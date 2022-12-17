人算不如天算！小孩因為這樣換電腦了…

〈整天抱著手機、平版也能考上台大醫 帥鮮肉分享奇特「3C讀書法」祕訣〉（鏡週刊）

今年暑假，被這篇新聞報導燒到，國文媽就悄悄地把「用平板練習題目」這件事情放在心裡！但是……正文其他完美部份就採取「微笑忽略法」跳過，如：

1.建中生，身高183公分，長相俊俏斯文……。（真好，阿姨替你感到高興，阿姨家的寶貝長得就像隻小海豚啊！）

2.出生在書香世家……。（恭喜，阿姨家的書也很多，但似乎沒有你家的香啊！）

3.父母認為「強扭的瓜不甜道理」，所以從未逼迫他跟哥哥念書，也沒要求他們補習……（不好意思，阿姨家裡專門「扭瓜榨汁「，每天嚴格填鴨訓練小海豚啊！）

以上列舉三例，接下來請「捧油」們自行練習……。

原本國二彬使用的電腦是國文媽汰舊之後的筆電，國二彬倒是非常「自律」運用得宜，除了偶爾的聽音樂、看《六人行》、偷上網追動漫看賽事之外，大部分都是拿來查學科補充資料、線上閱讀測驗、線上英聽、均一網看理化、查資料寫報告……這孩子應該算是非常懂得善用3c產品了！加上，彬彬自從國一下轉學到鄰近的社區國中，成績至今都穩穩維持在校排一，所以國文媽內心暗許「如果這孩子真能考上一中，乾脆就買台iPad Pro加上Apple pencil給他吧！」

怎知……，人算不如天算啊！

前幾週老公出差的某天傍晚，樓上書房傳來小六昇的「嚎啕大哭」，家裡少個老公，國文媽呆坐沙發放棄治療，不久昇昇邊哭著下樓，邊大聲叫感「我把筆電弄壞了……」（蝦毀？！）……（以下省略國文媽整晚起肖飆罵三萬字！！）

國二彬整晚不說話，因為舊筆電裡有很多他私藏的重要資料，但是因為筆電是媽媽的，加上媽媽正在抓狂中，他也不好意思再多說什麼。也就是這樣的乖巧，國文媽這些日子以來持續跟製圖爸商量著下一階段的銜接模式。

怎麼辦？怎麼辦？怎麼辦？國文媽腦袋高速旋轉，眼下開闢出三條路徑----

1.直接換平板？

本來就打算上高中以後給彬彬一台平板，現在被迫提早也是時勢所趨。於是緊接著面臨第二個問題，華碩還是蘋果？上網比較之後，華碩的平板功能太過平庸，幾乎被自家產品中的可翻轉或可拆式筆電所取代，相較之下，國文媽的心頭好，還是蘋果iPad系列中的上品--iPad Pro啊！

只是，離國中畢業還有一年半，這不算短的日子裡，國二彬暫時無法帶著平板到校學習（學校也不允許），平板顯著的功能性頓時減半，此外，不論國高中，學校課業還是有文書處理的需求，ios系統的平板實在無法全然取代學校中慣用windows電腦的功能……。看來，直接購入平板目前似乎不是個好主意～

2.買台新筆電？

既然國中階段不適合平板，又要配合眼前國二、國三立即學習需求，又要能滿足國中畢業延續到高中學園的三年使用期效，加加減減前後四、五年以上的長期規劃，那乾脆買台好一點的筆電吧！

網路上看了幾天，華碩的「Zenbook S 13 Flip OLED」也是一時間的上上之選，既可兼顧平板用途、也可周全筆電文書使用！

但是……，既不是筆電功能不夠強大、也不是費用太高買不下手，可總有一個疙瘩卡住，職場第六感讓國文媽對於這個決定心存芥蒂。

國文媽腦袋有畫面：一群大男孩中，高一彬從包包取出這台高階筆電，周遭響起一陣歡呼，同學們溫暖鼓舞著高一彬說「工欲善其事，必先利其器！你好好努力學習吧！」（天啊！這怎麼可能啊？？？！！！） 這群兄弟當然是慫恿高一彬立刻上網開戰，而高一彬薄弱的意志也一定心甘情願被鬼牽走啊！成績一落千丈、家庭紛爭爆發、眼淚喚不回逆子……。（又是上演「朋友帶壞我家孩子「灑狗血的鄉土劇情）。

不！不！不！這情節絕對不可以發生啊！唉，如此一來，可以後台設定軟體使用時間限制的iPad又回到榜一的位置了……。（製圖爸問：你腦袋不累嗎？）

3.桌上型電腦？

製圖爸與國文媽在夢時代繞了整個下午，平板也摸了很久、筆電也看了很久、又坐在長椅上激烈討論了將近一小時……，最後決定，現階段還是先購置一台「桌上型電腦」！對，沒錯，就是「桌機」，在夫妻倆的生活中消失了十數年，竟然是以黑馬姿態重出江湖，成為國二彬最適合的解套，果然，雀屏中選的伴侶往往不是最愛，而是出現時機最正確的那一位啊！（製圖爸，別誤會，你「真的」是我的醉愛啊！😍😍😍）

一台功能完善的桌機可以輕鬆解決未來五年以上的電腦文書需求，本想上衝i7，可是五年後彬彬大學生了，桌機屆時應該也順勢淘汰，i5妥妥夠用就好。與高階筆電相比，這筆省下來的錢再貼一些又可以在彬彬高中時買台平板讓他帶去學校，做筆記與寫線上模擬試題專用……，國文媽努力說服著製圖爸，可惜他不相信國文媽只貼「一些「這種屁話，覺得最後應該還是會衝到iPad Pro等級，製圖爸果然是「醉愛」無誤啊！

忙了整整兩天，終於塵埃落定，國二彬很喜歡新學伴，國文媽心上大石落了地，製圖爸工具人的實用性大大提升，一家人歡歡喜喜為生活中又一章節畫下句點……咦？好像少一個人……，當然是小六昇啊！

其實，小六昇也是有筆電的，就像國二彬使用媽媽的筆電一樣，小六昇一直是使用製圖爸的筆電進行線上學習，這次他會弄壞國文媽的筆電，純粹是因為他把筆電「當書架」使用，又不小心用力壓書！就把國文媽的筆電上蓋整個壓斷！！

這次闖了大禍的他，沒有錢賠給媽媽（折舊後還是要賠兩萬），這位「老賴」只好嘻皮笑臉、假裝乖巧、遠遠觀看，還說這次絕對不會再玩壞新的電腦……。（這位仁兄，你不是把電腦玩壞的，你是碰壞它的，請你離遠一點好嗎？……）😡😡😡