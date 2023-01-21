《銀色翅膀》三個女人化敵為友的縝密復仇

瑞典暢銷的犯罪小說家卡蜜拉．拉貝格，繼《黃金鳥籠》男人的背叛後，繼續藉由 Revrnge 品牌書寫女性的自覺，推出二部曲之《銀色翅膀》。書中最後一段，正當三姝歡慶逆轉成功的復仇時，玻璃窗上映照一張熟悉的臉孔，「霏伊的復仇」故事尚未完結，不久的將來三部曲即將問世。

從《黃金鳥籠》看見當男人背叛後，女人縝密的復仇反撲，而《銀色翅膀》裡男人（丈夫杰克和合夥人翰裡克）雖然試圖振作重奪主導權，但沙豬性格自以為穩操勝券的心態仍然二度失敗，甚至再也無法翻身付出慘痛代價。

力有未逮的下場，或許敗給女人化敵為友、既往不咎的合縱連橫，倒不如說是男人誤以為愛情和性愛就能征服，而忘記當女人發現真相的無情，才是更有殺傷力的絕招。

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《銀色翅膀》的故事結構延續《黃金鳥籠》的糾葛佈局，透過兩條主線交叉敘事推展，描述性愛場面的激情寫實、爭取女性合作而發展緊實堅固的情誼；故事情節精彩無冷感，現實與回憶的段落清楚交代，一切的不擇手段都是為了生存。

第一條主線交代 Revrnge 品牌預計赴美上市的大好發展，獲得眾多投資人青睞爭相入股，但就在這個時候，某位神秘人不斷地私下向原始股東收購股權，即使霏伊積極洽談爭取鞏固原始股東不要讓渡股權，但仍不敵神秘人的惡意施壓和威脅，企圖主導最大股權奪取 Revrnge 的經營權。

最後霏伊成功爭取阿麗思和伊娃不計前嫌的支持下，巧妙的扭轉局勢漂亮的回擊，讓這一場血淋淋的商業爭奪有了圓滿的落幕。

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另一條回憶主線，但更清楚的交代18歲以前來自費耶巴卡的瑪蒂妲，她與哥哥瑟巴斯欽手足之間的不可告人的祕密，少女時代是怎樣的絕望不堪下親手了結的三條人命，原來於日後夢中不斷出現瑟巴斯欽的身影，其來有自。為了讓媽媽脫離父親粗魯虐待的殘暴掌控，她再次異於常人而冷靜策畫一場謀殺案，不僅設計媽媽逃脫之路，也提供兇手父親被繩之於法、鋃鐺下獄的證據。

最終給予自己和媽媽的重生，但也預告接下來第三部曲的劇情，她的一生摯愛，母親與女兒，即將面對父親逃獄後怎樣的復仇呢？

《銀色翅膀》來自北歐瑞典的犯罪小說，集合謀殺、驚悚、性愛、心機、商業謀略、復仇等元素，人物性格充滿細節刻畫。自《黃金鳥籠》後，再一次不可小覷女人的堅強意志，可以全心愛人也能全意毀滅，這是一本適合寒冬飲酒佐燭光的小說讀物，非常期待第三部的問世！

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