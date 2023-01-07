初老話題（一）：從披荊斬棘到乘風破浪 金山神秘海岸之旅

初老，究竟是指幾歲呢？

第一次聽到「初老」，是在台劇林依晨、陳柏霖主演《我可能不會愛你》中，飾演又青姐的林依晨，在30歲生日的這天，好友為她獻上了生日祝福與「50條初老的症狀」，究竟初老是幾歲呢？

網路資訊這麼說：「日本的〈廣辭苑〉中，定義初老（しょろう）為40歲－體力的巔峰已消逝，有必要開始留心身體各部位的狀態。NHK官網在2010年做了一個針對「初老是幾歲」的調查統計，在受訪的724人中，對於初老歲數的平均認定年齡定義為57歲；而現代社會由於平均壽命較以往長許多，提到初老，越來越多人認為是指60歲的時期。」

台灣老人福利法對老年人的定義，指年滿六十五歲以上之人。

看了這些的資訊，對於「初老」的歲數認定，就60—64歲吧！

初老，在一個人趴趴走的旅程中遇見善意的邀請陪伴，接受就是了，金山泡湯神秘海岸之旅中最大的體悟！

有一天在磺港公共浴室泡玩足湯浴之後，趴趴走的計畫是「獅頭山步道」，太多人跟我提到的絕美步道到絕美海岸的秘景！午後的遊客陸陸續續的來，散客如我一個人的較少，手持著拐杖傘，走在步道裡，空氣好風景美，享受中的步伐越走越慢！突然間感覺受寵的時刻，奇了？這些人都這麼好，不斷地向我微笑也問好，我不認識啊！難不成這是手持枴杖傘的特別待遇？

在往「臺燭雙嶼」觀景台前，有一小段滿陡的下坡台階，第一次拿著拐杖傘出門，還真的不會用，總覺得是多餘的裝備，試著使用的過程中，像個老婆婆般的小心翼翼慢動作的走著！這是面對初老的第一個行動，而首要改變的就是「慢」，「慢慢走、慢慢想、慢慢説！」

摔不得的年紀！

一向快走的我，其實是怕萬一不小心的摔呀！ 四年前慘痛的踝關節扭傷經驗，雖然沒有嚴重到骨折，卻也因為扭傷，治療了好久，現在的副作用是天氣驟變和走多就犯疼， 摔不得的年紀！針灸中醫生診斷是舊傷復發，年少時也是這個踝關節摔傷過，還有就是體重過重的影響。

每一次出家門一個人趴趴走前，孩子們總是提醒又提醒：「活力十足的媽咪，記得帶拐杖傘出門……。」而我從來都不理會，直到最近天氣驟變，腳又犯疼的偶爾會不舒服，才勉強帶著出門，這一天是我第一次帶拐杖傘出門，還真的不會用耶！倒是多了它，我的腳步無形中變的更慢了，練習用它來支撐的上下階梯，真的是動作慢了好多，不趕時間就慢慢玩唄～

看著一隊伍的九人團體，往海岸方向蠻陡的下坡石階走去，走在他們後面無意的跟著，突然他們轉身向我招手說，慢慢走喔！而我原來其時只是想看看風景就走回程的 ，奇妙的就又跟著，到了「臺燭雙嶼」 第二個觀景台時，有一種披荊斬棘後挑戰成功的快樂，那坡度有一小段還真有點陡峭。

接近「臺燭雙嶼」的海岸時， 對著可以平視直觀的「臺燭雙嶼」，好興奮唷！ 這之後那九人團體一個個都在猛拍照，順著階梯走下來時，他們還不忘再叮囑我：「姊姊小心喔！」感動的眼淚快流下來！

⬇︎ 獅頭山步道上，我認為可以直視臺燭雙嶼的最佳觀賞至高位置。

⬇︎ 手機錄下了「獅頭山步道下的臺燭雙嶼海岸，聽聽海浪聲之美！

神秘海岸之旅，有伴相隨鼓勵的同遊，是必要的！

在拍攝臺燭雙嶼的海景中，有個和我差不多年紀的姐妹，看著我手持拐杖傘 ， 主動地和我打招呼並說：「你好厲害喔，真有勇氣！要走神秘海岸嗎？我也是第一次來，要不一起走走？」就這樣的我們走在一起了。

