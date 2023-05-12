一堂公車司機教給我的人生課！失志的不是人生而是你的心態

前幾天，「多等一個紅綠燈的公車司機」故事，引起廣大迴響，今天趁著整輛車只有我一名乘客，和司機大哥多聊了一些，意外得知他驚人的真實身分。

我讚美大哥車開得又穩又好，總是笑臉迎人，不像有些司機臭臉又愛急煞、按喇叭，搭乘感受很舒適。大哥驕傲地笑說「對啊，很多人這樣稱讚我喔！」、「雖然我40歲才開始開公車，不過我都有用心！」

我好奇問他「40歲才開公車？那你之前做什麼工作？」結果，我用一次乘車時間，看完了一部八點檔的勵志人生劇場。

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▋高處墜落的人生

大哥說，他的人生就是從谷底、跳到高峰、再慘跌到地獄，最後努力爬回到平面道路的過程。

大哥是清貧家庭出生，30多年前，靠著超凡的美髮技能，眼光精準總能知道客人喜好，年紀輕輕就成了連鎖髮廊的老闆，20多歲就月入超過30萬。

他的妻子則創辦美容事業，兩夫妻各自發展、也協力同心，在各地買了房產投資，養育三個孩子長大，「老闆、老闆娘」的生活過得愜意。

10年前，他想著孩子陸續長大，想留點錢給孩子，決定透過投資賺大錢。大哥拿出兩千萬投資餐廳事業卻慘賠、朋友邀他入股千萬投資礦產生意也賠了千萬。他，輸光了所有。

「我有整整一年半在家中不敢出門，我不知道活著還可做什麼？」大哥說，他賣掉了名下房子、老婆解掉了所有保險合約努力清償債務，最後還負債800多萬。

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▋人生就是選擇好傻好善良

還好，老婆一直不離不棄，從來沒有看不起他，也未曾說過一聲埋怨。「我老婆跟我說，沒關係啦，再賺就好了啊！」大哥笑得很甜，接著開始抱怨老婆的傻。

「你知道嗎？其實當時我老婆也被別人倒會，結果她聽到對方生病，還拿錢給對方要對方好好養病。」大部分倒會的錢應該絕對都拿不回來，但也許就是因為老婆很傻、很善良，今年開始對方有能力，開始每個月還老婆一萬五「沒想到這筆錢有還的一天」。

大哥說，他在家沉寂一年半後，看著老婆努力工作還債，他決心振作起來，不敢再做生意了，決定應徵公車司機，為自己找到心靈的平衡。

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▋失志的不是人生而是心態

公車路線每天都一樣，開車的時間很長，「剛好很適合我，我需要走出去，但因為被綁在公車上，所以不能亂想，只能和自己好好對話。」大哥說，如果開車開的很急，心情就會毛毛躁躁，一整天都不開心；但抓穩方向盤，心情放鬆了，就算塞車也覺得一路順暢。慢慢的，他開始找回自在、找回平靜。

10年的公車司機生涯，他省吃儉用，今年7月就可以還掉最後一筆卡債，人生不再負債。

10年的公車司機生涯，孩子從就學到結婚、生子，爸爸一直都努力示範「就算失志，也可以好好生活。」

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「你真的很了不起耶，以前是大老闆，難道不會怕被以前的朋友看到你在開公車嗎？」我問了一個很膚淺的問題。

「怎麼會？是你的朋友，就是你的朋友。如果會因為我有沒有錢，才決定要不要跟我朋友，這樣的人根本不是我朋友，我何必在乎他們？」司機大哥邊說，邊穩穩地操作著方向盤，從直線大馬路繞進高鐵站，準備讓我下車。

「今天謝謝你，讓我聽了一個很感人的故事。」我刷卡下車，誠心向司機大哥道謝。他笑一笑，跟我揮揮手道別，相約明天再見。

失志的，不是你的人生，而是你的心態。只要心裡不覺得失志，永遠懷抱希望，明天就可以開心相見。

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