最近，有一個朋友，遇上了「黑暗榮耀」的真實版加害人。

朋友樂觀活潑、練出一身健美身材，總是大方在社群媒體上，分享每天快樂的事，受到不少關注。有一名顏質高、社經地位什麼都好的網友，仿效朋友經營社群媒體，但表現就是不如預期。

慢慢的，我的朋友發現，這名網友總是刻意在貼文裡攻擊她，甚至不避諱的標記她嘲笑諷刺，藉機蹭流量，賺取知名度。

最可怕的是，這招竟然奏效了。這名加害人的社群關注度越來越高，對方甚至以此作為值得驕傲的里程碑，欣喜不已。我的朋友難過地問我「這個社會怎麼了？」是啊。這個社會怎麼了？

因為想成為某一個人，但再怎麼努力都做不到，所以乾脆毀了對方，這樣你就可以被看見嗎？但仔細想想，這樣的事情，其實一直都在我們日常周遭不斷發生。

班上女同學長的普普通通，但不知道為什麼就是異性緣特好，一定是她耍了心機小手段吧？同期一起進公司的同事，明明能力跟我們差不多，卻比我們更快被提拔為主管，想必他三節一定有勤快送禮吧？這個世界，唯一真正在努力的人只有我們，其他人的成就，都只是運氣好。

真的是這樣嗎？

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我們汲汲營營，想挑出別人缺點，努力證明自己沒有成功，完全是因為對方的錯，才讓我們的才華洋溢不被看見。於是，我們的心中充滿仇恨、充滿怨懟，只要把對方拉下，變得跟你一樣慘，那就是勝利了。

真的是這樣嗎？

如果平行時空裡，你祝福對方，深刻了解對方的好、學習對方變好的方法，有沒有可能，我們可以一起變得更好，而不是一起摔在泥濘裡？

我的朋友最後決定，不因為黑粉的攻擊，而停止前進的腳步。「她想毀了我，但能決定我要不要被毀掉的，只有我自己。」朋友說，她會更用心過好每一天，展現更多的美好。是啊，這個世界很大，大到可以容納所有人。

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發好你的光，毋須吹滅別人的燈。

能毀掉自己的，只有自己。但如果我們願意，卻可以照亮彼此。

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