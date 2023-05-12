黏滴滴甩不掉 就是每天 LINE 著你！

2022年三月《數位時代》報導指出，LINE 奪下台灣社群媒體霸主，TikTok 強勢緊追！LINE 用戶一周使用率達93%，最常用這項功能依續是通訊、累積 LINE POINTS、閱讀新聞與社群討論等。更是手機上一天開啟次數最多的 APP，這麼黏滴滴的社群工具，您甩的開嗎？

從轉職跑業務開始，累積的不只是巷弄美食｜業務走跳推薦口袋珍藏的名單，我喜歡出席記者會與各式的講座，雖然不是資訊焦慮的關係，但坐在台下聽講吸收新知的慾望，居然比校園時期的我更加求知若渴，特別是專家們內化後的心得分享，雖然沒有 Stay Hungry, Stay Foolish 的境界，但衝著「三人行必有我師焉」的觀念，數位與金融相關的議題儘可能不錯過。

放下情緒好好做事的世代，居然不是人類

數位工具的發展讓人感到害怕、追的辛苦，更別說我始終沒搞懂的元宇宙、幣圈、NTF，然後 ChatGPT 就快速發展到第五代（推出不到3個月，活躍用戶數就達上億），這與電信業5G的概念截然不同，顛覆性的時代就要出現，人類在地球的主宰地位還有多少年呢？

既然 LINE 是台灣的社群霸主，使用人數與年齡層都居冠，那麼搞懂它的使用場景與模式，更應該在這個漫漫長假好好補上我的數位落差，畢竟人可以老，但心態不行。

工具是拿來用的，它不會使壞，壞的是人心

這堂課【LINE 官方帳號｜手把手實戰班】其實我於三年前自費上過，但疫情期間 LINE 的功能不斷推陳出新，所以我再度向江美燕老師報到複訓（舊生的特權），這次的講義比上次厚實太多，課程內容精彩絕倫。想上課的朋友，也有免費體驗課程可以報名參加唷。（這篇不是業配、這篇不是業配、這篇不是業配）

最近一年我上了不少實體和線上課程，就屬江美燕老師上課的教學熱誠與知識豐富性，絕對在我推崇名單的前三名，這兩天不僅重新釐清操作工具的途徑，新開發的功能也在手把手無私的傳授下，不管是從客人還是商家的角度，同時認識桌機與手機的操作介面，透過教學演練和現場實作，確確實實的充滿了學習成就和滿足感。

數位時代下的社群，你不僅要會使用，還要會應用

作為消費者我喜歡集點卡，我承認是貪小便宜之徒，但對於某些商家和企業，我仍會嗤之以鼻，鎖進黑名單保險櫃，雖然它不缺我的消費，但精神對抗的可貴仍值得給自己一個掌聲！

課堂上依著講解步驟試著完成後台設定，再輔以外掛市集遊戲的展示，這年頭啊，懂得寫 code 的人果然吃香，數位服務工具的月租費，就像水電費可以有穩穩的收益，這塊市場潛質真的很大。

不用怕工具更新的速度，使用情境才是重點

雖然 QRcode 的產生器在網路上搜尋就有一堆工具，但是在同一隻手機上要如何快速掃描 QRcode 呢？Canva 的便利很多人都知道，自己摸索看影片跟著學習不難，但老師直接分享模板省去不少初學者的障礙，包含製作小秘訣，這些超值的小菜，不得不說乾貨滿滿、物超所值啊。

吳念真導演的師父曾經說過一句話：「所謂真正的知識份子，是將自己的知識貢獻給知識比他低的人，而不是反過來利用知識，去掠奪知識比他不足的人。」雖然學員的學習是付費，但與老師互動的經驗來看，這一句話真的讓我見到知識分享傳承的實例。

#職男茶葉蛋

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