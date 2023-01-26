我閱讀旅程接觸的第一本書《農民曆》

小時候家裡有訂報紙，每早起床到門外撿起報紙放在客廳桌上，讓爸爸吃早餐時可以翻閱這是我的工作。後來不知何故家裡訂了一份國語日報，讓家中孩子輪流翻閱，這是幼時家庭教育的一環，也是我與文字結緣的開端。

依稀記得家中沒有什麼學校課本以外的書籍，除了中華電信每年會贈送厚重的黃頁電話本外，打蟑螂或壓泡麵時很好用，就是媽媽年底買菜時，從某家香紙店帶回來的16開大小的農民曆。不知何故年幼的我為何對單薄的農民曆感興趣，喜歡打開來看裡頭講述的內容。

農民曆封底的《食物相剋中毒圖解》很有意思，蕃薯粉和黑糖沖水飲下好分化毒素，用指頭「搵」花生油攪咽喉，使胃內之毒素吐出，使用數回不拘全部吐出為止，不可過於嘔吐。

忘了那一次是吃了什麼東西胃痛難耐，查了農民曆《食物相剋中毒圖解》要吃綠豆解毒，家中沒有現成的綠豆可以食用，也就沒有親自人體試驗有效與否，但當時很慶幸不用吃雞屎白（雖然不知道是啥），光是雞屎就會嚇到全部都好了吧。

接下來就是《告別 2022 展望 2023》精神喊話的階段，不妨先拿出居家必備的農民曆，查看一下辦公桌的方位，避凶趨吉，讓一年之初有好的開始。

可惜的是農民曆多年以來沒有與時俱進，色彩學也跟人的運勢有關，如果加入這個元素，不知道國人的美學素養是否會因此提升呢？

關於流年，也是影響個人運勢的要素，君不見算命卜卦時都會先徵詢年齡和生肖，從農曆正月到十二月的運勢，參考參考，畢竟後天努力更為重要。切記一點，這裡講的都是以農曆為準唷。

最重要的地方就是每日為單位的指引，婚喪喜慶都以此為本，老一輩的人非常重視。這裡面還可以配合卦象，利用古老的智慧避煞驅凶、喜迎吉時財位，開市、安床、入宅、出行、動土、出火、上樑、作灶、沐浴、剃頭、交車……，一切都有時有序。

以前家裡早晚三柱清香祭拜祖先，這個香譜密示吉凶的圖解，算是我最早接觸的漫畫雛型吧（小時候看漫畫是壞學生），看著清香參拜之後最終的樣貌，拿出《農民曆》比對一下好玩罷了，倒沒有真的去映證虛實就是了。

還有「眼跳」、「耳鳴」的現象，發生症狀的時刻，都是有意涵的唷。

幾天前冬至祭祖、拜地基主，照例去香火店買金紙，看見一疊民國一一二年歲次癸卯兔年的《農民曆》放在案頭，老闆說需要就自取，想起小時候的故事忽然備感溫馨，順手拿上一本帶走，畢竟它也是我第一本閱讀的讀物啊！

#最近在讀書

【延伸閱讀】跟著茹素四十年的媽媽 享受口腹之欲！

【更多文章】NOWA 50+ 的風景

如果喜歡我的文章，歡迎追蹤FB【NOWA 50+ 的風景】的粉專與我互動唷！