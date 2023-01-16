一年初始 登高祈福《梁皇寶懺》法會

告別 2022 迎來 2023，前一晚年底末日的倒數，隔一日年初首日的曙光，不知道有多少人徹夜體會暗夜黑幕到白天黎明的日夜交換。早就沒有年輕人豐沛的體力，夜衝跨年演唱會已是多少年前的往事，乖乖的安穩坐在電視機前，吃著零嘴配熱紅酒，一起與家人對著電視裡的煙火喊叫，這才是倒數跨年日常。

過往參加過不少宗教儀式的法會，密宗、一貫道、佛教、道教等。並非我的心靈空虛之故，熱切需要由信仰得到力量；也不是我罪孽深重要靠頻繁參與以獲得救贖。成長過程中，往往透過親人引領我接觸宗教的體驗和領悟。

曾經有一段時間每年出席農曆七月十五的中元節普渡拜拜，這不是一般社區的祭祀團拜，而是身為工作人員從擺桌、排放祭祀用品、每桌次逐一為貢品插香，由於桌次往往超過百桌，還要顧頭看尾避免有心人順手牽羊，儀式結束時要將貢品打包放在貨車上，讓報名普渡的信眾可以領回他們參與的貢品。

一如往常今年倒數完就進入睡眠模式，但由於接了外拍攝影的工作，所以倒數後的四個小時就整裝待發。好久未見天空顯露的魚肚白，路上行車不多，興許是昨晚跨年狂歡的人群尚在夢鄉，由普魯士藍、埃及藍到淺藍、藍白相間，清晨的微光靜靜漸顯。

途經一小段山路蜿蜒起伏，抵達座落山中清幽的妙慧禪寺，法會尚未開始，已有眾多出家人和居士陸續抵達，莊嚴神聖的氛圍感染了俗塵，淨化心靈始於首日，人世間的凡塵修行求心安，祈求新的一年萬事亨通。

這次出機的任務是紀錄法會過程，朋友與我於法會現場雙機作業。三年前也有一次類似機會，當時拍攝PUB與演唱會的現場反應，這兩次擔任的角色都是機動拍攝，比較沒有心理壓力。

今天的場次《梁皇寶懺暨放生大蒙山施食法會》由妙慧禪寺住持 大嚴法師慈悲主法，出席者以比丘和比丘尼為主，當天法會儀式流程為： 08:00 開始報到，09:00 頌藥師經，09:40 長老貴賓致詞，10:00 天女獻供，10:15 佛前大供，11:20 用齋，14:00 放生，15:30 焰口施食法會，預計19:00 結束。

妙慧禪寺住持主法前，除了志工列隊歡迎出席的比丘和比丘尼，會前準備工作各司其職井然有序，我與朋友下裝備架機器確認後，各自尋找適合拍攝的畫面。

這次法會的拍攝經驗很特別，耳畔全天繚繞著念經聲，身處佛門之地工作算是頭一回，會場打招呼都是謙卑有禮的聲聲師兄問候著，我在各桌次已入座比丘間穿梭拍攝，透過鏡頭看著一張張戴著口罩的面孔，眉宇雙眸間流露出溫和的神情。

空檔時間 google 著法會上出現的專有名詞，如《梁皇寶懺》、《供佛齋僧》、《焰口》，到大鐘上的鑄字《佛曆》。佛壇大廳兩旁的光明燈都改用LED燈，還會自換繽紛色彩，煞是好看；祭拜主桌上放了幾盞轉經輪，善用科技以利佛教傳法，已是現代弘法的必要之舉。

法會現場也對眾比丘和比丘尼宣達「供僧平台」的操作說明，看來這波疫情影響之大，改由線上直播操作與信眾無距離溝通，不僅維護大家平安，同時跟上科技潮流來宣揚佛法。這些工作之餘的意外體會，也是額外的收穫。

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