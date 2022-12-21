歲末記事，熱紅酒的餘韻回味

歲月是把殺豬刀，記憶卻是杯蜂蜜水。滑著手機陪女兒就寢，看著以前小不點可愛的照片，十分慶幸當年毅然決然離職在家陪伴女兒的決定。雖然只是短短的九個月，為人父母的心情當下充分理解了。

今晚湊巧與昔日同窗line聊許久後，年過五十的人生，回顧過往的經歷不免感傷又懷念，幸好我們走過曾經珍惜擁有，不如就讓美好的念想繼續乾杯！

結束一段長假重回職場環境，畢竟生活總是離不開柴米油鹽醬醋茶（來賓點播）。我沒有在樂器行教鋼琴，也沒有在百貨公司賣領帶，當然也沒有遇見模特兒小南，誰叫我沒有木村拓哉帥氣的俊臉。

中年大叔的三部曲，頗堪玩味再三，回顧這一年的點點滴滴，票選的代表字是「享」，真實且深刻的反應我的心態轉換！

「生命的意義，在創造宇宙繼起之生命」；寶貝女兒上學後長大好多，自我意識、反應學習、待人相處、團體生活……，我知道，美妙的旅程正準備開始，欣然期待著未來，她永遠是我最可愛的小寶貝。

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年底，旅居海外的小妹，帶著全家人返台度假，六千金再次聚首各自也都長大不少，老媽媽臉上滿足愉快的笑容，再吵再累的笑鬧聲都如天籟悅耳。她曾說：「這輩子甘願值得了」，或許她比早到天國的老爸幸福，親眼看見子女們成家立業有了下一代，過著安分守己穩定的生活，足矣。

工作上的種種遭遇，一言難盡不如就隨風飄散，最重要的是 I can do and what I want to do. 冬天都像夏天了，這些關卡又怎麼不會是機會呢，重要的是如何面對它的心態！

身體如同機器，別的不提，充分體驗到5字頭不如4字頭，認清事實勇敢面對；可糟糕的是明明就已經不好的眼力，我竟趕上了老花的世代，現實人生就這麼倏忽而至。

所謂文青三大要：「電影、戲劇、閱讀」，今年幾乎繳出一張白卷，即便沒有掛蛋也實屬難看！遠離文青邁入文中的階段，恐怕只會離這些越來越遠了。

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