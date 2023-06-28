最有效的覺察，是「真誠」

日常

我平常打羽毛球，是通過一個叫「中羽聯」的微信小程式。在這個小程式上，可以找到附近有哪些俱樂部，以及各個俱樂部每天在哪些時間段有球聚。

對於我這種沒有固定球搭子的人，也能借此輕鬆找到打球的場地和球友。

不過，這也意味著我不能確知這一場球會遇到什麼樣的球友。

有次打球，一位和我們一起打球，年紀二十出頭，帶著一股學生氣的男球友，他在打球中突然發了脾氣。

原因在於，隔壁球場有兩對男女在打球，他們不像某些球友，很認真在運動。他們邊打邊玩，比較像是在約會。

他們打到一半，一位女孩子不時笑鬧道：「太臭了！」、「怎麼那麼臭！」

我身旁這位男孩子很激動，他以為那些人在說他臭，大吼道：「誰？誰臭了？」

實際上，那位女孩如此說，是因為對面打球的男孩明明球技不好，但亂揮亂打間，竟無意回了幾個刁鑽的好球。所以女孩才調侃他。

我和其他球友花了點時間安撫這位激動的球友，讓他知道對方並不是在說他。即使他明白過來，他的內心似乎有個「我不信」的聲音，又花了一段時間，他比較平靜了，順著我們的解釋，觀察隔壁球場的動態，他才真正接受現實：「真的沒有人說他」。





現實

前兩天，學校舉行例行活動，讓七年級學生體驗逃生時如何使用垂降設備。即使學生們大腦都清楚有專業人士指導，使用的設備也很安全，垂降高度從二樓到一樓，其實也不高。但某些學生還是非常害怕，光是把身體邁到欄桿外就身體發軟，雙腿顫抖。

上述現象反映多數時候，人們口中所謂「現實」（reality），指的是「客觀的物理現象」。

然而，無論是諮商或在現實中與人交往，我都發現「現實」更多時候由個人感受決定。

比如當年人們相信地心說的時候，哥白尼和伽利略，即使他們能通過數學和望遠鏡觀察出來的證據，說明地心說是錯誤的，但某些人還是不相信。甚至認為哥白尼、伽利略等學者是在妖言惑眾，他們非但不是在傳遞真理，還是有意在扭曲事實。

即使到今日，生活不也是如此，網絡上充斥各種信息，新聞都不新聞了。

對於某些信息的真假，判斷與否倒不是最重要的，因為太難判斷了。這使得一個對於真假信息的「信念」變得更重要，相信或不相信，有時更能決定一個人對信息的接受與排斥。

生活是如此不安全，以至於我們需要通過自己內在的信念去保護我們自己。

精神分析把此內心活動稱為「內在防禦」，但內在防禦的目的就在於「自我保護」，而不是「澄清真相」，更談不上「去偽存真」。

也許這就是生活的真相，大家過日子都是為了活得幸福，幸福的底線是安全、不受傷；上限是自我實現，獲得人生的成就感與意義感。

人類從來不是為了追求真相而活，除非這個真相和我們獲取安全，實現自我有關。

某個角度來說，當我們感覺「我不安全」，那麼這個不安全就是真的。

當我們感覺「對方討厭我」，這個討厭就是真的。

當我們感覺「明天會更好」，過分希望就是真的。

當我們感覺「出門看見黑貓，今天會倒楣」，這個壞預感就是真的。

因此，當我們面對他人對我們投以信賴，或者不信；喜歡或討厭，這都沒有什麼辯解的空間。

我們難以改變他人的想法，因為對一個人來說，認同自己的想法是最安全的——即使有時這違反客觀事實，進而使他陷入真正的危險當中——如果我們試圖改變對方的想法，我們就成了他的反對者，成為一對敵人，那麼很可能我們就會激起對方更強的危機感，於是你也成為他畏懼的一部分。





涵容

方舟而濟於河，有虛船來觸舟，雖有惼心之人不怒；有一人在其上，則呼張歙之；一呼而不聞，再呼而不聞，於是三呼邪，則必以惡聲隨之。向也不怒而今也怒，向也虛而今也實。人能虛己以游世，其孰能害之！《莊子．山木》

