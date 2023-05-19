直到先生外遇又家暴 她才驚覺沒有經濟能力談何自由？

今天我到廟裡去拜拜祈福，偶然聽見旁邊的女生在詢問解籤伯婚姻的問題，她說自己是家庭主婦，育有兩個小孩，現在先生外遇又對她家暴，還打算要訴訟離婚，她不知道該怎麼辦了？後來解籤伯問她：「有沒有想過小孩要跟誰呢？」結果女生就沈默了……。

記得我老家有個鄰居是位建商，大老婆董娘住在樓上，小老婆住在樓下，大老婆生性溫柔、風評很好，長得比小三還漂亮，也只能被迫與小三敦親睦鄰，正所謂凡外遇基因強大者，照劈不誤。

但很惋惜，董娘長期心情抑鬱，因此罹患重病，不久即仙逝了，而小三馬上扶正接替董娘的位置，建商似乎不受影響？試想如果當年大老婆選擇離婚，展開自己的新生活，是不是能用更美好的姿態走得更長遠呢？

其實有很多在不幸婚姻裡委屈的女人，是因為自己沒有經濟能力，只好將就待在這個家裡。「自由並非無價」，離婚就必須自己在外討生活，沒有錢談何單身自由呢？甚至有人離了婚還跟前夫住在一起，因為沒有金錢後盾而無法搬出去，此時就困成籠中鳥了。

女人可以當一個幸福的主婦，但要保有「隨時」可以出去謀生的能力，倒不必是個富婆，但至少要有足夠的財務安全，能把自己照顧得很好，單身如此，已婚亦然，否則哪天不得已要離婚時，卻被「錢」給困住了。

Image from freepik 分享 facebook

當然沒有人會希望婚姻亮紅燈，只是要懂得未雨綢繆，最後想給家庭主婦3個建議。

1.保有一顆樂於學習的心：

AI時代已經來臨了，科技帶動潮流變化只會越來越快速，所以新事物是學不完的，但是獲取知識的管道會更便利多元，只要你樂於嘗試就不怕會跟社會脫節。

2.找到自己熱衷的事：

無論是參加興趣社團、運動賽事，或是加入志工團體，這些活動都有可能培養出新技能，未來也可以發展成一項斜槓副業，此外，結交好朋友也能夠成為你的心靈支柱，遇到困難的時候就不會感到孤立無援。

Image from Pixabay 分享 facebook

3.要培養理財的能力：

人人都該擁有財商，妳需要懂得正確的理財觀念，照顧家庭的同時也能為自己建立安全的後盾，有了一些積蓄資產，萬一另一半出了狀況，妳也能馬上扛起這個家，妳能夠選擇而不是被迫選擇！

「安娜 / 作家X心之花園命理」臉書專頁

安娜的兩性花園 網站連結