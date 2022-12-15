寫文章好難？怎麼把文章寫好？三個關鍵教你手把手學會寫文章！

我是用一封信，把我老公騙到手的。當時，我跟他同學半年，原本以為他看來宅宅的，應該很快就會臣服在我的美色之下（很敢講）。沒想到，他卻說有人介紹（年輕漂亮的）妹子給他，我們當朋友就好。

好喔，為了展現本人（也是有其他選擇的）風度，我寫了一封信給他。信裡面，誇獎他的優點和特質在哪裡？他做了那些事讓我覺得很貼心？雖然有些遺憾，但我送上最真摯的祝福。

據說，（他的同學們）看完這封信後，立刻跟他說「太感人了，就是她了，跟她在一起吧！」隔年畢業，我們就結婚了。

所以，會寫（情書）文章是不是很重要？好文章不能帶你上天堂，但是可以幫你（撲倒心儀對象）的人生走向康莊大道啊！但，到底要怎麼寫出好文章？想到要寫文章，為什麼總是腦袋有想法，身體沒辦法？更慘的是，腦袋也沒想法啊！

最近，我受邀在注意力設計師-曾培祐的「閱讀獲利線上讀書會」，分享「學會練肖話，寫出好文章」。

我透過三簡單的方法，教大家「怎麼開始寫文章？怎麼寫出好文章？怎麼持續寫出好文章？」事後一堆人敲碗要看文字版，所以特地幫大家整理這篇，希望對你有幫助。

▋方法一：怎麼開始寫文章？從「練」開始

「練」，指的「不給自己壓力，從練習寫一句話開始」。

為什麼沒辦法開始寫文章？大概會有千百種理由。擔心自己寫不好，寫出來的東西被嘲笑、不知道該怎麼開始、怕寫出來的文章不夠長、怕寫出來的東西沒觀點……（以下省略數萬字）。

親愛的，你有空躲在角落畫圈圈，想那麼多不能開始寫文章的理由，為什麼不換個角度思考「我為什麼要開始寫文章？」也許是工作需要、也許是生活分享、也許是跟我一樣的追女獵男，都很好！先找到一個動機，就可以開始了，別想太多。

到底要寫些什麼呢？也許，你可以從「今天最想告訴家人的一件事」開始，分享生活感動、好笑有趣、好物推薦，越貼近生活日常，難度越低。

透過「練」，不給自己壓力，從練習寫一句話開始。

只要寫得好，一句話比萬言書更有力量。有了第一句話，才有機會變一段話、變一篇文章。

▋方法二：怎麼寫好文章？從「肖」開始

「肖」，指的是「不追求完美，從仿效建模板開始。」

每個大師都是從模仿別人開始的，要憑空開創自己的風格太難，但我們可以試著仿效喜歡的文章風格，再建立自己的模板。

例如，喜歡寫「易懂短文」的人，我會推薦他搜尋 火星爺爺的故事星球、「有感長文」我推薦他追蹤張忘形形、「實用長文」我推薦權自強。

每個人喜歡風格都不同，找到自己喜歡的風格作者，學習對方寫作的方式，是最好的開始。接著，試著建立自己的文章模板，之後寫文章只要照著套用，就可以省下許多時間。例如，文章邏輯是「問一個問題，提供三個解決步驟」或是「說一個新聞，提供正反兩方的觀點，再說我怎麼看」。

沒有最完美的仿效對象，也沒有最完美的模板。

只要你喜歡、用了順心流暢，可以幫助文章有效產出，就是好模板。

▋方法三：怎麼持續寫好文章？從「話」開始

「話」，指的是不包山包海，從有興趣的話題開始。

要每天生出不同話題，是很痛苦的。我們不是天才，沒辦法上知天文、下知地理，前一秒寫親子教養，後一秒談論元宇宙科技。要持續產出文章的關鍵，就要找一個你常常會接觸，你不討厭而且覺得有點好玩的話題。

例如：生活日常、夫妻親子、閱讀筆記、上課作業心得、工作經驗分享；有人每天寫感恩日記、假日開箱旅遊景點……，都會是很好的主題。以我為例，我只要進修一堂課程，都會認真寫作業，並把所學結合生活寫成文章，「下課有用，上課才有用」增加自己的記憶點。

想要持續寫好文章？你不需要包山包海，只要找到自己的熱情所在，就有動力持續產出好文章。

寫文章好難？寫好文章好難？持續寫好文章好難？有沒有發現，其實一切真的沒有那麼難！

只要學會「練肖話」，練習從一句話開始、從仿效建模板開始、從有興趣的話題開始，你也可以輕鬆產出好文章喔！

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