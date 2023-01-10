第一次在澳洲租房（下）我犯的9個錯誤！

每次跟曾經待過澳洲的朋友聊起租房，第一個被問的問題都是：你是租整間嗎？我才發現原來許多人剛到澳洲時，其實是選擇住在Shared Flat、Guest House，就像台灣可以分租家庭公寓那樣，與其他人共用一間公寓。

分租的好處多，除了租金便宜超級多（與一個人租單身公寓相比，至少可以省下40%），還不用煩惱水、電、瓦斯、網路。如果是自己租一間公寓，以上這些服務都需要自己接洽和簽約，帳單當然也是自己繳，不像分租，通常包含在租金內。

另外，各種家具通常也都已經齊全，至少不用煩惱洗衣機、冰箱這種大型但必要的設施，對於初抵陌生國度的外國人來說，非常適合。

BUT，就是這個BUT，身為一個70%的時間都在家上班的上班族，擁有一個獨立空間工作實在重要。加上跨時區工作，作息可能和室友不同，如果住在一起很難不互相打擾。最後就是生活習慣，要找到合適的室友需要機運。

Image from Pixabay 分享 facebook

簡而言之，家對於現階段的我來說，已經不只是「睡覺的地方」，更是「工作場所」，也有蠻大的機率要招待來訪親友。多方考慮下，我一開始就決定要自己租一間公寓。

以下分享從看房、簽約到搬家過程中，我踩過的雷、犯過的錯：

押金其實只需要交一周

週六看完房後，晚上就送了申請，直到周一晚上都沒有動靜。到了周二一早，我決定主動出擊，打給房仲詢問進度。

房仲表示需要我先支付兩周的押金，之後可以抵租金使用，我沒有想太多，就轉去指定帳戶了。

事後研究才發現，根據新州政府規定，房客只需要交一周押金，就能夠取得一周的保留時間完成簽約手續，並不需要兩周。大概因為現在是賣方市場，房仲跟屋主想要藉此確保房子盡快出租。

成功簽約的話，押金轉成租金，沒有影響。但如果中途發現變數，譬如發現實在不適合想要退租的話，損失就會加倍。

沒有確認包水費就交了押金

在澳洲租房大多需要自己辦網路、瓦斯、電，除了水。許多房東都會包水費，一來水費帳單會在房東名下，二來與其他費用相比並不貴。

而我在看房時並沒有事先確認，直到談定價錢，交了押金，失去所有談判籌碼後才在合約上看到水費要房客自付，只能簽約。

究竟一天要用多少水，會造成多少費用？研究發現，澳洲平均一人一天用150L，相當於一個月4500L=4.5KL。依照目前雪梨水費是per kilolitre=$2.11，算下來就是大約$10一個月，約台幣$200，並不算特別貴。

另外要注意的是，水費帳單上會有兩筆費用，分別是服務費（Service Fee）和用量（Usage），房客應該只需要付用量，而不需要負擔服務費。用量算法如上。

屋況報告（Condition Report）要仔細比對

交屋後，房仲會給一份屋況報告，限期七天內簽名，沒有簽名表示認同，之後租約到期歸還房子，如果屋況與報告有不一致，房客要概括承受。

因為忙工作，我一直到租約開始後第六天才真的有空住進房子裡，認真比對屋況與報告的差距。

發現有許多細節其實房仲沒有包括在內，譬如窗框上的刮痕、缺一顆螺絲的淋浴門把、有破損的壓克力玻璃置物架。

這時就能夠體會到租全新房的好處，因為沒有使用痕跡，幾乎沒有什麼需要備註的屋況。但如果像我一樣租在一間稱不上老的二手公寓，就要仔細檢查。

補了許多照片後，上傳到房仲的屋況報告系統後也務必要確認。我就發現每個項目最多只能放三張照片，其他照片都無法上傳，寫信給房仲也不意外的不會回信。

等了一天後，我主動打電話過去說明情況，房仲請我將照片寄給他，會請後台幫我補上。我整理成一本相簿，說明情況，寄出。

雖然這時已經是第八天，但信件來往說明我在第七天就表示想要補件。總之一定要好好拍照，即使系統不給上傳也要寫信過去補照片。即使仲介都不回信，也要寄信，留下紀錄。

Image from Pixabay 分享 facebook

注意離火車站和地鐵站距離

租房地點和車站的距離可說是一體兩面，太遠通勤時間增加，太近怕吵。看房子時就曾看過幾間「打開窗戶就看的到鐵軌」那麼近的房子，因此特別注意，沒想到最後還是挑了一間聽的到火車噪音的房子。

我家距離火車站只有兩百公尺，原本想說我家和火車站之間還有至少三個社區擋著，應該已經好很多。殊不知我家在公園第一排，視野開闊的代價就是缺少遮蔽物吸收噪音，住進來後才發現其實火車聲音，到了半夜，沒有載客火車但有載貨火車。即使有隔音門窗，其實還是聽的蠻清楚。

