提姆波頓異想世界展 心裡某處尷尬角落被溫暖照拂

不被理解的邊緣人，也能可愛的存在。

十一月從台北車站地下街轉捷運，時間充裕想試試另條路線，自詡在台北火車站有方向感，而且自己會耐著性子研究地圖與路標，可竟然在K區迷路鬼打牆！莫名其妙發現壁邊大海報：提姆波頓異想世界展。迷路耗費的心力瞬間回血，馬上Line大學生問她要不要一起去？終於在她學期結束後今年結束前成行。

迷路遇上提姆波頓展，或是為了遇上提姆波頓展才迷路。

提姆波頓異想世界展在中正紀念堂一展廳，早上十點開始。有鑒於大學生行程混亂，直到當日出發後我才在車上處理線上購買門票，一張380元。學生票350元需現場購買，聽說實體票券很可愛。租借導覽機兩台，十點進入展場，服務人員說明在展品旁若有拍照標示，表示展品可拍照。

之前便很喜愛提姆・波頓執導的剪刀手愛德華，魔境夢遊：時光怪客，也一直覺得聖誕夜驚魂裡的Jack很可愛，作品在華麗風格中呈現獨特暗黑與死亡。提姆波頓成長於加州的一處小鎮，童年孤單，很早就開始透過繪畫來具象腦海中的奇幻觀點，很喜歡他隨手用餐巾紙塗鴉的一系列作品。提姆・波頓在加州藝術學院就學時獲得迪士尼獎學金，並在往後成為動畫師。

我家大學生覺得不可思議：提姆波頓怎麼能在當年的迪士尼生存？實際上這也應該是他面臨的職涯黑暗期，一直聽到針對特定主題的上百張創作不被選用的狀況。

展覽有個主題是「不曾公開的作品」，提姆波頓詮釋的小飛象，圓潤的線條與長相的確是迪士尼的那個小飛象，能讓小飛象出現孤僻尷尬的氛圍，真是難得的才華。在這麼多的拒絕後，提姆波頓的創作仍是自己的風格，「不被理解的邊緣人」是波頓藝術與電影中最顯著的主題。展覽中有一處是《牡蠣男孩的憂鬱之死》相關作品，這是提姆波頓於1997年出版的詩集與插畫，低聲唸著詩句感覺心裡的某處尷尬角落被溫暖照拂。

提姆波頓展的部分作品開放拍攝。

工作室。

提姆波頓也經歷了Covid 19。

突然也想讓Jack站在我的工作桌上。

這一區很多作品均開放照相。

操縱自己的手由身後的尾巴控制。自己想被操縱才會被操縱。

提姆波頓的旋轉木馬。

臉上都是眼睛的女孩。

不被喜歡的男孩們。

Stain Boy與自己的耶誕樹。

看展後帶了滑鼠墊回家陪自己。

《提姆波頓異想世界展》

展出時間：即日起至2023/03/05

展出地點：台北市中正區中山南路21號（中正紀念堂1展廳）