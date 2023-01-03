微笑是美麗的禮物 笑一笑什麼都好！

日常生活，創意無所不在。有時候需要一點聯想力，也需要一點童心，細心觀察留意周遭就會發現這個世界充滿笑容。微笑是美麗的禮物，沒事就多多微笑吧！

有沒有看出來啊，一正一反兩個笑臉正對著你微笑呢？

平日上班通勤就以公車代步，今天運氣不錯，在尖峰時段居然讓我順利等到還有空位的公車。當我一屁股大喇喇的坐下後，心想過了今日就可以放大假，整個心情不禁愉悅起來。

隨著車子一晃一晃的前行，望著刷刷而過的街景，玻璃窗上毛毛細雨的水珠，如同流動的電影畫面充滿詩意。轉頭發現坐在前方綁著公主頭的小女孩，不時回頭偷瞄著我，一雙清澈閃亮的眼睛，約莫三歲可愛純真的模樣。一時興起我頻頻扮著鬼臉逗著她玩，小女孩漾開笑意低下頭躲著，不久後又冒出天使的臉龐，就這樣一來一回似乎覺得我很好笑。

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這時坐在女孩旁睡著的媽媽因冷氣太強，伸手調整上方冷氣的出風孔。順著手勢看過去，竟然發現關閉後的出風孔居然對我微笑ing，哇！好有意思的設計概念喔，通常在禮品專櫃可以看見陳列販售著創意加料、深具巧思的文創用品，沒想到公車上的冷氣孔也可以這樣輕鬆有趣。

正所謂「日常生活，創意無所不在」，下面這張街頭巧遇的機車屁股（照片左方），是否也讓你會心一笑呢！

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