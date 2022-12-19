路上觀察｜從尾走到頭的四維路

散步，這是最方便的休閒；

走路，這是最輕鬆的活動。

挑一條有興趣的街道，適時心靈獨處並透過雙眼觀望，感受走路散步時的小小樂趣。今天意外多出來的時間，我選了台北市的四維路，由南向北踽踽獨行。

平日的午後，陽光曬的暖乎乎的，臨時選了一條街隨心所欲的散步，由南往北走，想像來到國外小旅行，不趕時間地徐徐而行，放眼觀察一樓店家的設計與陳列，老公寓變身商業場域的空間，若是夜間造訪一定別有韻味。

位於精華區黃金地段的街區，不論都市更新或是危老重建，等待意見整合後的共識都需要時間，這樣新舊混搭的鄰里景觀，塑膠頂棚加上柵欄鐵窗，並行的時空環境也是一頁台北的風貌。

幽靜閒適的小巷，隨意走走停停，順便回味自己過往跑業務的記憶。過往仍在擔任甜點平台的業務時，這附近的熱門人氣甜點店家，就是我開發的管區，即使我是標準的螞蟻人，每天吃甜點也引發甜蜜的職業傷害。

走著走著一時興起上網查詢經過的商家，究竟是什麼樣的光景。看著網友提供的體驗評論與實景照片，進而知悉店家的商業模式，忽然發現我竟與常人走顛倒路線，一般人透過google街景遊走，我則走在戶外馬路上網看照片。

選這條散步路線很好玩，北市買乾酪蔥油餅、豆腐捲，南方喝精品咖啡，東邊買肉桂捲，西家買可頌，以往是工作關係到處踩點，這回變成消費為主的走馬看花，逛街採買之行處處充滿回味。

晃盪的隨意，行走的優閒，相比舒國治《理想的下午》從賴床到逛書店或咖啡館，我今日隨興而至的純屬意外，滿足的不只是味蕾的口慾還有念舊的情面。年輕時總騎著機車瞎逛，中年徒步行旅街區巷弄，頗堪玩味的獨處時光。

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