好在火車聲音屬於低頻，不影響工作。睡覺時也多半已經累到意識不清，一躺平就睡著，目前為止沒有因為這樣感覺受到干擾。

遇到喜歡的房子，除了趕快丟申請，也要主動打電話追蹤

自從澳洲國境打開，許多外派工作者和學生湧入，造成租屋市場非常熱門。我看過的房子當中，有幾次都要跟至少十組其他租客競爭。換句話說，現在房客需要房仲，比房仲需要房客還多。

房仲還普遍不喜歡回信，也不積極。我現在住的房子，其實在丟申請過了兩天後是完全無消無息的，還是我自己打電話去問，房仲才給了一些不應該是理由的理由，譬如「我們打給你的物業經理作資料核對，他說你不住那裡」，但其實物業經理早就幫我填過審核表好幾次了。

如果我沒有自己打電話跟催，現在住的地方應該也租不到。

沒注意到走廊的濃厚咖哩味

看房時就發現這一區的許多房子都充滿咖哩味，尤其是鋪地毯的，一進去就是濃厚的咖哩味。對各種氣味都蠻敏感的我來說不太能接受。

後來聽有在當房東的同事說，地毯跟窗簾的味道很難散掉，除非全部拆除更新。

目前住的這間，在看屋時有注意到地板跟窗簾都被拆了，那時房仲有說會鋪新的，我也沒想太多。直到搬進來後在走廊上持續聞到濃厚咖哩味，以及煮飯時間隔壁傳來的味道，才讓我意識到鄰居甚至這間房子的前房客很可能是印度裔，否則就是非常熱愛吃咖哩。（後來偶爾在電梯裡遇到時確認了。）

雖然每天進出時還是避不掉走廊上那薰人的氣味，但至少房東將地板跟窗簾都換新。搬進來後，盡量將窗戶打開，偶爾噴灑喜歡的香水，不至於困擾。

辦公區沒有插座

對，這麼蠢的事情我竟然看房時完全沒注意到，搬進來後才發現整個3M*1.5M的辦公區竟然沒有一個插座，讓升降桌、電腦和螢幕完全無法使用。

四處尋找後，發現最近的插座是在浴室，其次是在客廳。兩個都不裡想，因為浴室擔心有水，不安全，而且有門，不確定線能順利通過。客廳則是一定會影響進出動線，又不想為了這個鋪地毯遮住電線。

無論如何，都需要延長線，我只好半夜趕快下訂。

後來試驗過後，發現浴室門不會擋到延長線，而且因為是乾濕分離，加上插座上有通電開關。需要時按個鈕就能關閉。雖然不完美，但也可以接受了。

好在在雜貨行找到厲害的無痕膠帶、Amazon隔天就將延長線送到，花些時間將線整理固定後，視覺上看起來好多了。

Image from Pixabay 分享 facebook

安裝洗衣機時，第一件事是確認排水管兩邊都接好

將洗衣機扛回來後，我順口問了搬家師傅怎麼裝，他熟練的將水管接上後，上電，開始使用，一切看似順利，其實是惡夢的開始。

測試排水時，洗衣間瞬間撒了滿地的髒水，我想說買到故障的洗衣機，這時退也不是用也不是，還要擔心地板清理。師傅從車上找了一塊舊抹布給我後就離開了，留下手忙腳亂的我。

後來冷靜下來檢查，才發現排水管連接洗衣機那端完全沒接，難怪汙水撒滿地。自己默默接好終於能順利使用。

組裝家具時請詳閱說明書

組裝各種家具的過程中，就屬升降桌最讓人崩潰，大概花了四個小時組裝，其中三個小時都在修正錯誤。

由於是邊上班邊組裝，常常組裝時還在分神想等等開會的內容，直到作到下一步才發現方向搞錯了，只能回到上一步重來，升降桌又重，扶正又轉向，浪費體力跟時間。

最驚險的是最後在固定升降軸的時候，我太早把軸長固定了，想修正時又因為螺絲轉的太緊而無法調整。無論用手、棉被、抹布輔助都轉不開，後來仔細看說明書才發現，不只轉太緊，連方向都搞錯，原來這個螺絲的轉向跟其他都相反！

最後在搭配防滑手套（還好平常健身會用到，有一起放在背包裡帶來）才搞定。一個人坐在光線不足、又到處都是空箱子的客廳裡，跟一台無法組裝完成的升降桌奮鬥，手又已經痠到長繭的時刻真的令人無比崩潰。

鬆開螺絲的那一瞬間真是充滿成就感：天啊終於搞定了！

因此下次組裝家具時，就算再懶惰，請仔細看圖，最少轉向要注意。

經歷過這一番折騰，總算可以待在新家，砌一壺茶，跟你分享這些蠢事。你的搬家過程曾經碰過什麼挑戰呢？歡迎跟我分享。

相關文章

．第一次在澳洲租房（上）看了超過30間公寓後，我最在意的6件事

📌原文出處：第一次在澳洲租房，我犯的9個錯誤

📌想收到獨家相關文章？時事評論、學習資源、生活發現：訂閱電子報

📌粉絲專頁：中途筆記