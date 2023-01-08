第一次在澳洲租房（上）看了超過30間公寓後，我最在意的6件事

自從踏上澳洲之後，每當遇見同事或朋友，我便會請他們分享對於居住地點的看法，做為選擇落腳之處的參考。得到的答案各式各樣，由此也不難觀察出每個人的喜好。

同事A住在Rouse Hill，覺得離市區一個多小時問題不大，因為平常大多在家；B卻認為應該要考慮下班後的社交生活，建議可以住在Chatswood附近，最好離市區越近越好。同事C住在離車站走路15分鐘到的地方，感覺完全不是問題；而同事D選擇捷運共構，出站就到家。

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當大部分的同事都住在North Ryde，一位前輩卻說他不喜歡大家這麼靠近，感覺不夠有隱私，建議我往更北邊找，也有許多好區。

一開始我也認真聽講，將大部分的地點都收藏起來，等到周末時一一拜訪。走久了，自己也有些心得，因此在找房的最後階段時，能夠快速篩選。有趣的是，我最後選中的區域，是完全沒有同事推薦過，而是自己發掘的。

以下分享我的篩選條件：

地段

無論租房或買房，地段始終是關鍵指標，這裡指的地段不只是距離市區或者上班地點遠近，也包括離大眾交通設施，譬如火車站、地鐵站、公車站的距離。

一開始本來也考慮公車站附近的房子，但走訪幾次後，發現一來公車時刻的變動較大（和當時的路況有關），二來車上顛簸，比較不方便閱讀或專心做其他事情，因此後來就專注找火車站或地鐵站附近的房源。

究竟距離車站多近叫做近？其實也跟周邊設施有關。如果是在鬧區，沿途可以順便採買或者逛街，那彈性就比較大，多個幾百公尺都無所謂。反之如果是在人煙稀少的路上，除了心理距離感覺更遠，也要考慮晚上回家時的安全。

門禁

雪梨大致治安良好，但多道保護措施還是比較安心。雖然公寓的一樓大門一般都有鎖，但實際走訪會發現許多並不會自動關上，所以可以自由進出，並不需要磁扣。另外就是公寓的門，有的是一般木門，看起來比較脆弱。看房時可多留意。

雪梨犯罪地圖：Crime Maps | BOCSAR (nsw.gov.au)

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採光

現在許多都採取混合辦公，部分時間進公司、其餘時間在家上班，因此待在家的時間大增，採光的重要性也跟著提升。

在台灣，大家偏好「坐北朝南」的房子，而澳洲因為在南半球，正好相反，客廳最大片窗戶朝北的房子最受歡迎。

在看了超過三十間公寓後，我發現也不能完全用朝向判斷，因為還有其他因素會影響採光。譬如樓層、棟距以及格局。因此還是實際走訪最準。

值得注意的是西曬房。由於澳洲一般看房時間是周六早上，朝西的房子在早上看來美呆了，剛剛好的陽光透過落地窗灑滿整個屋子。但因為我住的飯店就是朝西，知道下午有時會很曬，加上是大片落地窗，也無處可躲，因此後來就因為這個因素放棄了一間其他條件都很好的面西的房子。

周邊設施

附近有沒有你需要的設施？如果經常自己煮，那麼超市、商場的距離就要列入考慮。

此外，我也會參考房子和圖書館和健身房的距離。雪梨在每個區（Suburb）幾乎都有公家圖書館和私人健身房，可以實際走訪，多方比較。

最後，和火車、地鐵鐵軌的距離容易被忽略。在雪梨，許多火車和地鐵沒有地下化，而是在地面上跑，好處是平常搭乘的時候可以欣賞沿路風光、享受日光，缺點就是會影響周邊住戶。身為房客，找到的房子如果離軌道太遠則通勤時間增加，太近又會成為噪音干擾。

如果真的找了間離軌道近的房子，也可以看看房子是不是有氣密窗、氣密門，將噪音影響降到最小。

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除了以上四點跟區域、地點相關的，還有兩點我會納入考量：

房仲評價

身為房客，最擔心的事情應該就是退房被扣押金了，除了金錢上的損失，還會因此留下不良紀錄，影響租下一間房子。而房仲正是決定要不要扣押金的關鍵，因此如果有中意的房子，記得把房仲的名字放上Google，去看看評價。

我曾讀過一些租客對房仲糟糕的評價，包括明明是因為淹水的天災造成地板損壞，卻被扣押金、或是屋況出問題，聯絡好幾周也不見房仲出來處理等等，都是參考依據。

但外國人第一次租房，加上現在租屋市場過熱，老實說也沒太多選擇，只能盡力注意該注意的，然後做好準備。

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地板材質

在台灣，公寓地板大多是磁磚、木頭或是塑膠地板，清潔容易。雪梨有許多房子的地板是鋪地毯的，有的只有鋪主臥，有的則是全室都鋪，除了廚房和衛浴。

我第一個落腳的飯店也有地毯，那時覺得還蠻溫馨舒適。但在走訪了多個房子之後，發現地毯其實不容易維護和清潔。如果前任房客的飲食習慣屬於重口味的，那股氣味更是即使人都搬走了也不會散去。

因此我偏好木頭地板，也幸運的租到了一間才剛更換過地板和窗簾的房子，不負責任猜測是因為前任房客留下來的氣味，連房東也受不了了吧。

以上這六點是我在看了超過三十間公寓後歸納出來最在意的幾件事。你租房時最在意什麼？歡迎跟我分享。

📌原文出處：第一次在澳洲租房。看了超過30間公寓後，我最在意的6件事

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