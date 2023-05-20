言語或舉動使人感到愉悅、放鬆、微笑或大笑 才是真正的幽默！

有句俗話說：「真正會講笑話的人，讓別人笑到捧腹，自己卻不會笑！」有些人總自以為幽默的，將所思、所想，用自己的表達方式強加於人，那是錯誤的；真正的幽默是別人以為幽默才是！

維基百科《幽默一詞源於林語堂在晨報副刊中，音譯「Humor」為幽默，意指使人感到好笑、高興、滑稽的行為或語言。》如果表現幽默的方式，老是以消遣自我或調侃他人為主，完全沒有考慮到會降低自己格調，或者是傷害他人，只能算是低級幽默，不值得鼓勵！

格友在其文章中提及，復健時見一婦人因疼痛難耐而出聲，復健師和阿姨家人之間有了這樣的對話。

師：「阿姨，我們這裡是復健科，不是婦產科咧！」其他正進行復健者都感到傻眼！豈料，他接著說：「阿姨，有那麼痛嗎？你這樣喊叫，會讓人誤以為是在生小孩喔！」（被說成這樣，老人家自是尷尬。）

阿姨家人：「老師，你有沒有小孩？」

師：「我還沒結婚，哪來小孩？」

阿姨家人：「那以後老婆生小孩，建議你要進去陪她，感受生小孩的痛。」眾人聽了無不大笑！

每個人因受傷情況與耐痛度的不同，在復健過程會有不同程度的反應。復健師以在哪個科室，來區分病人發出喊痛聲音的適當性，自以為幽默，卻未引起共鳴；反倒讓患者與家屬有難堪之感！阿姨家人就著復健師的話題，開了他一個玩笑，不過聽在明理人耳裡，這道幽默算是將了復健師一軍囉！

不帶諷刺、挖苦；不帶攻擊性的戲弄，或其他不友善的言行，才有促進友誼、身心健康的正面效果，稱為健康的幽默。換句話說，幽默不應該讓人不高興，幽默應該要讓聽者覺得很棒、很開心，並且有善意接納感。

蒔緣與先生在某次喜宴上，遇到一名未曾相識的男子，拿著酒瓶與酒杯，走到我們這桌敬酒。不知是酒意正濃？抑或是自覺幽默？竟對著我先生說：「你今天帶這個是小三吼……。」偶而知己見面，的確會如此消遣對方，但通常表現的是讚美女性妖嬌、嫵媚，或是在揶揄男性，今天帶家裡的「憲兵」跟著，無法作怪！

但完全陌生的人帶著酒意，這戲謔的言語與態度，讓我覺得不受尊重、我不舒服、我笑不出來！我甚至厭煩著，他等一下會不會又過來！於是我起身向接待人員反應。隔天主人來電致歉，我本欣然接受；豈料主人進一步的解釋，讓我瞠然且倖然！她說：「我們有調閱當天的錄影，仔細看過，發現他不是只針對你一人，他在很多桌都這樣說，況且他平時就是一個喜歡幽默的人，所以你不用這麼生氣！」

言下之意是，別人的婚姻關係、別人的名節與風評，就在他的酒言酒語式的幽默下，變得無關緊要？犧牲別人來成就自己所認定的幽默感，在群體生活裡，怎麼可能被接受？

我們都會說幽默感很重要，可是有多少人真的了解幽默的意涵？又有幾人肯花時間培養真正的幽默感？任性施展自己的幽默功力，可得看對象、看場合，別到時候成也幽默、敗也幽默就得不償失了！