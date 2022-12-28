靈感俯拾即是！想寫什麼就將它寫下來

這兩天在準備課程的檔案時，其中提到了看完電影要將自己的「想法」敘述出來……，這不禁讓我想到，常聽到有人說身為作家，就該出去走走，刺激新的靈感或想法，然後寫出來。換言之，就是為了寫作，所以要去尋找靈感或想法。

其實「有想法」這回事，並不是為了寫作才有的，在日常生活中，俯拾即是。

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看到政論性節目，覺得開心或厭惡，覺得開心或厭惡的原因是什麼？這也是想法。看到藝人的正面新聞或負面新聞，覺得喜歡、討厭，那麼，覺得喜歡或討厭的原因是什麼？這也是想法。

可以說，「想法」無所不在。

「想法」不是作家，也不是寫作的人才擁有的，基本上只要是人，都會有些想法，差別只在於有沒有將它表達出來，像是有沒有透過說話，或是用文字讓他人知道？有時候我甚至覺得，所謂「作家」只是一個話很多的人……。

嗯……我的意思是，一個作家不是為了寫作才有想法的，他是先有想法才把內容利用文字呈現出來，不管那些內容是什麼？當腦袋裡的豐富內容，如果透過說話，可以有條有理、有邏輯的呈現出來，這個人可以去當講師之類的職業；如果用文字書寫出來，會被冠上「作家」這個頭銜。所以有時候人家在稱呼我「作家」的時候，我都覺得有點心虛，因為我覺得我只是想法很多、話很多的人……。

那，想要寫作之前，不妨先把紙筆擱下。的確現在有很多人都是用電腦打字，就不用拘泥於工具的名稱是什麼好嗎？先不管「寫作」這回事，先去找你的「想法」，然後將它記錄下來，然後再透過寫作的方式將它呈現。

就算你已經開始動筆，也一定是腦袋裡有東西、有內容，才一個字、一個字，或是一句、一句寫下來。腦袋沒東西的時候，手跟筆就停在那裡了。先「想」，而後為「寫」。

不要把「寫作」看得太沉重，不妨先審視一下自己的腦袋，看看裡頭裝著什麼東西？哪個最想寫，然後將它寫下來吧？

今天，你想寫什麼呢？是小說、散文，還是心情分享、政論話題、社會新聞心得呢？