夢想從來不曾被㕷啦擊碎 直到你放棄了相信！

你說，大學靠著助學貸款和獎學金，好不容易讀完了四年大眾傳播科系。畢業旅行時，全班調查出國玩的行程規劃，你在報名表單上填「無法參加」，悄悄的繳了出去。你很清楚，家裡根本沒有錢，可以支應你的出國旅費。

你對未來茫茫然，不知道接下來該怎麼辦。

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你從高中開始就想當記者，但新聞工作起薪低，月薪不到三萬是常有的事。想到要還貸款和生活費，你翻開報紙找工作，看到國道收費員，起薪三萬五。

大學唸了四年，才發現其實夢想沒有那麼偉大，最終還是得回歸到生活現實面啊！還是，就去應徵國道收費員好了？薪資穩定，存錢、還錢也比較快。可是，該怎麼辦呢？

高中三年、大學四年的記者職涯夢想，真的就只能中斷在國道收費道上了嗎？你焦慮自卑的捏著報紙求才欄邊角，眼淚快要滴下來。夢想，眼看就要被㕷啦擊碎。

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身旁的同學開心討論，反正家裡不缺錢，接下來要考研究所，再當學生兩年，好好思考接下來到底要做些什麼。你該考研究所嗎？如果考了研究所，未來的選擇，會不會有低薪工作和國道收費員以外，第三條路？

你回家問爸媽，心中暗暗期許，可以得到救贖的答案。

「女孩子念到大學畢業就好了，念什麼研究所，快點工作賺錢比較實在。」

你得到的回答，跟你想的一樣。雖不意外，你在外頭剩下的一點點自尊，回到家，被㕷啦的重擊徹底粉碎。你用生氣掩飾無助，頭也回不回甩門離開。

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你把悄悄存下的錢，去繳了補習班報名費，一個禮拜吃一條吐司配紫菜湯過活。「我想知道，我是不是真的沒辦法有好的未來？」

你咬緊牙根，告訴自己，這是你唯一一次的機會了。你悄悄補習、悄悄考試，悄悄擦去夜深人靜時，流下的一點一滴的淚水。沒有人支持你，你只能自己支持自己。你，是自己唯一僅有的支持了。

後來，你考上研究所了。你選擇到世新大學傳播研究所報到，因為榜首入學，可以享有全額學費補助啊！榜單揭曉那一刻，你激動得全身發抖。你相信，你的人生會不一樣。你必須相信。

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研究所畢業那一年，你考進了錄取率只有6%的大媒體公司，起薪遠遠比起國道收費員高上許多。你很快還清助學貸款。你的人生，不在國道收費亭內，聽著喧囂車聲。一張一張的收回數票。你的人生，是在新聞現場衝鋒陷陣，聽著不同人說不同精彩故事。後來的後來，你看著eTag取代國道收費員。

你常常想，如果當年沒有考研究所，你會不會是其中一個，加入絕食癱瘓國道運動的收費員？

如果，在當年夢想被㕷啦擊碎時，你就任由它碎裂一地，而不是一片片拾起碎片，細細拼貼，一切會不會不一樣？你不知道。

但是你知道，你因為相信，走到了這裡。

你相信，唯一可以㕷啦擊碎你夢想的，只有你自己。

你願意相信，夢想就有機會，把㕷啦的心碎聲，從貝多芬的《第五交響曲》演奏成歡樂頌。

今天是世新大學傳播研究所畢業20年同學會，謝謝我的同學們，陪著我走到了這裡。

未來，期望我們能一起繼續演奏歡樂頌。

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