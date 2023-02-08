【新年快樂。福兔迎祥】記事小本本

今年的春節假期，很長，也很好。小年夜當日揭開序幕，連續多餐餵食，不乏下午茶與點心，這應該是大家的共同日常吧。徹底解放工作日瑣碎的阿雜，就此紀錄年初一到年初七的美好小日子，人事時地物，心情抒發抑或往事聯想，往往累積、構築、塑造了現在的我。

【年初一】高雄老家

曾經，那年我也是被鎖定高中聯考必上雄中的一員，無奈連離家最近的省鳳中都過門不入，只好一趟搭兩班公車（88號＋5號 或 16號＋19號），來回擺盪悠悠晃晃又三年藍衫人的日子。回味青春是一件快樂的事，如果能一年一次舊地重遊，那也很好的。

曾經，這裡是離家的門戶，告別故鄉與父母，負笈北上的起點，正式宣告重新回到死老百性身分的源頭；多年之後，景物已逝 人事已非，遊子的鄉愁，再回首 不勝唏噓……。

白天的街景，不欠過往，黑夜的下酒菜，不缺話題。謝謝孕育我青春成長的高雄，生命不可承受之輕……

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【年初二】尊重生命

大自然世界的奧妙，倚賴萬物共生的平衡，人類雖為萬物之靈但也是破壞地球的元兇，進步的文明卻沒能讓學會尊重生命的話，這將會是多麼諷刺的態勢。

吃飯時，女兒發現飯桌上的螞蟻，瞬間用手送牠一程，我還來不及要她手下留情就在我眼皮下發生命案，問她為何要弄死牠，女兒說同學都是這樣做啊，還有人說要用火烤螞蟻呢！看來小學生需要好好宣導生命教育的課程。

想起年輕時在金門前線服役，士官長要我虐殺流浪狗的往事，有一回士官長在我站哨的崗位旁玩狗戲弄，忽然要我把牠丟下壕溝摔死！這突如其來的指令讓還是菜鳥的我，舉手無措一時不知該如何拒絕……。當兵無聊的日子見證不少軍中變態的行為，面對生命我們需要更謙卑才是。

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【年初三】發紅包

過年發紅包是大人的責任，小小孩期待的莫非領紅包的樂趣，一句吉祥話，一個紅袋紙，一張欣喜的臉龐，這個文化傳承很久遠，藍綠人士應當不會懷疑。

只是有位小小孩問我，為什麼沒有穿紅色的衣服？原來聖誕老公公的童話故事深植於心，等將來年紀稍長後，不知道他是否會在路邊尋找賣火柴的女生？

逢年過節都是過去曾發生的生活經驗，東西方各自有屬於它們的文化，不僅是故事，代表先民一路以來的努力打拼，記憶和回憶也會不時在節日湧上心頭，如果，少了這些過往，就像少了鹽巴的菜，淡而無味。

初一早，初二早，初三睏甲飽。年初三也表示假期過了一半，體重卻也默默地增加了？公斤，不過減肥一直是明天的事，就先放心享受還有一半的假日吧。

【年初四】我的老爸

年假期間大家都吃飽睡好嗎？想起以前學生的農曆年，我都跟同學一起在速食店鬼混，泡上一整天也不覺得無聊。想想那段時光經歷了溫蒂漢堡、德州小騎士、儂特利、麥當勞等各家速食業的時期。

某次貪圖與朋友相聚，忘記了與父親約好的事情（其實是貪玩而刻意忽略），懷著忐忑的心返家，進門後，望著他失望的臉與轉身的背影，還有留在桌上的一張字條，文字很短但透露出深深的失望，這是我心中很遺憾的一件往事。

再次看了這部短片《講話沒有在聽》，彷彿當年我也沒有跟父親好好說再見！猶記當時聽到消息後，連忙從台北趕回高雄，一路上只能默默的在心裡感謝他，老爸隻身隨部隊來台，軍旅生涯淡薄的薪水養活我們這一家子，退伍後的日子沒能享樂只有枯燥，如今人生落幕鞠躬下台，期盼他無病無痛一路好走。感恩當年親戚協助老媽處理後事，慚愧的我只留思念，最後送老父親一程……。

