日本青春純愛文學作品《有妳沒有我的世界》 平行宇宙時空來回

平行宇宙的時空故事始終是影視作品或小說背景的題材，來來去去的穿越相逢，面對想念卻感陌生的場面，曾經的熟捻轉換空間後的唐突，另一個時空的妳和我，即便樣貌如同往常，但彼此的心靈是否如昔日般撲通跳動呢？

這本救贖心靈的日本青春純愛文學作品《有妳沒有我的世界》，作者是來自東京都的倉結步（くらゆいあゆ），以《車站男友——即便如此，還是喜歡》一書出道成為小說家，由春光出版社2023年1月推出與讀者見面。

或許，我根本不該出現在這個世界

這似乎是處於青春期的少年會浮現腦海的一句話。生活中總有些許無奈，不論是課業成績還是人際關係，即使同儕、手足間情感融洽，一旦被拿來比較仍難免會有所感慨。「如果，這個世界沒有我的話，他們或許會過得更好」，這是本書的基調，而後成為故事的發展重心。

作者透過優美順暢的文字，具象傳達主角腦中浮現的想像；饒富畫面的詞藻，將書中情節描述得栩栩如生。如同電影《野蠻遊戲》忽然跑入推理遊戲裡，唯有藉由脈絡紋理、抽絲撥繭，誤闖另一個平行世界生活，才有置身換位的深刻體會。

這裡就像人間與另一個世界的交界處

當大家無法由外表辨識雙胞胎姊妹緒都和瑚都，書中的主角添槙城太郎就像國片《寶米恰恰》中的永平（姜康哲飾），面對雙胞胎寶妮與米妮不會有眼盲的情況，而喜歡雙胞胎妹妹瑚都的添槙城太郎與永平都有一樣獨具慧眼的能耐。

「感覺我們可以把所有對自己不利的事，都推給是這座破敗頹圮、形同廢墟的攝末社在作祟。」添槙城太郎和瑚都隱身在這座神社的樹下交談，撕開內心深處的封條，聊了許多未曾吐露的心情，彼此因而更熟悉。於是，欣賞、在意、喜歡的戀愛種子，都在青春期的叛逆悲傷中悄然種下。

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發現秘密後的莫名時空跳躍

無意間發現名為「Another World」的網站，意外讓添槙城太郎莫名去到另一個世界，隨後發現在這個平行時空裡，是生活裡有她但沒有他的世界，包含原來的母親居然沒有懷孕生下他的事實。

而後於路上遇到雙胞胎姊妹緒都和瑚都，他們的形體外貌與對應舉止，不同於原本時空的印象，錯亂中，還好在這個世界陰錯陽差一樣產生了交集。藉由一起工作的機會，接著一連串的似曾相識，似有若無的反應，到最後告知真相後的恍然大悟，原來跨越時空來相會的目的，拯救了自己也救贖了對方。

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雖然簡單但是踏實的希望

我對將來的指望，只有穩定與平凡這兩大目標。我想找一份穩定的工作，組織平凡的家庭，好讓自己的孩子能衣食無虞即可。

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