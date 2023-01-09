初老話題（二）：祖孫同遊新北歡樂耶誕城2022

初老的年紀，會想照顧孫嗎？

有人會想照顧更會想帶，有人就未必，我就是不會的那個，這沒有什麼對錯，曾經有朋友問過說：「妳怎麼不帶孫呢？我們以為妳會想帶的呀！」是啊！我怎麼會不帶呢？何況還是單身阿嬤，也沒有長輩要照顧，精心打扮的出門，經常還被說是凍齡美女。因為我知道，帶孫顧孫是要用心的，是要負責任的，更需要有耐心和體力，了解自已衡量清楚能帶的好嗎？重點也在初老已不再是年輕好體力，需要時時地保持健康的體能，才能讓孩子們放心，所以更不敢扛起全責顧孫呀！

帶孩子是爸爸媽媽的責任，不是阿公阿嬤的～

所以，孫子出生之初和孩子們談了談，得到貼心的共識，爸爸媽媽把孩子管教好，不帶孫的阿嬤輕鬆的陪伴，照樣能創造擁有幸福的祖孫天倫之樂！

體貼的兒媳每一次向我提出需要幫忙的時間，也大多是在我可以協助的時間，親家母和親家阿姨們更是鼎力相助的接棒，我趴趴走的日常，可以說是完全沒有受影響。

兒媳們明白也理解，教養和照顧兒女子是他們的責任，在二胎的孫女出生後也是一樣的，對照顧小傢伙的約定也一直還在。當他們漸漸大了，兒媳倆的角色是扮黑臉的教育者和管教者，而我是那個永遠都支持疼愛他們的寵孫阿嬤！

孫子們和我這奶奶，大多時候都是玩在一起，相處時痘逗他們中享受祖孫間的天倫之樂。

二傢伙上幼稚園之後，是越來越疼我愛，非常的貼心，孫子在很小的時候，晚安前會再跑到我身旁說：「奶奶我愛你，晚安！」最近的星期天，還主動跟我說要陪我去教會做禮拜，就這樣的星期天的我，無形中多了二個小跟班，禮拜結束後，是他們和我的快樂時光，不是拉著我去公園就是到家附近超商買他們愛吃的，偶而嚷著要我買玩具。

12月初的一天，我竟然一個人帶他們倆去新北耶誕城！

邊走邊逛邊玩，乖巧的他們倆，一點都沒有吵鬧，想玩的想吃的和想買的都會和我事先商量，甚至還會說：「我好想玩這個？我想吃這個？奶奶可以嗎？」這一天大多順著他們倆，是這麼的乖，超開心的！

第一站：中山路新府路口 漫威最可愛的角色「格魯特」

小傢伙哥哥懼怕搭捷運，只好搭公車還繞了一圈經過中和才到板橋，第一站麗寶百貨對面的漫威最可愛的角色「格魯特」！

第二站： 新北市府廣場的市集

逛逛市集，買點吃的，兩傢伙看到旋轉木馬，想玩想坐，排了一下就坐上，旋轉中傳來和我打招呼的手勢！

看到最愛的飲料，爸爸媽媽會限制他們買，我呢？大方的一人二瓶，哈，隨即的先喝一瓶！

第三站：板橋火車站前廣場

沒有小孩會抗拒的糖，這是不易蛀牙的德國糖果，孫女一看到有elsa的圖樣，直嚷著，奶奶我很乖，給我買，天呀！一個80元元台一個人一個人二個，哥哥選了另外的圖樣，也是卡通糖！

狗掌燒，巧克力的口味，抗拒不了，吃吧！

一份二個的狗掌燒，份量多了點，兩兄妹吃了一個，都說要帶回家。我知道這麼說的意思，就是吃不完啦！

好想看，更想買的市集好物！

站在白爛貓的耶誕市集入口看不停，我知道這一進去，會沒完沒了，得轉移她的注意力，問說：「不是要吃艾莎棒棒糖，現在可以吃了！」同時更告訴她，吃完就有火車可以做囉！就這樣的成功的轉移了她的目光焦點！倒是，捨不得吃艾莎糖的她，說要帶回家給爸爸媽媽看過後才吃呢！

第四站：板橋車站Global Mall / 環球購物中心

走到這裡，下午五點，我其實很想好好的逛這裡，看著習慣午睡的兩傢伙臉出疲憊的模樣，剛剛好的接到兒媳來電，走向出口坐上計程車，才坐上車兩傢伙秒睡進入夢鄉。其實，他倆在旁，我也沒法專心逛，另外找時間囉！

照顧孫子和帶孫子的初老族，是公園裡蠻常見的畫面，而在新北耶誕城所見的大多是父母親帶著兒童們的玩樂！

這一天我被幾個遊客問了好多次，自己帶孫？平常也是自己帶嗎？辛苦了！聽到這些不知道是關心還是閒聊，超不想回答的，微笑的回應，我知道這個話題只要開始就會談不完，我呀，只想看好他們倆開心在喜愛的新北歡樂耶誕城吃喝玩樂，享受屬於祖孫的幸福時光！

新北耶誕城所見的大多是父母親帶著兒童們的玩樂，這一天我被幾個遊客問了好多次，自己帶孫嗎？平常也是自己帶嗎？辛苦了！聽到這些不知道是關心還是閒聊，超不想回答的，微笑的回應，我知道這個話題只要開始就會談不完，這時刻的我只想陶醉在屬於我們的幸福時光，時間是給他們的！

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