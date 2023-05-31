比離婚還可怕！夫妻衝突傷害孩子一生 父母都該懂的親子教養學

從國小四年級開始，Nancy的爸媽就總是衝突不斷。

Nancy的母親為了照顧四個孩子，放棄工作待在家相夫教子、不分晴雨接送上下學、準備三餐，看著丈夫光鮮亮麗出門上班、參加社團活動，過去追求者眾多的自己，如今只是個黃臉婆，不免疑神疑鬼，擔心丈夫在外有小三。

身為一家六口的唯一經濟來源，Nancy的爸爸也有說不出的委屈。

他是富公子哥出身，從小沒做過家事，從小被教育男人在外拚事業、家務由女人打理是再正常不過的，偷了空閒想找朋友打保齡球、喝咖啡，卻得到「不顧家」的批評。

有記憶以來，Nancy就常見父母扯著喉嚨爭吵、摔東西，她和弟弟妹妹躲在被窩裡哭，好害怕父母離婚，家庭破碎。但她卻又矛盾地想著，會不會父母離婚了，反而不會再吵了，大家都可以得到幸福？

▋夫妻衝突的關鍵：權力爭奪

孩子未來如何發展兩性關係，建立自己在情感關係中的角色和定位，和父母的影響有絕對關係。

夫妻間的不斷衝突，比起一刀兩斷的離婚，對孩子的傷害還要更大更深遠。

夫妻間為什麼會產生衝突？《無行動，不幸福》書中認為，背後隱晦不說的關鍵是「權力爭奪」。

在親密關係中，權力爭奪分爲三大類型：

1.重大問題：家中支出分配？孩子教育計畫？夫妻的職涯規劃？

2.日常生活瑣事：家務分配？誰教孩子寫作業？誰哄孩子睡覺？

3.暗中較勁的事：誰影響誰？誰教育誰？孩子都聽誰的？

夫妻關係裡，沒有一個人會永遠無怨無悔付出、願意不斷被剝奪權力；過去享受權力的一方，面對被質疑、權力可能被稀釋爭奪，必定會牢牢捍衛，衝突當然不斷產生。

這樣的權力爭奪衝突，不必然表現在肢體或是口語上，很多時候，冷漠或視而不見的冷暴力，更讓親密關係受傷，讓孩子長成不知道該怎麼被愛、去愛人的悲傷大人。

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▋從權力爭奪走向權力分享 夫妻關係更融洽

既然權力爭奪無法避免，到底該怎麼維繫夫妻的關係，不讓夫妻衝突傷害孩子呢？我們可以選擇讓不是你死就是我傷的「權力爭奪」，變成正向的「權力分享」，步驟有三：

1.發現彼此的「心理理論」

心理理論指的是每個人心裡都有個小劇場，因為不同成長背景、教育環境、交友空間，在進入婚姻狀態時，都有著滿滿的「過去」。

夫妻衝突予盾發生時，雙方應該試著冷靜，思考這件事會造成衝突，可能是因為對方有怎樣的心理理論？我們有哪些地方一樣？那些不一樣？有沒有可以妥協和通融的地方？

例如，Nancay的母親在務農家庭長大，外公、外婆總是一起下田、一起回家，幾乎沒有任何社交生活，難免期待老公也要跟父親一樣。但Nancy的父親在商場打滾，交遊廣闊，自然認為自己也該跟父親一樣。

夫妻間理解彼此的心理理論，就能多一份同理心，知道對方不是故意的，放下怨懟和委屈，幫助權力邁向分享的第一步。

2.設定底線

權力分享，不是指把決定權都交給對方，或是無止盡的退讓。夫妻之間一定要「設定底線」，並且確保雙方知道彼此的底線，讓底線還沒有被碰觸侵犯時，可以有討論的空間。

例如，Nancy的爸媽可以互相講出對方的三個底線，哪些是不能接受的事？哪些地雷踩到會翻臉？透過一次次溝通確認，設定明確的底線，不讓「我以為這樣做沒關係..」的誤會，衍伸更大的傷害。

設定底線，不是為了保護任何一方，而是為了保護你和另一半的關係，在清楚明白的界線下，保護自己可以擁有舒適自在。

3.保持「固定的交流時間」

幸福的兩大支柱是愛與被愛，你既要能進入別人的心理，也要能敞開心扉，讓別人進來。

夫妻間訂定固定的交流時間，互相分享「你最近做了XX（具體事件），我覺得很棒的地方是……，不開心的地方是……。

不帶批判，只是具體陳述事實，分享自身的感受，透過情感流動、開誠布公的揭露，雙方感情才能更緊密，從而現在開始，建立屬於你和另一半的「心理理論」。

用愛與被愛灌溉孩子

後來，Nancy的父母始終沒有離婚。

但Nancy對於家庭關係、對於自己值得被愛嗎？面對衝突和問題，她始終畏怯、逃避，需要花費一生的力氣，擁抱當年受傷的自己，和因為夫妻衝突造成她傷害的父母和解。

為人父母的我和你，別犯了和Nancy父母一樣的錯，從現在開始，在夫妻關係裡，用正向的「權力分享」取代權力爭奪，讓孩子感受安全的家庭氛圍，在愛與被愛裡被灌溉成長。

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