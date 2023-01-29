No.1000的咖啡瓶罐。可能是市售瓶罐裝咖啡最齊全的一本收集冊

二零零七年四月十日，我在網誌上貼了第一張咖啡瓶罐的照片。

黑手黨網誌．「咖啡瓶罐」相簿：

https://album.udn.com/shiow/52713

因為本來就有在喝咖啡，市面販售的罐裝或瓶裝咖啡自然是粗淺的入門必備；我知道真正會喝與懂喝咖啡的人通常對這類「咖啡」不屑一顧，會覺得那些並非真正的咖啡，很多都是調製出來的味道，距離咖啡二字還相當遙遠。

我並不否認這樣的客觀現實，也曉得市售瓶罐裝咖啡味道跟現煮咖啡的味道落差頗大，但那是二零零幾年的事，來到二零二幾年的現在，瓶罐裝咖啡的水平也提升了不少，當然，推陳出新的口味與品牌也逐漸爭艷起來。

雖然跟罐裝咖啡大國日本相比還是差非常多。

我在「咖啡瓶罐」相簿放的第一張照片是味全「36法郎」系列的極品拿堤咖啡，如今，「36法郎」系列已經式微，後起之秀多如過江之鯽，雖然味全還是在這個圈子裡有一席之地，卻不是靠當年曾也紅透半邊天的「36法郎」系列，而是系列作愈開愈多的「貝納頌」系列。

台灣的飲料廠商有個奇怪慣例，隔好一陣子會突然推出新品，一旦新品水溫迅速冷卻就會很快走入歷史，推出新品系列與能留下來的系列比例大概是五比一，也因為發現了這個規律，我在便利商店掃視咖啡貨架時，只要發現新品就會立刻買下，因為哪怕僅遲個一兩週就可能再也看不到。

搶著買下倒也不是為了爭嚐口味，只是為了照片收集而已。

開始登載「咖啡瓶罐」相簿初期，我是都有把金屬罐子留下的，尤其是特別且少見的日本咖啡；當年日本罐裝咖啡在台灣的見著度還很低，便利商店若有推出也是期間限定款（後來才知道在日本那些一點都不限定XD），所以會想辦法搶著買下來，至於喝起來的口感如何，老實說絕大部分都忘了，因為就是罐裝咖啡的味道，不像真正的咖啡隔空就會有香氣。

呃、也不是這樣說，加熱後的罐裝咖啡通常還是不錯喝。

可是收集收集著，家裡堆放的咖啡瓶罐愈來愈多，我已經沒有那麼多地方可以存放了，在某一年的年終掃除時，心一橫，索性把當時收集到的咖啡罐通通都丟了，只留下照片。

有朋友覺得可惜，畢竟都收集了七八年，突然就這樣丟了，有些還是真的很難再看到的款式；起初我也有點後悔，但後來想想，如果這些罐子能為我帶來額外的喜悅或收穫，我留著還有意義，但若只是為了記錄用，照片其實也夠了，我只要確認這本相簿會繼續成長下去就好。

於是，從二零零七年開始，我在便利商店或大小賣場或自動販賣機或特定展場或出國搜刮，只要任何看到咖啡瓶罐的場合，我都會駐足確認有沒有自己還沒見過的咖啡，直到二零二二年十二月二十日，我終於在小七買到我相簿裡的第一千罐（瓶）咖啡－－那是福樂出品的「義式咖啡．莊園拿鐵」啊！

其實，這本相簿裡有很多重複的咖啡瓶罐，剛開始我是沒打算收集所謂重複的咖啡瓶罐，覺得都已經買過喝過了何必重複買？後來發現，即使是台灣品牌的瓶罐裝咖啡，也漸漸有些限定版的概念出來，那些限定版就成了應該要收集的目標，所以只要包裝有改版，我通常也會收下來拍一張。

黑嘉莉得知我在收集咖啡瓶罐，剛開始或許只覺得這是一個男人日常生活的無聊當有趣，後來漸漸發現市售瓶罐裝咖啡幾乎沒有逃出我的手掌心的，她怎麼買都很難買到我真沒看過的款式，這句話不是只有黑嘉莉說，其他朋友也這麼講過，尤其庭楓，每每去日本想給我帶罐裝咖啡回來當伴手禮卻總挑不到我沒見過的咖啡，總笑說給我的手信最難買了！

黑嘉莉深有同感，因為之前我們去日本的時候，她也挑了幾罐覺得奇特的罐裝咖啡，但幾乎都被我打槍說買過了，所以收集到第一千瓶也在場的她格外興奮，笑說見證歷史的這一刻她居然能在場，真的太神奇了！

「咖啡瓶罐」相簿至今有一千零二張照片、二十六萬多次的點閱，大大出乎我的意料，我完全不曉得到底是誰會來與來看過這本相簿，堪稱是我網誌裡人氣最高的一本相簿。

我不敢說這本相簿有什麼價值（要買到這一千罐的價格倒是不低），可我相信應該會是台灣這十五年來關於市售瓶罐裝咖啡最齊全的一本收集冊吧。

既然都一千了，那就朝兩千邁進吧！