常常聊天被女兒將軍，可是父女之間的樂趣只有我們懂的啦。

雖然已經到了名副其實小三的年紀，就在幾天前的去年（2022年），我想試探女兒對聖誕老公公的看法，結果依舊純真的小寶貝，她寧願相信世界上就是有他的存在。（請見：如果有一天，沒有《聖誕老公公》了呢？）

好吧，與其擔心「幻滅，是成長的開始」，不如來一粒黃色司迪麥吧。反正聖誕節的禮物早早就準備好了，拔拔就靜心等待，說不定妳也早就了然於心只是不願意說出來吧。

度過了聖誕節平安夜的美好，經過跨年煙火的倒數之後，2023年翩然來臨，吃了好幾餐的佳節美食，寶貝女兒的生日即將到來。小學生的書包樣式越來越多，據說現在流行挪威品牌的BECKMANN 護脊書包，為了孩子的成長（還是父母的寵愛啊），書包的錢不能省。於是提前拿到生日禮物的她，興奮不已直嚷著要跟她一起睡覺！

拔拔我阮囊羞澀的荷包已經快要乾扁，還有舊曆年的紅包袋需要填滿，這整整一個月聖誕節、新年、生日禮物、舊曆年的儀式感，擺明著是孝女的季節，啊，寶貝的保險費也是一月繳交的耶。

#中年大叔養小三

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