《莊子》中有個故事，講一個人在河上划船，遠方有一艘小船慢慢靠近。眼看就要撞上了，這個人便對對方大聲喊，要對方讓開，以免相撞。

剛開始，他口氣還溫和，眼看兩艘船越來越靠近，他的呼喊聲也變得急切，內容也粗魯起來。

最後兩艘船撞了，這個人可生氣了。但這時他發現，對方船上根本沒有人，這就是一艘在河上漂流的廢船。這個人發現對方船上沒人，原本的憤怒便瞬間消失了。

往往在教師培訓中，我都會跟老師們談到這個故事。

因為有時候，老師面對學生表現出「頑劣」的一面，難免會生氣。而學生面對老師比較嚴肅的一面，面對老師的責備，有些學生也會因此心生怨懟。

然而，往往老師和學生之間，彼此都不是彼此的敵人。但卻把彼此想象為敵人，就像「空船」的故事。

當一方期待另外一方滿足自己，實現自己的願望，其實就是在用想當然爾的心態在謀求控制。但世界上有很多事物並不隨人的意志所控：想要成功，即使我們付出高度努力，也可能失敗。謀求理解，即使我們拿出滿滿的誠意，還是可能遭致誤解。……

有些孩子，他並不是把老師當敵人，而是把自己的不滿轉移到老師身上。當老師辨識出，其實孩子是因為父母或其他因素不滿，那麼老師就知道，他不需要接住這個不滿，他只需要把這點指出來。那麼老師就有機會幫助學生，和他一起解決這個讓他不滿的困難。

反之，老師辨識出學生不是在攻擊自己，面對學生，他也能放鬆一點，用比較從容的態度面對學生，而不僅僅因為學生的「攻擊」而拿出防衛機轉，太快想要「迎敵」。

換個角度，老師也是人，老師自己也要注意某些時刻對學生的脾氣。畢竟有時，那個將其他人引起的脾氣帶到教室里的人，把脾氣轉移到學生身上的，正是老師自己。

諮商中的諮商師，他和來談者的工作中也需要注意這一點。

專業的諮商師能夠辨認來談者投過來的言語，包括他們的情緒。這是諮商師能夠涵容來談者的關鍵，是技術，也是心態的體現。

諮商師知道來談者真正要宣洩情緒和發出攻擊的對象，並不來自諮商師，而是來自他的生活，來自他過往的創傷，來自另一個人。

進而，諮商師試著成為來談者的同盟，而不是敵人。諮商師和來談者一起檢視他的情緒、他的感受、他在攻擊背後的觀念。

好比一位長期不被認真對待的人，他會質疑諮商師是否會認真對待他，他會在某些時刻發出強烈的質疑，甚至直接否定諮商師，發出相應的言語。

表象上，這是對諮商師的攻擊。本質上，這是來談者內心創傷的體現。

我想起一位經常照顧流浪貓的朋友。

他說有些野貓，你要幫牠，牠會朝你哈氣，對你張牙舞爪，有時還會咬人、抓人。但他一點都不害怕，也不生氣。

朋友說：「我不知道這只貓之前遇到什麼樣的人，很可能它之前遇過的人會欺負它、虐待它。它看到我，肯定覺得我跟那些人長得很像，猜想我接下來也會這麼做。它對我凶，不是因為討厭我，而是怕我。並且它怕的也不是我，而是過去那些傷害它的人。它抓我、咬我，是在保護自己，它沒做錯什麼。」





結語

在我的工作中，我學到很重要的一點，就是「不要輕易下判斷」，更要避免對人做出「評價」。

諮商也好，教書也好；諮商師對來談者也好，老師對學生也好。很多時候關係的開展，對彼此的互相瞭解，靠的都不是判斷，而是真誠地自我展現。

設想一下，如果我們雙方都能真誠地自我展現，那麼我們也許連費心去覺察都不需要。我們僅需要繼續保持真誠地對待彼此，就能避免許多誤會。

就像一個受傷的人，他明明想要的是支持和關懷，但他如果不相信有人會支持他、關懷他，那麼他可能就會推開身邊的人，但這其實不是他真正想要的。

但要一個長期沒有受到支持和關懷的人，真誠地說出自己的需要，這不是一件容易的事。

儘管如此，我還是希望有這個困擾的人可以試試看，試著表達真實的自我。

這很難，真的很難，但如果我們願意嘗試，我們會發現，每次當我們說完真話之後，我們都會倍感輕鬆。因為我們不用再時刻提著勁兒，好像要抵御城外隨時會吞噬我們的惡龍。

當我們放下武器，推開城門，我們可能會發現，城外沒有龍，有的是一片祥和的景致。









作者：高浩容。哲學博士，前台灣哲學諮商學會監事。著有《小腦袋裝的大哲學》、《心靈馴獸師》等著作。