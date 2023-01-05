《真確》世界其實既糟糕又美好

你還在用「發展中國家」與「已發展國家」來區分世界嗎？這是1960年時劃分世界等級的方法，但現在已經不適用了。

當我們默默的過著日常的每一天，世界各地也在急速的發展中。現在的國家等級已經分為四級，一級是赤貧，隨之而上的二級及三級，經濟較為中等，四級為富裕的國家。地球大多數的人口，都在經濟中等的國家，赤貧的人口已經比多以前減少了很多。世界在進步，但我們的認知仍然停留在過去的印像中，認為世界仍然很糟糕。

當然，不能否認世界仍然有很多地方很糟糕，但是卻也在糟糕之中進步著。作者這本書應該是以西方的角度去看大多數的貧窮地區。對於住在香港的我如此接近中國的人，其實一直有感到中國近年的進步。

我有很多親戚都住在內地，每隔一兩年回鄉省親時，總是看到鄉間巨大的變化，我知道中國在進步中，因為離我較近。

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但對於遠在非洲的國家，我自己是仍然停留在他們很窮的想法，加上常常有慈善機構賣廣告要捐款。在我的印像中，因為地理環境的因素的關係，他們好像永遠也只能處於這樣糟糕的處境。原來這種覺得別的國家永遠因為地理或文化因素而無法進步的，是一種宿命論偏誤，就是覺得別的國家不可能會進步。

身處第四級國家的人，往往是從高處向下俯瞰，總覺得所有的樓房都是差不多高矮，卻無法觀察到當中細微的變化。所以身處第四級國家的人們，仍然以為世界上大多數人生活在赤貧境地，生活在水深火熱之中。

另外，我認為有關於第四級人們的優越感令他們不願接受別的國家在進步。（這是我的觀點，不是書中的）因為身在富裕的國家，人自然而然都會有一種優越感，這種感覺，我相信身在八九十年代的香港人，有深深的體會。回深圳消費時，那種一灑千金，濶氣大老爺的的滋味（因為那時的內地物價指數很低，而且港元兌人民幣也高）。現在則是調過頭來，內地的豪客來港消費，然後一揮萬金，港元與人民幣的兌換率也調轉了。

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事實上，很多人在初期還在適應這種轉變，我們更近的看到了曾經被稱為發展中的國家的轉變。但是人們往往因為擺脫不了這種優越感，而無法接受別的國家有迎頭趕上的可能。

作者比起很多西方的人民，對非洲國家的興起與富強，有著更深的認識，但是仍然擺脫不了其中的優越感。

他在文中說提及一段與非洲聯盟的主席祖馬的對話。

祖馬說：「圖表很不錯，你也很會講，但你沒有願景。」

漢斯：「什麼？妳覺得我沒有願景？」我難以置信：「可是我說非洲可以在二十年內讓赤貧成為歷史啊。」

祖馬回答得很輕柔，不帶情緒或手勢：「喔，沒錯，你談到了終結赤貧，那是個開端，但是你就停在了那裡。難道你覺得只會止於消除端的赤貧，安於一般的窮困？」

⋯⋯「在結尾的時候，你說希望你的孫子會來非洲觀光，搭著我們計劃興建的高鐵。這是什麼願景？這跟老歐洲的願景一樣。」

⋯⋯「到時候我的孫子造訪你們的國家，搭著你們的高鐵，造訪我所聽過在瑞典北方充滿異國風情的冰旅館。⋯⋯但是我的五十年願景是，非洲人會成為歐洲所歡迎的觀光客，而不是歐洲的所排斥的難民。」

書中提出了十種偏誤，認為我們因為這些偏誤而錯誤解讀了世界的各種事情。總結所有的偏誤，最重要的還是要保持批評性的思維，冷靜思考，觀察數據，自己去找出真相，而不要總靠媒體誇張渲染的報道來了解世界。

作者雖然喜歡以數據了解真相，但他說數據並不能說明一切，真正要知道一切，還是要親身見証後才能盡信。

我們對世界的認知，往往來自於新聞媒體，然而媒體是否就是故意的誤導我們對這個世界的認知呢？媒體的責任，從來都是報導特別的事情。他不會報導，今天全世界很和平，沒有大型天災，沒有車禍，沒有空難。它只會在有特別的事情時才報導。隨著世界的資訊發達，傳播速度極快，我們得到了世界各地的資訊，世界各地的天災人禍，我們也得以窺見。忽然，在每天世界各地大量的訊息襲來時，我們有一種印象，世界變得更糟糕了。

但其實，在世界的通訊設備還沒有這麼發達時，這些事也是在發生，只是我們沒有看見現而。所以，在當下這個充滿資訊的社會，更加要學會平靜的看待事情，不然會被這些資訊炸掉，掉入深深的焦慮之中。

作者沒有否定世界仍然糟糕，但是回望過去，已經有了很大的進步。我們的世界既糟糕也美好，我們不能只看到糟糕的一面，而忽略正在進步的事情。

學會過慮訊息，相信是當下人們最需要做的事情。