在《閃閃發亮之地》疼惜土地 守護我們的島嶼家園

這是一本關於原民現今生存的寫照，包括祖先留給後人的傳統領域、生活習俗，除了樂天知命的態度，遵循敬天的祭典儀式，不忘文化傳承。面對現實不斷的衝擊，當退無可退的時候，團結站出來爭取權益的目的不只是為自己，還有後代的子子孫孫……。

投票日前夕的夜晚，陰雨綿綿有些煩躁，刻意遠離選戰之夜的激情，也暫別四年一次世界盃的電視足球迷身分。一壺熱騰騰的清茶，配上「閃閃發亮之地」漫畫文體，於飽滿之間的縫隙，填補精神食糧的匱乏。

餘裕間，反芻想像糧食與餐桌的足跡，反思土地住民先來後到的關聯演化，四百年前的福爾摩沙，這片土地的真正主人只有不到2%的人口，從濱海、平地被殖民者驅趕追擊往山裡跑，躲過武力征伐的殘酷，卻也避不開文化侵蝕的無奈。

回顧2003年開始美麗灣度假村爭議事件，台東縣政府以BOT方式將杉原灣海岸（阿美族人名為Fudafudak）出租給民間企業，刻意迴避環境影響評估程序，而引起後續的軒然大波。

2011年台東蘭嶼達悟族人為驅逐核廢惡靈，抗議長期漠視核安的核廢料貯存場，於總統府發起大型抗議活動；後來發想於台東南田村的山區挖通隧道，將核廢料掩埋後再以回饋金補助封口，2014年台東反核大遊行上直接訴求「如果核廢料真的像你們說的無害，那為何不設置在台北啊！」

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我們不希望核電廠的大便放在我們部落

旅法漫畫家訪鄉於都蘭駐村的田野調查，親身參與原民部落與土地連動的日常，藉漫畫創作來書寫小農與自然環境共生，面對國家霸權和公部門輕率的決定，轉身探究文化傳承和經濟發展的矛盾。

這是出版書市罕見環境議題的報導性質漫畫，作者曾修讀插畫家陳璐茜課程，筆觸細膩，人物勾勒豐富，大自然的空景饒富深意和想像，願往後，一切都會越來越好！

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