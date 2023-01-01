沒有車怎麼辦？一個人在澳洲租房，10樣搬家好用工具

好不容易找到房子後，接下來要面對的是一間沒有洗衣機、冰箱，甚至連床架、床墊都沒有的空屋。該如何在最快的時間內佈置成安心舒適的小窩？

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尤其當只有一個人，又沒有車的情況下該如何安排各種大型家具？這篇文章和你分享在過程中對我最有幫助的十樣東西。

Facebook Marketplace

Facebook Marketplace上有許多人在出售手家具。只要輸入物品關鍵字和位置，就能夠查詢附近有沒有人在賣該物品。最大的好處就是便宜，而且大部分不需要等待，因為賣家可能也有退房壓力，希望盡快將物品出清。仔細挑的話，蠻有機會挖到狀況優良的二手家具。

我的餐桌椅和茶几都是在Marketplace上找到，賣家正好想要更換裝潢風格而售出，出價大約是原價的四分之一，狀況跟新品差不多。

最大的缺點是要配合賣家時間去搬，如果是大型家具也需要另外聯絡搬家公司或是請人開車幫忙。

Amazon

在澳洲自己租一間公寓，碰到空房的機率很高，因此所有家具都需要自己準備。如果一開始沒有車，用網路購物可以省掉載家具的麻煩。

在體驗過MyDeal、Kmart等幾家電商的服務後，Amazon依然是首選。送貨員的素質明顯好很多，較有禮貌，即使收件人不在也會依約改天再送，還會貼心的幫忙把大件物品用推車推上樓。最重要的是送貨跟退貨速度都沒話說，有次買錯東西拿去附近合作店家退貨，退貨一個小時後已經收到退款入帳通知。

反觀我在另一家電商購買的床架，居然超過十五個工作天都未到貨，跟客服和貨運公司催促也不見改善。和客服要求退費，還得到需要扣掉運費的回應，真是令人歎氣。

建議一開始搬家期訂閱Amazon Prime，一個月不到200台幣，之後用不到再取消。可以享受快速到貨，大部分物品幾乎是24小時內到貨，很適合拿來買初期急需用到的東西。

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搬家公司

一開始沒有車，運送家具會是一個問題，如果身邊沒有人可以幫忙，也可以請搬家公司。

搬家公司會先詢問有多少東西要搬，藉此衡量需要出動哪種尺寸的車型，價格也會不一樣。一般是以小時計費，有的空車回程會再收一筆費用，另外也要考慮樓層加價。建議先詢問清楚費用內容再決定是否合作。

充氣床墊

租了一間什麼都沒有的空房子後，總會需要一段期間等待家具就定位，其中最迫切需要的就是床墊了。

一般網購大型家具，即使是用Amazon Prime，也不會今天下單，隔天到貨。那萬一已經退房，必須先住進新家怎麼辦？好在充氣床墊並不難取得，各大商場都有販售。有了充氣床墊就不用天天期待床墊到貨，更不至於要睡地板。

無痕膠條、掛勾

搬進新家後，該如何收納？有的房子在裝潢階段就已經準備好各種收納空間，有的則需要住客自己想辦法。既然是租的房子，就必須考慮到退房時要能夠不留痕跡，將房子恢復成原本的樣子，因此敲敲打打、釘釘子都不在考慮範圍內。

請善用各種無痕產品，譬如無痕掛勾、無痕膠條，或是吸盤類產品。這些產品能夠將瓶瓶罐罐整齊收納，拆除時也不留痕跡。

除了收納外，無痕膠條用來固定延長線和地墊也是好幫手，避免掃地機器人誤食，拉著電線和地毯滿屋子跑。本來以為這種產品應該不太好找，卻意外的在住家附近一家亞洲人開的五金雜貨行，一次購足。

掛式衣櫥

雪梨雖然許多公寓臥室都有內建衣櫥，但要實際打開才會知道內部配置。像我的衣櫥只有一條桿子，沒有任何抽屜型置物空間，使用上並不靈活。曾經想過買幾個衣櫃擺在衣櫥裡，但一來清潔不易，二來之後搬家也是負擔。

好在發現了這種掛式衣櫥，可以把內衣、襪子這種輕量的衣物分門別類收藏，也很好清理。搬家的時候，稍微摺疊就能夠帶走，非常方便。

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曬衣架

澳洲房子不流行安裝台灣幾乎家戶都有的曬衣桿，大都是用烘乾機。如果還是喜歡曬衣服，賣場都能買到可收納的曬衣架。

雪梨日照充足，選一個大小合適的曬衣架放在陽台，不到半天就乾了，曬完就收起來，非常方便省事。

剪刀和膠帶

許多人在列購買清單的時候很容易忽略剪刀和膠帶。其實無論搬家前需要拆各種網購箱子，到買錯東西需要退貨，或是打包送人，剪刀和膠帶都是必備，建議先準備好。

背包或購物袋

初期因為沒有車，不能買了什麼都一股腦的往車上丟，因此需要準備購物裝備。無論你喜歡背背包或是扛購物袋，總之需要一個很能裝的容器。登山背包在這時就非常好用，背上背不夠的話，雙手還能空出來拿購物袋。一次搬越多就能省更多時間，當然注意別受傷。

隻身到異國闖蕩總不免許多挑戰，以上十樣東西幫助我在短時間內安頓好小窩，步上生活軌道。

📌原文出處：沒有車怎麼辦？一個人在澳洲租房，10樣搬家好用工具

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