【生活快門】起居空間的一頁風景

如果可以自己作主，你想要住在怎樣的房子。馬斯洛五大需求裡最底層的生理需求，「家」不僅是吃飽穿暖、安全可靠的庇護所。若純就外觀形式來看，不同年代衍生的建築需求，照料生活起居的空間環境，各自有其時代意義。

集合式住宅

左營《果貿社區》離高鐵站不遠，散步過來的距離剛剛好，走過大江大海的叔伯嬸姨們，渡海來台落腳生根的家，在南加州常年定居的亞洲影后歸亞蕾，這裡也是她的娘家。

其中《果貿社區》有兩座半圓弧形建築，將兩棟大樓相映合成一個同心圓。走一圈有不少眷村味美食值得打牙祭，我最愛它的人氣早餐店，「美紅豆漿」、「來來早點」、「寬來順早餐店」都好吃。

平房眷村

關於眷村保留的文創發展，某位任職文化局長的官員這麼說過：「最後不就是文創咖啡店，不過比7-11好些。」說來諷刺但挺真實的！

舊名為信義新村空軍眷舍，名列全國13處眷村文化保存計畫之一，經過整理清水園區的房舍煥然一新，目前提供眷村文化展示及藝文展演空間，不少民眾來此遊玩參觀，連帶前去藝人宥勝在清水打造的夢幻宅，但我最愛的其實是食指大動、口水直流的阿財米糕。

傳統農舍

一座頹圮老舊的屋舍，爛泥巴、稻草梗的擋風牆，靜靜佇立在三峽的山腳下、大樹旁，不知裡頭住的是怎樣的人家，過著簡單純樸的生活。

想像當年胼手胝足撐起這個家的長輩，歷經數十載寒暑、春夏秋冬，歲月時光緩緩流逝，遮風擋雨的家，總會點著一盞燈守候，等待歸鄉的遊子，回家。

貨櫃屋

建造成本低、工期短的貨櫃屋，經過組裝、堆疊、綠化的改造，瞬間成為百變的展示區或營業商家，也是倉儲庫房和避難所，多元化的空間場域經由設計裝潢後，貨櫃市集、觀光工廠、餐飲據點、鄉間民宿，往往搖身一變成為人氣打卡熱點。

例如：嘉義有全球首間超美貨櫃 IKEA，工業風裝潢、白色戀人系；由40個貨櫃組成的親子樂園，吸引不少趨之若鶩的民眾前往台南貨櫃公園。

生命紀念館

那年我甫退伍開始就業不久，幾回南北的車程探望後，凌晨的一通電話，先父於此長眠，離苦得樂一路好走，解脫了，而我，成為一個沒有爸爸的兒子。

這處原先是納骨塔與土葬區，經過規劃改建為現代化建築外觀，莊嚴、簡樸、明亮及乾淨，面向一片無敵海景。最近媒體報導：這間《生命紀念館》成為國內首座殯葬設施結合太陽能光電的示範點。

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