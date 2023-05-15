用開創事業精神開創你的人生！創業者聖經《師父》背後隱藏的三大人生課題

這幾年，越來越覺得人生跟創業很像。

有人明明手握鉅額資本，卻硬是把王子活成了青蛙人生。有人看來就是無害的小紅帽，卻可以一關又一關，拿步槍掃射大野狼、巨龍，贏得最終勝利。

如果人生是一場創業，我們該怎麼執行我們的創業計畫，才能讓我們的人生事業，最後可以獲利、永續經營呢？

全球創業者都在拜讀的聖經《師父》書中，講的是如何開創事業，但我認為，放在人生事業的擘畫上也很實用。我試著從前期價值、執行方法、後端心態三階段，整理出三個寶貴人生課題，用開創事業的精神，開創你的人生。

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▋課題一：你是誰？找到你人生真正的價值定位

創業要成功，必須知道自己和競爭者哪裡不一樣？只有找到自己真正的事業價值定位，才能在最競爭的市場裡，建立穩固的客戶基礎，得到更好的毛利率。

例如你是賣水果的，還是賣傳遞幸福的禮物？你是教表達溝通，還是注意力培訓師？你是幫人把咬字發音念清楚，還是聲音訓練專家？就算商品本質相同，但因為有了不同價值定位，就可創造出差異化利基，得到更好的毛利率。

但要怎麼找到人生真正的價值定位？可以從事業的起心動念、你的人格特質、你希望人生最終達到的目標來思考。

人生真正的價值定位可以迭代更新，但絕不能盲目追求、複製貼上，只有找到心之所向的價值，才能堅定前行，看到未來一個一個在手中實現。

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▋課題二：資本有限，請確保你的人生毛利夠高

對創業者來說，不可能投入無限的資本來開辦新事業。想創業，你必須確保：一開始就有足夠的資金、這筆錢夠你撐到事業開始賺錢的那一天。而事業能不能「真的」賺錢，取決於毛利夠不夠高。尤其資本有限時，如果毛利率越高，事業就可以撐越久。

如果人生是事業，我們的資本是健康的體魄、家人的支持、每天24小時的時間、累積所學的經驗和知識。要確保人生毛利夠高，評判的標準不一定是錢。例如成就感、他人的尊敬、惠他的滿足感，都可以是營業額的一部分。

大學時，我有個同學到夜店打工，靠客人小費、酒促賺了不少錢，在同儕間看來風光。後來，她因為缺課太多、上課總打瞌睡，最後被二一了。

青春有限、健康有限，資本不夠，我們就應該努力存資本。

例如鍛鍊體魄、交勤奮向上的朋友、學好扎實的技能、做好妥善的時間規劃，確保你的資源，投注在可以創造最高毛利率的項目上，人生才走得久。

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▋課題三：退後幾步，知道不要什麼比要什麼還重要

把握機會，現在錯過就沒有了！對多數創業者來說，把握住眼前機會，是生意勝敗的關鍵。

但是，多數頂尖成功創業者沒告訴你的是，第一，世界充滿許多美好的機會，怎麼用也用不完；第二，真正的機會不會消失。比起不顧一切勇往直前，什麼都想要，懂得退後幾步，知道自己不要什麼，更重要。

我很崇拜的人生導師火星爺爺，是TED百萬人氣講者，總是有大量邀約上門，但他從不為了爭取更多工作機會而應酬，也拒絕不必要的社交。火星爺爺告訴我，他把應酬的時間省下來，拿去讀書、練吉他、學沖咖啡，人生過得更豐盈。

他捨去不必要的社交，把時間花在重要的親人、知心的好友身上，好友數量看似不多，卻每個都可以相知相惜一輩子。

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別讓茫茫然寫完你的人生，留下大片「早知道」的懊惱紙片。

用開創事業的精神，開創你的人生。找出自己的利基點、珍惜現有資源、懂得捨去，用穩健為我們的人生事業，塗上炫麗色彩。

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