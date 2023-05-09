你可以放棄 、不要堅持 但絕對不能放棄「堅持好好愛自己」！

有一個剛工作沒幾年的女孩來找我，說最近職場上遇到挫折。她說，遇到的問題讓她每天拉肚子、心悸，整晚都睡不好。「其實，這個問題已經存在兩年了，以前只是心情不好，現在卻身體健康都出問題。」她想找我聊聊，聽聽我的建議。

過程中，我只是不斷問她「你有什麼感覺？」、「你想這樣做嗎？」、「你覺得這樣好嗎？」

其實，每個來求助的人，心中早就有了答案，只是希望有人聽、有人懂。最後，她說她決定要堅持到底，不要輕言放棄。「很好啊！你找到自己的答案了！」我塞了兩個甜餅乾給她「希望它的甜，可以為你帶來溫暖。」

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隔天，女孩又來找我了。「我收到你的餅乾，我真的很開心……。」她說，跟我聊完後，當晚就不拉肚子、不心悸，也久違的睡了香甜的一覺。但沒講幾句話，她就哭了。

「我說我要堅持，但是我其實有想過，我要不要結束生命，不要再努力了，可是我的爸媽怎麼辦？」她哭得全身發抖。我沒給她答案，只是告訴她「不想放棄，很棒；但在該放棄的時侯放棄，也沒有不好。」

「如果你的傷痛大到讓你想放棄生命，或許你該認真想想，你該放棄的是生命，還是讓你不開心的事？」

女孩認真思索，似乎卸下心中重擔 ，吐出一聲「謝謝」紅著眼離開。

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是啊！大家都說再苦再難，都要堅持到底，彷彿放棄是弱者輸家的象徵。但是，真的是這樣嗎？

沒有任何事，值得拿自己的健康和生命來拚。在堅持給別人看之前，我們更應該堅持的，是愛自己。

你可以放棄 ，可以不要那麼努力，但別忘了，絕對要把「堅持把自己好好愛著」放在第一位。

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