這幾日從臉書看到朋友發文，陪父親外出散步、帶父親採買年菜、與父親說說笑笑，還有在牌桌上孝順供養的畫面，能好好在一起吃飯、喝茶、講話，這種平常的日子非常幸福。

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【年初五】敬酒喝酒

今年的賀年關鍵字是「兔」，一下子手機充滿各種祝福賀節的年話，忽然間兔寶寶大軍湧現，各形各色的兔兔群出，可愛的小動物成為主角，可是，我聯想到的居然是「捉兔子」的畫面。

記得，曾在PUB夜班後，因為和調酒師試酒喝多了，下班騎車回住處時口渴，當時不知道酒後喝牛奶的慘狀！於是白癡如我，去便利商店買一瓶鮮奶，還打算就當做早餐，結果邊騎車邊噴奶！

退伍不久參與一次大學同學的聚會，久別重逢酒酣耳熱之際，大家喝酒像是白開水，如同夏天般炙熱且熱情，人人豪爽乾杯沒有養金魚，虛脫無力的坐同學機車返家，沿途停在草叢好幾回！

還有一次部門同事送舊，KTV包廂內唱歌、喝酒、談笑，興之所致開懷暢飲。到了曲終人散各自回家，才解散不久我於附近公園先噁吐一陣，不勝酒力倒頭就睡在一旁石椅，直到路人搖醒……。

最誇張的是某年尾牙，端起紅酒四處找伴，整個晚宴不知道逛了多少，只是先看到副總倒了，隔壁桌的同事直接吐在桌上，我傻傻看著這一幕笑著，追逐績效的業務人生，就像是一場戲。

謝謝那時候不經事的烏龍，生活畫面累積了搞笑的故事，還好沒有造成大礙，現在回憶起來更有饒趣。

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【年初六】被看見的喜悅

今天從中部返家北上，一路上堪稱順暢的車流，就像我的人生一樣。車多速慢時放緩，欣賞鄰車百萬外型，名車跟我一樣慢；遇到後方逼車搶道時，獻上祝福，再怎麼快也要七天；若是運氣好人品爆發，那一定是我扶老太太過馬路，才有幸換來的福報。

更感意外的是這一篇的分享文，居然被方格子寫作相識的老鄉 愛自己 點名讚許，特別發文列入優質粉專名單（意思是他願意花時間瀏覽），默默耕耘當文字農夫超過半年，終於有機緣被看見了，看什麼見呢，知道我認真用心和文字約會，果然，認真的男人也是有帥氣的一面。

愛自己，不阿雜的粉友數倍於我，有他的稱讚讓我兔年筆耕更有動力，多虧了他撰寫這篇這一年我想去追的粉專，才有機會同時認識其他寫作好手，雖然小部分已是各人的觀摩名單，但其餘來不及認識的通通趁機追起來，期許未來有機會和大家聊聊，寫作抒發的路上有各位一起加油，很美好。

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【年初七】團圓飯

年假進入尾聲，適逢全台凍番薯，人車都選擇避寒去了，這才像是我小時候的冬天，高領衣、衛生褲、圍巾必穿的季節，不像現在亂了套的冬天。好像是結婚那年之後，一年比一年沒有冬天的感覺，都不再需要穿毛衣取暖。沒想到女兒聽聞這句話後，她接話就說：「那是因為麻麻很溫暖啊！」挖，這撩人的話她居然很會耶。

照片是我和姊妹於2011年的合影，將近12年後拿出來看，因為這個年節小妹夫返台過年，中午大夥一起吃團圓年飯，可惜因為我臨時離座，錯失大家拍合照的機會，就用這一張照片表示手足之情的珍貴，特別是各自成立家庭分居兩國之後，促膝長談的機會難有，唇槍舌戰的吵鬧不再，但一家人的情感仍然熬煮進行式ing……。

期待2023年暑假，六千金再次聚首嬉遊，不僅阿嬤可以一次通通抱一輪，舅舅我也可以看看可愛的外甥女，小孩長大的很快，就像我掉頭髮的速度，快而無情似水流，但另一面心疼媽媽消失的體力快，更讓我滿心憂愁，一代過一代的人生始終是生命的真諦，如同花開花落就是季節交替的自然韻律。

衷心感謝大家照顧好自己的健康，生活無虞的自在，我們才能順利安好。願家人新春如意，兔年平安，喜樂連連。

#爆米花專賣店

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