這是一段在我是冒險驚險的旅程，幸運的是那位帶她來的弟兄陪著我們一路陪伴引領。 這位弟兄七十高齡仍是健步如飛的走在前，讓我們倆走在安全可以踏上的礁岩上，遇到比較危險之處，會走回頭不忘釋出善意的手，拉我們一把安全的走過。

更貼心的還有呢？幫我拿包包，之後的一路上，我的手提包都是他幫我拿著。 短短的三十分鐘，我只要專心的看著自己腳踏之處，安全無誤的走著，有時會聽到從前方看到他問說：這裡很漂亮要拍照嗎？走回來將包包裡的手機交給我，拍完照她再交給他，走過神秘海岸，才知漂亮的風景必有驚險之處，人生何嘗不是如此呢！

神秘海岸的初訪， 從獅頭山步道開始，是初老的一段披荊斬棘到乘風破浪的完美旅程！

驚險驚艷的神秘海岸和在無敵海景的面前，容易被美景擄走心的我呀，只要只要一個不小心就會摔跤，更可能掉到海裡的驚險之路，有她們倆在旁，無形的安全感，很放心的心無旁騖的、沒有走心的走踏在岸邊潮水退去的的礁岩上！

⬇︎⬆︎ 神秘海岸水尾漁港旁出入口。

走過神秘海岸才知這裡的驚險程度，還好是退潮時，也還好是沒有下雨的陰晴天，礁岩大多乾燥的好走，安全的踏上岸了，這ㄧ天神秘海岸的初訪，在我是趟完美的旅程。

在神秘海岸的終點（也是起點）的水尾漁港露天的無名咖啡旁，我們還聊了聊，謝謝了這對姐妹弟兄的一路陪伴照顧，離開前，萍水相逢貼心待我如親人好友的姐妹，回應我問了為何邀我同行？她這麼的說：「因為聽你說曾摔傷過，一起走，多個伴呀！我喜歡幫助人的，她有個姐姐總待在家，怎麼勸就是不願走出來。」

⬇︎ 水尾漁港「無名咖啡」，水尾漁港神秘海岸入口。

初老的個人披荊斬棘到乘風破浪的短暫路程，怎會這麼的認為呢？

從那一天我的心境轉折來說，amy就是這種的體悟。一星期前都來到入口，因為膽怯退縮而卻步！

去年迷上了中國芒果TV推出的女、男團競演真人秀節目的「乘風破浪＿浪姐和披荊斬棘_哥哥們」，甚至還加入了會員，每一星期幾乎都會在搶先看的時間準時收看呢？ 成了固定觀看節目的心凌女孩和朋哥鐵粉，今年看著我們台灣的偶像明星王心凌和蘇有朋，不畏年紀的或者翻轉或者衝向個人高峰的成就，初老的年紀當然也可以做到的，就看是哪一個層面，這一天克服了初老的退縮心態！

從獅頭山步道到水尾漁港，是有一條規劃完善好走的木棧道和石階步道，輕鬆的步道，也看得到臺燭雙嶼的，神秘海岸只能遠觀沒能貼近欣賞就是了！

⬇︎ 水尾漁港，獅頭山步道的出入口

⬇︎ 從神秘海岸出來眼前的水尾漁港

回頭望望一個星期前，在水尾漁港之神秘海岸的觀景台上，望著入口處的海浪拍打的岸邊美景，不敢勇闖的退縮，其實只要踏過那神秘的台灣形狀的大巨石中間的洞口，神秘海岸就在那兒呀！這麼短的距離，不難的呀！就不知道哪一天我為何不敢呀？這一天，因著親切和樂於助人遊客的邀請和陪伴，讓我有膽和勇氣，非常感恩的一天。

知道嗎？這一天的我，自個這麼形容：從披荊斬棘到乘風破浪的初老完美旅程！

對著面臨初老年紀的親友們，我想分享的心情是……

在進入初老的年紀，是要迎接它呢？還是忘記它？是要接受它？還是面對它呢？完全取決自己的態度

初老的生活，要快樂！ 踏出門就是了，處處都有神秘風景的台灣，敢挑戰神秘海岸嗎？