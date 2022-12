歲末記事，熱紅酒的餘韻回味

歲月是把殺豬刀,記憶卻是杯蜂蜜水。滑著手機陪女兒就寢,看著以前小不點可愛的照片,十分慶幸當年毅然決然離職在家陪伴女兒的決定。雖然只是短短的九個月,為人父母的心情當下充分理解了。

今晚湊巧與昔日同窗line聊許久後,年過五十的人生,回顧過往的經歷不免感傷又懷念,幸好我們走過曾經珍惜擁有,不如就讓美好的念想繼續乾杯!

結束一段長假重回職場環境,畢竟生活總是離不開柴米油鹽醬醋茶(來賓點播)。我沒有在樂器行教鋼琴,也沒有在百貨公司賣領帶,當然也沒有遇見模特兒小南,誰叫我沒有木村拓哉帥氣的俊臉。

中年大叔的三部曲,頗堪玩味再三,回顧這一年的點點滴滴,票選的代表字是「享」,真實且深刻的反應我的心態轉換!

「生命的意義,在創造宇宙繼起之生命」;寶貝女兒上學後長大好多,自我意識、反應學習、待人相處、團體生活……,我知道,美妙的旅程正準備開始,欣然期待著未來,她永遠是我最可愛的小寶貝。

Image from Pixabay 分享 facebook

年底,旅居海外的小妹,帶著全家人返台度假,六千金再次聚首各自也都長大不少,老媽媽臉上滿足愉快的笑容,再吵再累的笑鬧聲都如天籟悅耳。她曾說:「這輩子甘願值得了」,或許她比早到天國的老爸幸福,親眼看見子女們成家立業有了下一代,過著安分守己穩定的生活,足矣。

工作上的種種遭遇,一言難盡不如就隨風飄散,最重要的是 I can do and what I want to do. 冬天都像夏天了,這些關卡又怎麼不會是機會呢,重要的是如何面對它的心態!

身體如同機器,別的不提,充分體驗到5字頭不如4字頭,認清事實勇敢面對;可糟糕的是明明就已經不好的眼力,我竟趕上了老花的世代,現實人生就這麼倏忽而至。

所謂文青三大要:「電影、戲劇、閱讀」,今年幾乎繳出一張白卷,即便沒有掛蛋也實屬難看!遠離文青邁入文中的階段,恐怕只會離這些越來越遠了。

#爆米花專賣店

【延伸閱讀】手拉手的背影!一對享受童年歡笑的父女

【更多文章】NOWA 50+ 的風景

如果喜歡我的文章,歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】的粉專與我互動唷!