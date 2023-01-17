2022年開卷有益 關於文字書寫的排行榜

回顧2022年，觀察陸續發佈《人氣歌曲點播排行榜》、《最受歡迎串流影片》、《網友熱議話題》，與《關鍵字熱搜》、《話題新聞事件》、或是《年終獎金最高企業》、《企業最愛大學排行榜》，還有《熱門書籍暢銷榜》等等反映年度總結的數據資料。

當我青春年少時，紙媒處於為輝煌的黃金時期，翻閱報章雜誌的副刊專欄是我與文字的近距離愛戀。那時臺灣有兩大書評版面《中國時報》的【開卷周報】，以及《聯合報》的【讀書人周報】，透過執筆編輯的文字介紹，雖然沒有購買書籍收藏，但也因此認識不少優質好書與作家。

日前得知 2022年第38屆【金石堂年度大賞】 已經公告《十大影響力好書》、《年度風雲人物》、《年度暢銷榜》、《TOP出版社》、《人氣作家》的名單，同時分享書市年度觀察的推薦作品。

觀察今年度的10本影響力好書，實在慚愧只在線上聽過《蛤蟆先生去看心理醫生》的說書分享，其餘9本書必須另找時間親近一下，其中，木馬文化出版的《地鐵站》光看書名就很對味。

至於【誠品書店暢銷書TOP10】的書單，與金石堂影響力好書相同的是《蛤蟆先生去看心理醫生》這一本書。

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雖然現在閱讀人口大減，出版市場的買氣慘淡，而電商龍頭momo甚至以低價進貨讓出版社大喊吃不消，曾於2020年引發出版商【撤架momo嚴重抗議、超過20家獨立書店關店一日】的反面爭議事件。

儘管如此，仍有一群歡喜感受紙本書籍翻閱的溫度，依舊支持紙本書籍的具體行為。閱讀紙本是一種生活習慣，傳統方式仍然值得回味。

→ 參考新聞：momo賣書 66 折，卻在出版社、獨立書店燒起一片大火

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至於1995年就已經進軍線上書城的博客來，成為第一代電子商務的本土網站，每年的書籍銷售排行榜都是出版市場的指標，也是讀者選書的指南，同時也是隔年國際書展的買書清單。

當然，有人的地方就有江湖，如同唱片業的買榜文化，這些排行大家平常心當作參考即可，畢竟各家通路業者的規則純為內部作業，重點還是以書籍內容為重。

2022年末博客來爆出讓人失望的「博客來日前解雇工作逾20年的清潔阿姨」新聞事件，FB 上引發網友留言抵制，統一集團的企業公關危機迅速處理、風險控管後續發展，這個風暴止血的決策算是明快。

→ 參考新聞：「假承攬真僱傭」爭議 律師最新回應：請博客來支付資遣費

→ 追蹤新聞：與博客來和解 清潔婦僅收符合勞基法金額

這時候不得不提起往事，曾經大受好評廣受歡迎的誠品書店，1999年誠品敦南店推出24小時不打烊的創新書店模式，於2020年5月31日正式熄燈閉幕，這股閱讀零時差的風氣，讓許多書迷感到相當不捨。

暨2000年推出的《誠品好讀月刊》創刊八年後，因為經營績效不彰虧損過大，所以於2008年發行四月號第八十六期雜誌後結束出刊，再一次讓誠品迷感到遺憾之舉，出版市場也消失一份閱讀指南。

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