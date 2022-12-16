拔拔啊，我們去海邊玩吧！

應了一句俗語「女兒是爸爸上輩子的情人」，中年得女的我對她的寵愛自然不在話下，連聊天被女兒打臉還會喜孜孜在練書昭告天下，一副志得意滿的驕傲。若時光倒流回到結婚前幾年，我可不敢相信有這麼大的轉變。

從幼幼班開始到升上小學，每天上午共進早餐後，我都會牽著女兒的小手，邊散步邊聊天送她到學校，路上的童言童語、莞爾趣事仍猶然在耳；總覺得明明才幼稚園畢業沒多久啊，就這麼忽然間成為名副其實的小三呢？

「生了孩子才學會做父親」這句話相當傳神。從當時準爸爸週記 - 第5週《喜從天降》的驚喜，到手拉手的背影，享受童年歡笑的滿足，還有親子鐵馬行與女兒河濱約會的喜悅，即使疫情嚴重在家上課妳可以再皮一點，淘氣的小傢伙總是有許多出其不意的名堂，父親節一早收到睜開眼睛的祝福，我打從心底漾出開心的花朵。

放假日總是要放風，今年秋天的家族旅遊，來到位於台南北門的雙春濱海遊憩區，這裡是《俗女養成記》第二季的拍攝景點，不過拍片時的風和日麗與我們蒞臨現場迥然不同。順著小徑走到海邊，眺望眼前一片遼闊的沙岸地形，發現有濱海鞦韆的造景，真是喜出望外。

儘管浪花朵朵風浪不小，父女兩人還是不免俗的坐上去盪不停，一償上回宜蘭壯圍排隊人潮太多而沒有體驗沙灘蕩鞦韆的遺憾。海浪順著潮流牽引前仆後繼，坐在鞦韆上搖搖晃晃看著海水時而進退，我們不時歡笑大叫好快活。

女兒嫌棄我的大肚囊影響他的興致，於是就在完成階段任務讓他能順勢擺盪後，身為工具人的拔拔，很識相地將寶座留給女兒，這時若頭戴桂冠身穿白色小禮服，隨風飄逸的裙角更顯浪漫詩意啊。

還記得的女兒九個月時，第一次到海邊的情景。怯生生的她驚覺我要放下她的腳碰觸海水，馬上淚眼汪汪嚎啕大哭，彷彿眼前是怪獸吃人的模樣。等到一歲多開始碰觸柔軟的沙地，慢慢的接受海灘的溫柔；而後隨著年齡長大，很喜歡到海灘嬉戲，特別是雙腳浸泡著海水，拉著我的手慢慢向前走去；甚至於後來大膽嘗試，要我把她用沙埋起來，讓浪花快速襲來。

再等女兒大一點就可以嚐試體驗水上活動，香蕉船、浮潛、立漿划槳、衝浪… 屆時我們父女倆的夏天活動不僅多采多姿，還能有更多元水域的體驗呢！

#中年大叔養小三

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